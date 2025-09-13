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Фотосессия в живописных местах Барселоны

Прогулка по Барселоне с профессиональным фотографом. Готический квартал и парк Цитадели станут идеальными местами для ваших незабываемых снимков
Фотосессия в Барселоне предлагает уникальную возможность запечатлеть вашу прогулку по историческому Готическому кварталу и живописному парку Цитадели.

Вы сможете насладиться архитектурой старинных зданий и красотой природы, создавая незабываемые кадры.

Это идеальный способ сохранить воспоминания о вашем путешествии в столицу Каталонии и получить профессиональные фотографии на память
5
5 отзывов

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональные фотографии
  • 🏛 Готический квартал
  • 🌳 Парк Цитадели
  • 🚶‍♂️ Индивидуальная прогулка
  • 📅 Гибкий маршрут
Фотосессия в живописных местах Барселоны
Фотосессия в живописных местах Барселоны
Фотосессия в живописных местах Барселоны

Что можно увидеть

  • Готический квартал
  • Парк Цитадели

Описание фото-прогулки

Барселона — романтический и вдохновляющий город. Мы прогуляемся по Готическому кварталу, где царит атмосфера старинных зданий и есть особый колорит для фотосессий. Затем пройдём пешком до парка Цитадели, где я сделаю ваши фотографии на фоне невероятно красивых фонтанов и достопримечательностей.

Даже если вы впервые перед камерой, вам не нужно беспокоиться! Я расскажу, что делать, чтобы вы выглядели легко и непринуждённо на снимках.

Организационные детали

  • Съёмка проходит на профессиональную полнокадровую камеру Canon EOS 6D Mark II
  • В течение недели после прогулки вы получите 30–50 отредактированных фотографий ссылкой на облако
  • Я могу скорректировать маршрут по вашему желанию, но минимум за 24 часа до встречи. Детали уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 18 туристов
Добрый день! Рада познакомиться с вами. Меня зовут Анастасия, 6 лет я живу в Барселоне. Как фотограф я провожу фотосессии в Барселоне и прибрежных городах, открываю интересные маршруты и готова
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поделиться ими с вами. Более 10 лет я продуктивно работала в туризме, знакома с туристическими тонкостями города. Кроме этого, я получила диплом парикмахера в Барселоне. Я предлагаю гостям и жителям города увлекательные фотопрогулки и всегда стараюсь придумать новые форматы для фотосессий. Мне нравятся живые, эмоциональные фото, наполненные духом Барселоны. Буду рада вашим запросам. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Деревянко
Хочу выразить огромную благодарность Анастасии, за проведенную работу, за чудесные фото, за теплую атмосферу, за то, что не торопила, была внимательна к мелочам и помогала с идеями, ты перестаёшь нервничать и расслабляешься, и как результат красивые фото …
Хочу выразить огромную благодарность Анастасии, за проведенную работу, за чудесные фото, за теплую атмосферу, за то,
Хочу выразить огромную благодарность Анастасии, за проведенную работу, за чудесные фото, за теплую атмосферу, за то,
Хочу выразить огромную благодарность Анастасии, за проведенную работу, за чудесные фото, за теплую атмосферу, за то,
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Анна
Все хорошо)) Анастасия была готова прислушаться к пожеланиям, пунктуальна, приятна в общении, вовремя отдала много фотографий, мне все понравилось. Спасибо!
Все хорошо)) Анастасия была готова прислушаться к пожеланиям, пунктуальна, приятна в общении, вовремя отдала много фотографий,
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Анастасия
Хочу выразить огромную благодарность Анастасии! Это невероятный профессионал своего дела! Приятный по общению человек, понимающий и знающий что должно быть на фотографии! Анастасия учла все мои пожелания и очень трепетно
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относилась к каждому мгновению, которое должно быть на фото. Потрясающая работа! Теперь у меня навсегда останется частичка солнечной Барселоны!
Спасибо!
Всем очень советую записаться именно к Анастасии! Поверьте - улыбка на лицах Вам обеспечена!

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И
Прекрасные 2 часа с Анастасией и отличные фотографии как результат. Всем очень рекомендуем.
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Алина
Спасибо за прекрасные фото и чудесную беседу!
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Входит в следующие категории Барселоны

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