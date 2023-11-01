Фотосессия в живописных местах Барселоны

Побродить по городу и получить атмосферные снимки

Описание
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Ответы на вопросы
За одну встречу вы получите фотографии, сделанные в двух локациях — сказочном Готическом квартале и живописном парке Цитадели. Погуляете по лабиринту узких улочек и тенистым переулкам. Пройдёте по аллеям парка и полюбуетесь озером и фонтанами. У вас останутся приятные воспоминания о столице Каталонии и профессиональные снимки!
Фотосессия в живописных местах Барселоны
Фотосессия в живописных местах Барселоны
Фотосессия в живописных местах Барселоны
Фотосессия в живописных местах Барселоны
Фотосессия в живописных местах Барселоны
Фотосессия в живописных местах Барселоны
Фотосессия в живописных местах Барселоны
Фотосессия в живописных местах Барселоны
Фотосессия в живописных местах Барселоны
Фотосессия в живописных местах Барселоны
Фотосессия в живописных местах Барселоны
Ближайшие даты:
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3
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Барселона — романтический и вдохновляющий город. Мы прогуляемся по Готическому кварталу, где царит атмосфера старинных зданий и есть особый колорит для фотосессий. Затем пройдём пешком до парка Цитадели, где я сделаю ваши фотографии на фоне невероятно красивых фонтанов и достопримечательностей.

Даже если вы впервые перед камерой, вам не нужно беспокоиться! Я расскажу, что делать, чтобы вы выглядели легко и непринуждённо на снимках.

Организационные детали

  • В течение недели после прогулки вы получите 30–50 отредактированных фотографий ссылкой на облако
  • Я могу скорректировать маршрут по вашему желанию, но минимум за 24 часа до встречи. Детали уточняйте в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
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