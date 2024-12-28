74 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка по Барселоне с фотосессией: площадь Каталонии, Рамбла, Готический квартал. Узнайте интересные факты и получите уникальные фотографии
На индивидуальной фото-прогулке по Барселоне вас ждут визитные карточки города: площадь Каталонии, Рамбла, Кафедральный собор и Готический квартал.
Увлекательные рассказы о Барселоне и её жителях, легенды и мифы, которыми наполнена каталонская читать дальшеуменьшить
столица, сделают ваше путешествие незабываемым.
Прогулка по знаменитой Рамбле раскроет секреты старинных зданий и покажет самую известную кондитерскую города. Вы узнаете, где снимался «Парфюмер» и какие фильмы были сняты в Барселоне.
Готический квартал удивит своими тайнами, Королевская площадь расскажет о своей дурной репутации, а Кафедральный собор погрузит в загадочный мир Средневековья.
В ходе экскурсии будут сделаны постановочные и репортажные фотографии, которые запечатлеют ваши эмоции и моменты знакомства с чудесной каталонской столицей. Экскурсия не требует дополнительных расходов
Наша фотопрогулка начнется на площади Каталонии — это место встречи Старого и Нового города. Я расскажу, как выглядела Барселона до сноса крепостных стен и кто потрудился над созданием ее современного облика. А еще развлеку вас легендами и мифами, которыми наполнена каталонская столица. Вы пройдете по знаменитой Рамбле, раскроете секреты её старинных зданий и увидите самую известную кондитерскую города. Найдёте локацию, где снимался «Парфюмер», и вспомните, местом действия каких фильмов стала Барселона.
Тайны Готического квартала
Вы погуляете по Старому городу и узнаете, почему Королевская площадь когда-то имела дурную репутацию, по какой причине умирающего Гауди отказались везти в больницу и зачем Монтсеррат Кабалье устроила концерт на руинах театра Лисео. Я покажу вам самые интересные места Готического квартала, старейшее здание города и точку, где больше всего любят фотографироваться молодожены. Расскажу, сколько раз перестраивался Кафедральный собор, и помогу погрузиться в загадочный мир Средневековья.
Остановись, мгновение!
Во время экскурсии мы сделаем несколько постановочных фото, а также я буду снимать вас в режиме репортажа. Вы будете наслаждаться легкой и одновременно таинственной атмосферой города и слушать интересный рассказ, а я — ловить ваши удачные кадры.
Организационные детали
Съёмка проходит на профессиональную полнокадровую камеру Sony A7 II
В течении 1-4 дней после прогулки вы получите ссылку на облачное хранилище с фотографиями (около 60-110 удачных кадров), где они будут храниться 30 дней
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Каталония
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 1277 туристов
Hola! Привет из каталонской столицы! Меня зовут Ксения, и я влюбилась в Барселону с первого взгляда. Я исходила её вдоль и поперёк, изучила историю города и все любимые места барселонцев. И мне очень хочется поделиться своими знаниями и эмоциями. Фотография — моя вторая страсть, мне уже не терпится увидеть ваши улыбки через свой объектив!)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 100 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
98
4
1
3
–
2
1
1
–
Лана
Суперская экскурсия! Живая подача, интересные факты. Ксения отличный экскурсовод. Даже если вы не в первый раз в городе, тоже будет интересно. И фото получились живые и интересные. Бронировала экскурсию в качестве подарка мужу, который уже ранее был в городе. Ему очень понравился формат. Однозначно рекомендую!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Jekaterina
Ещё до поездки мы забронировали эту экскурсию с фотосессией. Ждали её с нетерпением, потому что это был наш первый опыт такой фотопрогулки. Экскурсовод Ксения - прекрасная девушка, которая замечательно подготовлена, знает читать дальшеуменьшить
историю Барселоны, очень приятна в общении, и ко всему прочему владеет искусством фотографа. Почти 3 часа пролетели для нас незаметно - было очень интересно и мы получили более 100 качественных фотографий. Спасибо большое! Очень рекомендую Ксению и, как экскурсовода, и, как фотографа!
Вам был полезен этот отзыв?
Рано
Ксения замечательный рассказчик. Захватила наше внимание с первой минуты. Завела в сказочные улочки, спрятанные от людских глаз, рассказала много интересного. Ушли под впечатлением и через день получили чудесные фото нашей прогулки. Рекомендую Ксению однозначно.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина
Огромное спасибо Ксении за душевную прогулку. За ее тонкий вкус, внимание к гостям и сердечный прием.
Вам был полезен этот отзыв?
К
Ксения
Наша экскурсия с Ксенией стала настоящим украшением путешествия! И моим замечательным подарком на день рождения! Это был не просто рассказ о Барселоне, а полное погружение в историю, культуру и душу читать дальшеуменьшить
города. Ксения - невероятно увлечённый гид, она умеет подать информацию интересно, с юмором и так, что даже сложные исторические факты становятся увлекательными и хорошо запоминаются. Особенно хочется отметить, как комфортно и легко было с ней общаться. Ксения создаёт тёплую атмосферу, где чувствуешь себя не просто туристом, а дорогим гостем, который гуляет с другом. И конечно, фотографии! Каждое фото передаёт эмоции, детали и магию момента. У нас остались не только замечательные воспоминания, но и великолепные кадры, которые мы будем пересматривать снова и снова. Если вы ищете гида, который сделает вашу поездку по-настоящему особенной, обязательно выбирайте Ксению. Нам очень понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Галина
Моя экскурсия по Барселоне с гидом Ксенией была самой незабываемой! Как же много зависит от человека, который своим позитивом и эмоциями зажигает всех нас! Когда знания исторических событий легко переплетаются читать дальшеуменьшить
с юмором и "примеркой" к нашему времени. Ксения подарила возможность увидеть себя в разных ракурсах на фото по ходу нашей экскурсии - это просто ВАУ! Ксения просто кудесница, солнечный знающий человечек, с которым очень интересно и совершенно незаметно прошло время, отведённое на экскурсию по старой части Барселоны. Я не только рекомендую, но и сама себе создаю намерение снова встретиться с этим великолепным гидом по Барселоне в будущем году! С уважением и благодарностью, Галина Николаевна, г. Старый Оскол Белгородской обл.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Барселоны
Похожие экскурсии на «Фотосессия и прогулка по старинной Барселоне»