Фотосессия в Барселоне предлагает уникальную возможность запечатлеть вашу прогулку по историческому Готическому кварталу и живописному парку Цитадели. Вы сможете насладиться архитектурой старинных зданий и красотой природы, создавая незабываемые кадры. Это идеальный способ сохранить воспоминания о вашем путешествии в столицу Каталонии и получить профессиональные фотографии на память

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Барселона — романтический и вдохновляющий город. Мы прогуляемся по Готическому кварталу, где царит атмосфера старинных зданий и есть особый колорит для фотосессий. Затем пройдём пешком до парка Цитадели, где я сделаю ваши фотографии на фоне невероятно красивых фонтанов и достопримечательностей.

Даже если вы впервые перед камерой, вам не нужно беспокоиться! Я расскажу, что делать, чтобы вы выглядели легко и непринуждённо на снимках.

Организационные детали