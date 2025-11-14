Мои заказы

Каталонский модерн – экскурсии в Барселоне

Найдено 4 экскурсии в категории «Каталонский модерн» в Барселоне на русском языке, цены от €179, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Шедевры модерна от Гауди и других гениев
Пешая
3 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Шедевры модерна от Гауди и других гениев
С Людмилой мы чувствовали себя самыми дорогими гостями Барселоны
Начало: У Кафедрального собора Барселоны
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
€210 за всё до 7 чел.
Понять творения Гауди
Пешая
3 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Понять творения Гауди
Узнайте о шедеврах Гауди и каталонском модерне, погрузитесь в символику Саграда Фамилия и насладитесь атмосферой Барселоны
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
€190 за всё до 4 чел.
Гауди - один день наедине с гением
Пешая
6 часов
-
10%
68 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Гауди за один день: индивидуальное путешествие по Барселоне
Погрузитесь в мир Гауди: от первых работ до Саграда Фамилия, с увлекательными рассказами и каталонским обедом
Начало: На площади Каталония
16 ноя в 09:30
19 ноя в 09:30
€179€198 за всё до 6 чел.
Шедевры каталонского модерна: Гауди и не только
Пешая
3 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Шедевры каталонского модерна: Гауди и не только
Узнать о судьбе и таланте великого архитектора на пешей экскурсии по его знаменитым творениям
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 17:00
20 ноя в 08:00
€220 за всё до 4 чел.

