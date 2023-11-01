За одну встречу вы получите фотографии, сделанные в двух локациях — сказочном Готическом квартале и живописном парке Цитадели. Погуляете по лабиринту узких улочек и тенистым переулкам. Пройдёте по аллеям парка и полюбуетесь озером и фонтанами. У вас останутся приятные воспоминания о столице Каталонии и профессиональные снимки!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Барселона — романтический и вдохновляющий город. Мы прогуляемся по Готическому кварталу, где царит атмосфера старинных зданий и есть особый колорит для фотосессий. Затем пройдём пешком до парка Цитадели, где я сделаю ваши фотографии на фоне невероятно красивых фонтанов и достопримечательностей.

Даже если вы впервые перед камерой, вам не нужно беспокоиться! Я расскажу, что делать, чтобы вы выглядели легко и непринуждённо на снимках.

Организационные детали