Побродить по городу и получить атмосферные снимки
За одну встречу вы получите фотографии, сделанные в двух локациях — сказочном Готическом квартале и живописном парке Цитадели. Погуляете по лабиринту узких улочек и тенистым переулкам. Пройдёте по аллеям парка и полюбуетесь озером и фонтанами. У вас останутся приятные воспоминания о столице Каталонии и профессиональные снимки!
Ближайшие даты:
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
3
ноя
ноя
4
ноя
ноя
5
ноя
ноя
6
ноя
ноя
7
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Барселона — романтический и вдохновляющий город. Мы прогуляемся по Готическому кварталу, где царит атмосфера старинных зданий и есть особый колорит для фотосессий. Затем пройдём пешком до парка Цитадели, где я сделаю ваши фотографии на фоне невероятно красивых фонтанов и достопримечательностей.
Даже если вы впервые перед камерой, вам не нужно беспокоиться! Я расскажу, что делать, чтобы вы выглядели легко и непринуждённо на снимках.
Организационные детали
- В течение недели после прогулки вы получите 30–50 отредактированных фотографий ссылкой на облако
- Я могу скорректировать маршрут по вашему желанию, но минимум за 24 часа до встречи. Детали уточняйте в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 10 туристов
Добрый день! Рада познакомиться с вами. Меня зовут Анастасия, 6 лет я живу в Барселоне. Как фотограф я провожу фотосессии в Барселоне и прибрежных городах, открываю интересные маршруты и готова поделиться ими с вами. Более 10 лет я продуктивно работала в туризме, знакома с туристическими тонкостями города. Кроме этого, я получила диплом парикмахера в Барселоне. Я предлагаю гостям и жителям города увлекательные фотопрогулки и всегда стараюсь придумать новые форматы для фотосессий. Мне нравятся живые, эмоциональные фото, наполненные духом Барселоны. Буду рада вашим запросам. До встречи!
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Барселоны
Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Фотопрогулки
Улицы и переулки
Природа и пейзажи
Похожие туры из Барселоны
Индивидуальная
2 часа
Обзорная Барселона: детская версия
Волшебное прочтение Барселоны для детей и их родителей
Сегодня
Завтра
14 окт
15 окт
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомьтесь, сеньорита Барселона
Открыть всё самое главное в Барселоне за 4 часа
Площадь Ангела (placa de l’Angel)
14 окт
16 окт
17 окт
20 окт
€156 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Готическая Барселона вечером
Еженедельная прогулка по легендарному кварталу с погружением в историю Старого города
площадь Каталонии
Завтра
16 окт
18 окт
20 окт
€20 за человека
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду