Каталония: история, традиции, праздники

Прогуляться по Старому городу, заглянуть в частный закрытый клуб, узнать интересное о каталонцах
Это экскурсия-погружение именно в каталонскую культуру, а не испанскую. Вы посмотрите на Барселону глазами местных жителей.

Услышите о традициях и любимых праздниках горожан, выясните, что из блюд местной кухни точно стоит попробовать. Зайдёте в приватный клуб и узнаете, какие знаменитости его посещали.
4.75
4 отзыва
Каталония: история, традиции, праздники
Каталония: история, традиции, праздники
Каталония: история, традиции, праздники
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

На нашем маршруте будут:

  • Рамбла — самая известная улица Барселоны
  • «Атенеу» — закрытый частный клуб Каталонии, где даже сами каталонцы не все бывали
  • Римские развалины в центре города
  • Базилика Санта-Мария-дель-Пи — готический собор 14 века
  • Дом с драконом и шедевр Миро
  • Рынок Бокерия — самый древний рынок в Европе
  • Оперный театр «Лисео» — один из важнейших театров Испании
  • Площадь Реаль и площадь Сант-Жауме, где до сих пор проходят все главные городские события
  • Самый известный балкон в Барселоне
  • Кафедральный собор как шедевр готики
  • Стена поцелуев и римский акведук

А вот, о чём мы поговорим:

  • Какое значение Барселона имела в эпоху Римской империи и чем знаменита базилика Санта-Мария-дель-Пи
  • Как Рамбла из ручья превратилась в центральную улицу города
  • Как римский акведук повлиял на развитие города
  • Что делает Дом с драконом уникальным
  • Какую роль играет мозаика Миро на Рамбле
  • Что значит рынок Бокерия для местных жителей
  • Почему театр «Лисеу» считается одним из самых престижных в Европе
  • Какую роль играют лампы Гауди на площади Реаль
  • Почему площадь Сант-Жауме имеет такое важное политическое значение

И отдельно пара слов о клубе «Атенеу»

Члены этого клуба могут пройти курсы писательского мастерства на каталанском языке, посещать закрытые культурные мероприятия или брать книги из уникальной коллекции библиотеки. У нас не будет времени побывать во всех помещениях клуба, но вы узнаете, как можно стать его членом или сходить на отдельное мероприятие. При желании по предварительной договорённости сможете посидеть в кафе в саду клуба.

Организационные детали

Дополнительно по желанию оплачиваются еда и напитки.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У фонтана Каналетес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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29 авг 2024
Замечательная обзорная пешеходная прогулка по старой Барселоне. Катерина показала нам кучу мест куда хотелось бы вернуться. . Это безусловно не экскурсия, а прогулка с человеком, который любитт и знает город и его культуру и традиции.
Artur
19 авг 2024
Экскурсия с Катериной была замечательной. Исторический центр Барселоны оказался гораздо интереснее, чем мы ожидали. Мы думали, что уже хорошо знаем город, но узнали много нового благодаря Катерине. Она всё объясняла
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очень подробно и увлекательно. Мы пошли на экскурсию с моей девушкой, и за всё время ни разу не устали и не заскучали. Без сомнений, повторили бы ещё одну экскурсию с Катериной!

Экскурсия с Катериной была замечательной. Исторический центр Барселоны оказался гораздо интереснее, чем мы ожидали. Мы думали,Экскурсия с Катериной была замечательной. Исторический центр Барселоны оказался гораздо интереснее, чем мы ожидали. Мы думали,Экскурсия с Катериной была замечательной. Исторический центр Барселоны оказался гораздо интереснее, чем мы ожидали. Мы думали,Экскурсия с Катериной была замечательной. Исторический центр Барселоны оказался гораздо интереснее, чем мы ожидали. Мы думали,Экскурсия с Катериной была замечательной. Исторический центр Барселоны оказался гораздо интереснее, чем мы ожидали. Мы думали,Экскурсия с Катериной была замечательной. Исторический центр Барселоны оказался гораздо интереснее, чем мы ожидали. Мы думали,Экскурсия с Катериной была замечательной. Исторический центр Барселоны оказался гораздо интереснее, чем мы ожидали. Мы думали,Экскурсия с Катериной была замечательной. Исторический центр Барселоны оказался гораздо интереснее, чем мы ожидали. Мы думали,Экскурсия с Катериной была замечательной. Исторический центр Барселоны оказался гораздо интереснее, чем мы ожидали. Мы думали,Экскурсия с Катериной была замечательной. Исторический центр Барселоны оказался гораздо интереснее, чем мы ожидали. Мы думали,
Vera
5 авг 2024
Экскурсия очень понравилась, спасибо большое за интересный рассказ о культуре и традициях Каталонии. Гид поделилась собственным жизненным опытом и дала множество полезных рекомендаций, где стоит побывать, что стоит попробовать из местной кухни и какие места увидеть. Большое спасибо!
Экскурсия очень понравилась, спасибо большое за интересный рассказ о культуре и традициях Каталонии. Гид поделилась собственнымЭкскурсия очень понравилась, спасибо большое за интересный рассказ о культуре и традициях Каталонии. Гид поделилась собственнымЭкскурсия очень понравилась, спасибо большое за интересный рассказ о культуре и традициях Каталонии. Гид поделилась собственным
Евгения
4 авг 2024
Отличная и очень познавательная прогулка с Екатериной. Прогулка была динамичная, мы прошлись по "сюрпризным" местам, хотя были в самом центре города! Мы узнали много интересных фактов об истории и праздниках
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Каталонии. Благодаря этому я больше узнала о характере и ценностях людей, которые здесь живут. Екатерина очень приятная рассказчица, которая по ходу общения давала много дополнительных рекомендации и о том где поесть, куда съездить, на что обратить внимание. Благодарю за такую классную прогулку и знания! Спасибо ☀️ ☀️ ☀️

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