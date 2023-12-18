Испанская иквизиция - мифы и реальность

Индивидуальная экскурсия в Барселоне

Погулять по Готическому кварталу и обнаружить, что инквизиторы не охотились на ведьм

А что, если я вам скажу, что испанская инквизиция была самой безобидной в Европе? Самой что ни на есть белой и пушистой? Что на её совести нет и тысячной доли тех злодейств и преступлений, которые ей приписывают.

Ну как, я вас заинтриговал? За доводами и доказательствами приглашаю в сердце Барселоны — Готический квартал. И да пребудет с нами истина и жажда её познания!
Испанская иквизиция - мифы и реальность
Испанская иквизиция - мифы и реальность
Испанская иквизиция - мифы и реальность
Испанская иквизиция - мифы и реальность
Испанская иквизиция - мифы и реальность
Испанская иквизиция - мифы и реальность
Ближайшие даты:
18
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€60
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

С раннего детства мы живём в окружении всевозможных преданий, верований и идеологем. Что из них — правда? Что, мягко говоря, не очень? А что — сущие сказки или старательно завуалированная ложь?

О чём мы поговорим

  • Как в действительности обстояло дело с печально знаменитой инквизицией, чьи костры якобы пылали по всей Испании без перерыва
  • Всех ли красивых женщин поголовно уличали в колдовстве и отправляли на сожжение
  • И почему порой красочный вымысел прочно сидит у нас в головах

Вы узнаете:

  • Что интересовало инквизиторов гораздо больше, чем ведьмы
  • Сколько правды в описании ужасных пыток еретиков, которые приписывались испанской инквизиции
  • Соответствует ли действительности количество её жертв
  • Правда ли, что благодаря инквизиции в Испании не осталось красивых женщин
  • И вообще — откуда взялись все эти кровавые истории про испанскую инквизицию

Декорацией нашего разговора послужит Готический квартал Барселоны. Лучше места для прогулок по тёмному Средневековью нам не найти!

Организационные детали

Экскурсия возможна с детьми от 14 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Порталь дель Анхель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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