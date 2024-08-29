Это экскурсия-погружение именно в каталонскую культуру, а не испанскую. Вы посмотрите на Барселону глазами местных жителей.
Услышите о традициях и любимых праздниках горожан, выясните, что из блюд местной кухни точно стоит попробовать. Зайдёте в приватный клуб и узнаете, какие знаменитости его посещали.
Услышите о традициях и любимых праздниках горожан, выясните, что из блюд местной кухни точно стоит попробовать. Зайдёте в приватный клуб и узнаете, какие знаменитости его посещали.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
На нашем маршруте будут:
- Рамбла — самая известная улица Барселоны
- «Атенеу» — закрытый частный клуб Каталонии, где даже сами каталонцы не все бывали
- Римские развалины в центре города
- Базилика Санта-Мария-дель-Пи — готический собор 14 века
- Дом с драконом и шедевр Миро
- Рынок Бокерия — самый древний рынок в Европе
- Оперный театр «Лисео» — один из важнейших театров Испании
- Площадь Реаль и площадь Сант-Жауме, где до сих пор проходят все главные городские события
- Самый известный балкон в Барселоне
- Кафедральный собор как шедевр готики
- Стена поцелуев и римский акведук
А вот, о чём мы поговорим:
- Какое значение Барселона имела в эпоху Римской империи и чем знаменита базилика Санта-Мария-дель-Пи
- Как Рамбла из ручья превратилась в центральную улицу города
- Как римский акведук повлиял на развитие города
- Что делает Дом с драконом уникальным
- Какую роль играет мозаика Миро на Рамбле
- Что значит рынок Бокерия для местных жителей
- Почему театр «Лисеу» считается одним из самых престижных в Европе
- Какую роль играют лампы Гауди на площади Реаль
- Почему площадь Сант-Жауме имеет такое важное политическое значение
И отдельно пара слов о клубе «Атенеу»
Члены этого клуба могут пройти курсы писательского мастерства на каталанском языке, посещать закрытые культурные мероприятия или брать книги из уникальной коллекции библиотеки. У нас не будет времени побывать во всех помещениях клуба, но вы узнаете, как можно стать его членом или сходить на отдельное мероприятие. При желании по предварительной договорённости сможете посидеть в кафе в саду клуба.
Организационные детали
Дополнительно по желанию оплачиваются еда и напитки.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У фонтана Каналетес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Барселоне
Считаю Барселону своим домом. Живу здесь уже больше 2 лет, учу каталанский, люблю местные традиции и кухню. Работаю на удаленке в IT-компании. Люблю хайкинг в Каталонии и знаю все самые красивые места на Коста Брава.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
29 авг 2024
Замечательная обзорная пешеходная прогулка по старой Барселоне. Катерина показала нам кучу мест куда хотелось бы вернуться. . Это безусловно не экскурсия, а прогулка с человеком, который любитт и знает город и его культуру и традиции.
Artur
19 авг 2024
Экскурсия с Катериной была замечательной. Исторический центр Барселоны оказался гораздо интереснее, чем мы ожидали. Мы думали, что уже хорошо знаем город, но узнали много нового благодаря Катерине. Она всё объясняла
Vera
5 авг 2024
Экскурсия очень понравилась, спасибо большое за интересный рассказ о культуре и традициях Каталонии. Гид поделилась собственным жизненным опытом и дала множество полезных рекомендаций, где стоит побывать, что стоит попробовать из местной кухни и какие места увидеть. Большое спасибо!
Евгения
4 авг 2024
Отличная и очень познавательная прогулка с Екатериной. Прогулка была динамичная, мы прошлись по "сюрпризным" местам, хотя были в самом центре города! Мы узнали много интересных фактов об истории и праздниках
Входит в следующие категории Барселоны
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