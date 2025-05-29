Групповая экскурсия по самым знаковым местам Готического квартала. Вы узнаете историю Барселоны и легенды этого города.
Время начала: 19:00
Описание экскурсии
За время экскурсии вы увидите:
- Улица Рамбла;
- Старое римское кладбище;
- Кафедральный собор;
- Старая городская стена;
- Площадь короля;
- Дом палача;
- Магазин каганеров;
- Самый старый магазин Барселоны;
- Гаргульи Кафедрального собора;
- Площадь святого Филиппа Нери;
- Старый Еврейский квартал;
- Площадь сосны;
- Храм Девы Марии на сосне.
Понедельник, 19:00Среда, 20:00Пятница, 18:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Каталонии, д. 21
Завершение: Театр Лисеу
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, 19:00Среда, 20:00Пятница, 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Леся
29 мая 2025
Оплатила бронь на экскурсию, запланированную на 20.00 вечера.
В 15.00 сообщили, что экскурсия состоится в 16.30.
Естественно, я не успела добраться.
Деньги мне пока не вернули.
Настроение подпорчено, да и денег жалко.
