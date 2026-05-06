Сан-Пау — это неповторимый объект архитектуры, где переплетаются искусство, передовые технологии, вера в красоту и благотворительность. Мы погуляем в его садах и заглянем во внутренние помещения, полюбуемся архитектурой и богатством материалов — керамикой, скульптурой, витражами, мозаикой. И конечно, познакомимся с историей этого уникального места.

Описание экскурсии

Мы зайдём в несколько разных павильонов госпиталя, где до 2009 года лечились барселонцы.

Посмотрим на макеты первого большого госпиталя города и макет всего модернистского комплекса.

Прогуляемся по садам больницы, которые (вместе с комплексом!) входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1997 года.

Посетим здание операционного зала и пройдём под сводами главного административного корпуса, откуда открывается прекрасный вид на собор Саграда Фамилия.

Вы узнаете:

почему госпиталь был так красиво украшен и почему везде встречаются повторяющиеся буквы P и G

откуда у города появились деньги на такой проект

что происходило в Сан-Пау во время Гражданской войны и что навсегда вписало его в историю медицины Испании

почему в настоящее время госпиталь уже не принимает больных

Я расскажу об архитекторе Луисе Доменек-и-Монтанере подробнее, поделюсь интересными историями о здравоохранении, стиле модерн и первых врачах. И не только!

