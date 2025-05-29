Мои заказы

Готический квартал вечером

Групповая экскурсия по самым знаковым местам Готического квартала. Вы узнаете историю Барселоны и легенды этого города.
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00

Описание экскурсии

За время экскурсии вы увидите:

  • Улица Рамбла;
  • Старое римское кладбище;
  • Кафедральный собор;
  • Старая городская стена;
  • Площадь короля;
  • Дом палача;
  • Магазин каганеров;
  • Самый старый магазин Барселоны;
  • Гаргульи Кафедрального собора;
  • Площадь святого Филиппа Нери;
  • Старый Еврейский квартал;
  • Площадь сосны;
  • Храм Девы Марии на сосне.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
  • Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Каталонии, д. 21
Завершение: Театр Лисеу
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

1
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Леся
29 мая 2025
Оплатила бронь на экскурсию, запланированную на 20.00 вечера.
В 15.00 сообщили, что экскурсия состоится в 16.30.
Естественно, я не успела добраться.
Деньги мне пока не вернули.
Настроение подпорчено, да и денег жалко.

Входит в следующие категории Барселоны

