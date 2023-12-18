Погулять по Готическому кварталу и обнаружить, что инквизиторы не охотились на ведьм
А что, если я вам скажу, что испанская инквизиция была самой безобидной в Европе? Самой что ни на есть белой и пушистой? Что на её совести нет и тысячной доли тех злодейств и преступлений, которые ей приписывают.
Ну как, я вас заинтриговал? За доводами и доказательствами приглашаю в сердце Барселоны — Готический квартал. И да пребудет с нами истина и жажда её познания!
Ну как, я вас заинтриговал? За доводами и доказательствами приглашаю в сердце Барселоны — Готический квартал. И да пребудет с нами истина и жажда её познания!
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€60
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
С раннего детства мы живём в окружении всевозможных преданий, верований и идеологем. Что из них — правда? Что, мягко говоря, не очень? А что — сущие сказки или старательно завуалированная ложь?
О чём мы поговорим
- Как в действительности обстояло дело с печально знаменитой инквизицией, чьи костры якобы пылали по всей Испании без перерыва
- Всех ли красивых женщин поголовно уличали в колдовстве и отправляли на сожжение
- И почему порой красочный вымысел прочно сидит у нас в головах
Вы узнаете:
- Что интересовало инквизиторов гораздо больше, чем ведьмы
- Сколько правды в описании ужасных пыток еретиков, которые приписывались испанской инквизиции
- Соответствует ли действительности количество её жертв
- Правда ли, что благодаря инквизиции в Испании не осталось красивых женщин
- И вообще — откуда взялись все эти кровавые истории про испанскую инквизицию
Декорацией нашего разговора послужит Готический квартал Барселоны. Лучше места для прогулок по тёмному Средневековью нам не найти!
Организационные детали
Экскурсия возможна с детьми от 14 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Порталь дель Анхель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваш гид в Барселоне
Всем привет! Меня зовут Валерий. Я живу в самом прекрасном городе на Земле! Для меня это — Барселона. Приехал, увидел, влюбился, остался. Сколько себя помню, обожал историю как очень увлекательное и полезное знание о человечестве и людях. А что может быть лучше для самореализации, чем превратить любимое хобби в любимую профессию! Почему вам нужен именно я? На моих экскурсиях мы путешествуем во времени и пространстве. Из прошлого в будущее с остановкой в настоящем. Увидеть всё своими глазами, услышать голоса, затерянные в веках и тысячелетиях, понять день сегодняшний, заглянуть в завтрашний, почувствовать, прочувствовать, очароваться, восхититься и обязательно ещё сюда вернуться. На всю жизнь влюбиться в Барселону — вот зачем я вам нужен!
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