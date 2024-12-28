74 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

На индивидуальной фото-прогулке по Барселоне вас ждут визитные карточки города: площадь Каталонии, Рамбла, Кафедральный собор и Готический квартал.Увлекательные рассказы о Барселоне и её жителях, легенды и мифы, которыми наполнена каталонская

столица, сделают ваше путешествие незабываемым. Прогулка по знаменитой Рамбле раскроет секреты старинных зданий и покажет самую известную кондитерскую города. Вы узнаете, где снимался «Парфюмер» и какие фильмы были сняты в Барселоне. Готический квартал удивит своими тайнами, Королевская площадь расскажет о своей дурной репутации, а Кафедральный собор погрузит в загадочный мир Средневековья. В ходе экскурсии будут сделаны постановочные и репортажные фотографии, которые запечатлеют ваши эмоции и моменты знакомства с чудесной каталонской столицей. Экскурсия не требует дополнительных расходов

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Барселона сквозь века

Наша фотопрогулка начнется на площади Каталонии — это место встречи Старого и Нового города. Я расскажу, как выглядела Барселона до сноса крепостных стен и кто потрудился над созданием ее современного облика. А еще развлеку вас легендами и мифами, которыми наполнена каталонская столица. Вы пройдете по знаменитой Рамбле, раскроете секреты её старинных зданий и увидите самую известную кондитерскую города. Найдёте локацию, где снимался «Парфюмер», и вспомните, местом действия каких фильмов стала Барселона.

Тайны Готического квартала

Вы погуляете по Старому городу и узнаете, почему Королевская площадь когда-то имела дурную репутацию, по какой причине умирающего Гауди отказались везти в больницу и зачем Монтсеррат Кабалье устроила концерт на руинах театра Лисео. Я покажу вам самые интересные места Готического квартала, старейшее здание города и точку, где больше всего любят фотографироваться молодожены. Расскажу, сколько раз перестраивался Кафедральный собор, и помогу погрузиться в загадочный мир Средневековья.

Остановись, мгновение!

Во время экскурсии мы сделаем несколько постановочных фото, а также я буду снимать вас в режиме репортажа. Вы будете наслаждаться легкой и одновременно таинственной атмосферой города и слушать интересный рассказ, а я — ловить ваши удачные кадры.

Организационные детали