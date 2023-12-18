А что, если я вам скажу, что испанская инквизиция была самой безобидной в Европе? Самой что ни на есть белой и пушистой? Что на её совести нет и тысячной доли тех злодейств и преступлений, которые ей приписывают. Ну как, я вас заинтриговал? За доводами и доказательствами приглашаю в сердце Барселоны — Готический квартал. И да пребудет с нами истина и жажда её познания!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

С раннего детства мы живём в окружении всевозможных преданий, верований и идеологем. Что из них — правда? Что, мягко говоря, не очень? А что — сущие сказки или старательно завуалированная ложь?

О чём мы поговорим

Как в действительности обстояло дело с печально знаменитой инквизицией, чьи костры якобы пылали по всей Испании без перерыва

Всех ли красивых женщин поголовно уличали в колдовстве и отправляли на сожжение

И почему порой красочный вымысел прочно сидит у нас в головах

Вы узнаете:

Что интересовало инквизиторов гораздо больше, чем ведьмы

Сколько правды в описании ужасных пыток еретиков, которые приписывались испанской инквизиции

Соответствует ли действительности количество её жертв

Правда ли, что благодаря инквизиции в Испании не осталось красивых женщин

И вообще — откуда взялись все эти кровавые истории про испанскую инквизицию

Декорацией нашего разговора послужит Готический квартал Барселоны. Лучше места для прогулок по тёмному Средневековью нам не найти!

Организационные детали

Экскурсия возможна с детьми от 14 лет.