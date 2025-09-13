Фотосессия в Барселоне предлагает уникальную возможность запечатлеть вашу прогулку по историческому Готическому кварталу и живописному парку Цитадели.
Вы сможете насладиться архитектурой старинных зданий и красотой природы, создавая незабываемые кадры.
Это идеальный способ сохранить воспоминания о вашем путешествии в столицу Каталонии и получить профессиональные фотографии на память
Вы сможете насладиться архитектурой старинных зданий и красотой природы, создавая незабываемые кадры.
Это идеальный способ сохранить воспоминания о вашем путешествии в столицу Каталонии и получить профессиональные фотографии на память
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональные фотографии
- 🏛 Готический квартал
- 🌳 Парк Цитадели
- 🚶♂️ Индивидуальная прогулка
- 📅 Гибкий маршрут
Что можно увидеть
- Готический квартал
- Парк Цитадели
Описание фото-прогулки
Барселона — романтический и вдохновляющий город. Мы прогуляемся по Готическому кварталу, где царит атмосфера старинных зданий и есть особый колорит для фотосессий. Затем пройдём пешком до парка Цитадели, где я сделаю ваши фотографии на фоне невероятно красивых фонтанов и достопримечательностей.
Даже если вы впервые перед камерой, вам не нужно беспокоиться! Я расскажу, что делать, чтобы вы выглядели легко и непринуждённо на снимках.
Организационные детали
- Съёмка проходит на профессиональную полнокадровую камеру Canon EOS 6D Mark II
- В течение недели после прогулки вы получите 30–50 отредактированных фотографий ссылкой на облако
- Я могу скорректировать маршрут по вашему желанию, но минимум за 24 часа до встречи. Детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 18 туристов
Добрый день! Рада познакомиться с вами. Меня зовут Анастасия, 6 лет я живу в Барселоне. Как фотограф я провожу фотосессии в Барселоне и прибрежных городах, открываю интересные маршруты и готова
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хочу выразить огромную благодарность Анастасии, за проведенную работу, за чудесные фото, за теплую атмосферу, за то, что не торопила, была внимательна к мелочам и помогала с идеями, ты перестаёшь нервничать и расслабляешься, и как результат красивые фото …
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Все хорошо)) Анастасия была готова прислушаться к пожеланиям, пунктуальна, приятна в общении, вовремя отдала много фотографий, мне все понравилось. Спасибо!
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Хочу выразить огромную благодарность Анастасии! Это невероятный профессионал своего дела! Приятный по общению человек, понимающий и знающий что должно быть на фотографии! Анастасия учла все мои пожелания и очень трепетно
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И
Прекрасные 2 часа с Анастасией и отличные фотографии как результат. Всем очень рекомендуем.
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Спасибо за прекрасные фото и чудесную беседу!
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