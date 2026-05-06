Сан-Пау — это неповторимый объект архитектуры, где переплетаются искусство, передовые технологии, вера в красоту и благотворительность.
Мы погуляем в его садах и заглянем во внутренние помещения, полюбуемся архитектурой и богатством материалов — керамикой, скульптурой, витражами, мозаикой. И конечно, познакомимся с историей этого уникального места.
Описание экскурсии
Мы зайдём в несколько разных павильонов госпиталя, где до 2009 года лечились барселонцы.
Посмотрим на макеты первого большого госпиталя города и макет всего модернистского комплекса.
Прогуляемся по садам больницы, которые (вместе с комплексом!) входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1997 года.
Посетим здание операционного зала и пройдём под сводами главного административного корпуса, откуда открывается прекрасный вид на собор Саграда Фамилия.
Вы узнаете:
- почему госпиталь был так красиво украшен и почему везде встречаются повторяющиеся буквы P и G
- откуда у города появились деньги на такой проект
- что происходило в Сан-Пау во время Гражданской войны и что навсегда вписало его в историю медицины Испании
- почему в настоящее время госпиталь уже не принимает больных
Я расскажу об архитекторе Луисе Доменек-и-Монтанере подробнее, поделюсь интересными историями о здравоохранении, стиле модерн и первых врачах. И не только!
Организационные детали
- Экскурсия подходит для взрослых и детей старше 6 лет (для них у меня есть специальные материалы)
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: взрослые — €18, от 12 до 24 лет — €12.60, дети до 12 бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с госпиталем Сан-Пау
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 111 туристов
Я искусствовед, арт-гид и музейный педагог. Родилась в Москве, но вот уже много лет живу в городке рядом с Барселоной. Получила второе высшее по истории искусств в университете Барселоны, прибавив
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Экскурсия по Госпиталю Сан-Пау производит впечатление, наверное, как одно из самых мощных среди красот красавицы Барселоны.
Работают на это несколько составляющих:
- большая территория с обильным садом-парком с огромными прекрасными. на самом
