2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Кошмары Старого города
Прогулка по местам, связанным с самыми жуткими историями прошлого
13 авг в 00:30
16 авг в 00:00
от €134 за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
Испанская инквизиция в Барселоне: разоблачение мифов
Погрузитесь в историю Испанской инквизиции с эксклюзивной экскурсией по Готическому кварталу Барселоны
Начало: На улице Порталь-дель-Анхель
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
€60 за человека
3.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
На мотоцикле «Урал» с коляской - по парку Гарраф
Перенестись во времена неолита, узнать о виноделии в регионе Гарраф и посмотреть необычный храм
Начало: На станции Кастельдельфельс
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
€334 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина1 июля 2024Фантастическая экскурсия! Одна из лучших, на которых я была в жизни. Очень-очень рекомендую! Все прошло на высшем уровне. Антон встретил
- VVera30 июня 2024Невероятные впечатления от данной экскурсии и от маршрута! 😍 Очень понравилось все: гид Антон, природа, виды и конечно сам роскошный мотоцикл!
- ППолина14 мая 2024Заявленное разрушение мифов об испанской инквизиции однозначно состоялось. Рекомендую всем интересующимся историей Испании послушать, как это было на самом деле
- ИИрина29 марта 2023Это была наша первая экскурсия в Барселону из трех запланированных. То есть наше знакомство с этим чудесным городом мы доверили
- ЕЕлена29 октября 2019Евгений великолепный рассказчик. Знает историю Барселоны и Каталонии. Мы были с подростками, а их обычно не очень интересуют пешеходные экскурсии, но наши были в полном восторге от историй Евгения. Спасибо большое. Обязательно вернемся.
- ЕЕлена26 октября 2019Супер! Мы в восторге! С нами были дети 11/12/16 лет они были счастливы. Даже благодари нас, за то что мы взяли им такую экскурсию. Очень рекомендую этого экскурсовода.
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Нескучные экскурсии»
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