74 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть знаковые места центра, услышать увлекательную историю города и получить душевные снимки

Ксения
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Ксения – ваш гид
Я покажу «визитные карточки» Барселоны: площадь Каталонии, Рамблу, Кафедральный собор и Готический квартал.

Живым языком расскажу самые интересные факты о городе и менталитете местных жителей.

А еще запечатлею на камеру ваши эмоции от знакомства с чудесной каталонской столицей!
20 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Каталония
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У этой экскурсии74 отзыва
4.95
Фотосессия и прогулка по старинной Барселоне
Фотосессия и прогулка по старинной Барселоне

Что вас ожидает

Барселона сквозь века
Наша фотопрогулка начнется на площади Каталонии — это место встречи Старого и Нового города. Я расскажу, как выглядела Барселона до сноса крепостных стен и кто потрудился над созданием ее современного облика. А еще развлеку вас легендами и мифами, которыми наполнена каталонская столица. Вы пройдете по знаменитой Рамбле, раскроете секреты ее старинных зданий и увидите самую известную кондитерскую города. Найдете локацию, где снимался «Парфюмер», и вспомните, местом действия каких фильмов стала Барселона.

Тайны Готического квартала
Вы погуляете по Старому городу и узнаете, почему Королевская площадь когда-то имела дурную репутацию, по какой причине умирающего Гауди отказались везти в больницу и зачем Монсеррат Кабалье устроила концерт на руинах театра Лисео. Я покажу вам самые интересные места Готического квартала, старейшее здание города и точку, где больше всего любят фотографироваться молодожены. Расскажу, сколько раз перестраивался Кафедральный собор, и помогу погрузиться в загадочный мир Средневековья.

Остановись, мгновение!
Во время экскурсии мы сделаем несколько постановочных фото, а также я буду снимать вас в режиме репортажа. Вы будете наслаждаться легкой и одновременно таинственной атмосферой города и слушать интересный рассказ, а я — ловить ваши удачные кадры.

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
  • При желании можно провести эту экскурсию индивидуально — только для вашей группы (уточняйте в переписке)
Фотосессия и прогулка по старинной Барселоне
Фотосессия и прогулка по старинной Барселоне
Фотосессия и прогулка по старинной Барселоне
Фотосессия и прогулка по старинной Барселоне
Фотосессия и прогулка по старинной Барселоне
Фотосессия и прогулка по старинной Барселоне
Фотосессия и прогулка по старинной Барселоне
Фотосессия и прогулка по старинной Барселоне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Каталония.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ксения
Ксения
Hola! Привет из каталонской столицы! Меня зовут Ксения, и я влюбилась в Барселону с первого взгляда. Я исходила ее вдоль и поперек, изучила историю города и все любимые места барселонцев. И мне очень хочется поделиться своими знаниями и эмоциями. Фотография — моя вторая страсть, мне уже не терпится увидеть ваши улыбки через свой объектив!)
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74 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

6 марта 2020
Очень классная прогулка получилась у нас с Ксенией. Думала в основном будем уделять время фото, но успевали все. Ксения очень много рассказала про Барселону, про достопримечательности, про обычаи и традиции. Всем рекомендую начать знакомство с городом с такой прогулки. Душевно и фото на память на проф технику.
21 февраля 2020
Ксения замечательная! Приятный тембр голоса, непринуждённая беседа, в которой узнаешь много нового, без лишней пыли. А плюсом получаешь фото репортаж! Лучше не придумать.
4 февраля 2020
Прогулка с Ксенией (а наша встреча, действительно, больше похожа на прогулку с другом) замечательная! Маршрут интересный, информация легкая, а фото живые и надолго останутся в памяти. Помимо плана экскурсии Ксения рассказала нам о неимоверных локациях, из которых мы составили маршрут на второй день. За этот бонус отдельная благодарность! Встречу рекомендую и желаю Ксении процветания в своем деле!
10 января 2020
Очень интересная живая экскурсия. Ксения замечательный рассказчик. Узнала про Барселону много нового и интересного. Время пролетело незаметно. Прекрасные фотографии - приятный бонус. Спасибо огромное.
10 января 2020
Отличная экскурсия! Интересный маршрут, насыщенный рассказ. Ксения - замечательный экскурсовод. Мы были в старом городе, гуляли по Готическому кварталу, учились осознанному подходу в выборе хамона. Ксения угостила нас самым вкусным в Барселоне чуросом, помогла в поисках лучших туронов. А какие чудесные фотографии получились в результате этой прогулки! Спасибо!!!
10 января 2020
Отличная экскурсия! Ксении огромная благодарность! Масса интересной информации плюс фотосесия! Идеально!
5 декабря 2019
Экскурсию взяла в первый день пребывания в Барселоне. Прилетела одна, так хотелось хотя бы пару фото иметь на память и тут попалась эта замечательная экскурсия. Экскурсия интересная для знакомства с городом и к тому же на память остаются еще и фото. Рекомендую!
30 ноября 2019
Все понравилось ничего лишнего всё по теме, рекомендую для первого знакомства с городом.
26 ноября 2019
Мы интересная экскурсия! Спасибо огромное! Фотосессия была замечательная! Вся семья осталась довольна! Рекомендую!
21 ноября 2019
Потрясающая экскурсия! Шла на неё ради фото, так как приехала в Барселону одна и хотелось красивых фотографий помимо селфи =)
Но плюсом к фотосессии получился очень интересный рассказ об истории Каталонии, узнала новое для себя. Рекомендую Ксению!
Ещё 64 отзыва

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