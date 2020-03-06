74 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Барселона сквозь века

Наша фотопрогулка начнется на площади Каталонии — это место встречи Старого и Нового города. Я расскажу, как выглядела Барселона до сноса крепостных стен и кто потрудился над созданием ее современного облика. А еще развлеку вас легендами и мифами, которыми наполнена каталонская столица. Вы пройдете по знаменитой Рамбле, раскроете секреты ее старинных зданий и увидите самую известную кондитерскую города. Найдете локацию, где снимался «Парфюмер», и вспомните, местом действия каких фильмов стала Барселона.

Тайны Готического квартала

Вы погуляете по Старому городу и узнаете, почему Королевская площадь когда-то имела дурную репутацию, по какой причине умирающего Гауди отказались везти в больницу и зачем Монсеррат Кабалье устроила концерт на руинах театра Лисео. Я покажу вам самые интересные места Готического квартала, старейшее здание города и точку, где больше всего любят фотографироваться молодожены. Расскажу, сколько раз перестраивался Кафедральный собор, и помогу погрузиться в загадочный мир Средневековья.

Остановись, мгновение!

Во время экскурсии мы сделаем несколько постановочных фото, а также я буду снимать вас в режиме репортажа. Вы будете наслаждаться легкой и одновременно таинственной атмосферой города и слушать интересный рассказ, а я — ловить ваши удачные кадры.