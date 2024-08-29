читать дальше Каталонии. Благодаря этому я больше узнала о характере и ценностях людей, которые здесь живут. Екатерина очень приятная рассказчица, которая по ходу общения давала много дополнительных рекомендации и о том где поесть, куда съездить, на что обратить внимание. Благодарю за такую классную прогулку и знания! Спасибо ☀️ ☀️ ☀️

Отличная и очень познавательная прогулка с Екатериной. Прогулка была динамичная, мы прошлись по "сюрпризным" местам, хотя были в самом центре города! Мы узнали много интересных фактов об истории и праздниках