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нас на станции Casteldefels. До нее максимально комфортно, быстро и легко добраться из самого центра Барселоны - всего полчаса на прямом поезде в окружении красивых пейзажей. Сама экскурсия проходит на мотоцикле Урал в превосходном состоянии. Антон - настоящий мотопрофессионал. Он больше 20 лет за рулем, по-настоящему увлечен мотоциклами, мы чувствовали себя с ним в полной безопасности. О маршруте! Мы увидели множество интересных мест: средневековый замок на холме, астрономическую обсерваторию, пещеру, буддийский монастырь со ступой, виноградники, горный городок Бегас. Проехали через весь национальный парк Гарраф и посетили несколько смотровых площадок. Красота невероятная! Все достопримечательности недалеко друг от друга, в 10-15 минутах езды. О каждом месте Антон рассказал множество интересных фактов - все в легком дружеском ключе. Вообще, с Антоном очень приятно путешествовать. Он интеллигентный, тактичный, знающий и заботливый гид. Хочется, чтобы такие проводники в аутентичный мир были в каждом городе мира. Антон, спасибо огромное! Вы открыли для нас Испанию с новой стороны и подарили впечатления на всю жизнь.