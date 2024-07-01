Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Барселоне на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Кошмары Старого города
Пешая
10 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Кошмары Старого города
Прогулка по местам, связанным с самыми жуткими историями прошлого
13 авг в 00:30
16 авг в 00:00
от 134 за всё до 3 чел.
Испанская инквизиция - мифы и реальность
Пешая
1 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
Испанская инквизиция в Барселоне: разоблачение мифов
Погрузитесь в историю Испанской инквизиции с эксклюзивной экскурсией по Готическому кварталу Барселоны
Начало: На улице Порталь-дель-Анхель
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
60 за человека
На мотоцикле «Урал» с коляской - по парку Гарраф
На мотоцикле
2 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
На мотоцикле «Урал» с коляской - по парку Гарраф
Перенестись во времена неолита, узнать о виноделии в регионе Гарраф и посмотреть необычный храм
Начало: На станции Кастельдельфельс
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
334 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    1 июля 2024
    На мотоцикле «Урал» с коляской - по парку Гарраф
    Фантастическая экскурсия! Одна из лучших, на которых я была в жизни. Очень-очень рекомендую! Все прошло на высшем уровне. Антон встретил
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    нас на станции Casteldefels. До нее максимально комфортно, быстро и легко добраться из самого центра Барселоны - всего полчаса на прямом поезде в окружении красивых пейзажей. Сама экскурсия проходит на мотоцикле Урал в превосходном состоянии. Антон - настоящий мотопрофессионал. Он больше 20 лет за рулем, по-настоящему увлечен мотоциклами, мы чувствовали себя с ним в полной безопасности. О маршруте! Мы увидели множество интересных мест: средневековый замок на холме, астрономическую обсерваторию, пещеру, буддийский монастырь со ступой, виноградники, горный городок Бегас. Проехали через весь национальный парк Гарраф и посетили несколько смотровых площадок. Красота невероятная! Все достопримечательности недалеко друг от друга, в 10-15 минутах езды. О каждом месте Антон рассказал множество интересных фактов - все в легком дружеском ключе. Вообще, с Антоном очень приятно путешествовать. Он интеллигентный, тактичный, знающий и заботливый гид. Хочется, чтобы такие проводники в аутентичный мир были в каждом городе мира. Антон, спасибо огромное! Вы открыли для нас Испанию с новой стороны и подарили впечатления на всю жизнь.

    Фантастическая экскурсия! Одна из лучших, на которых я была в жизни. Очень-очень рекомендую! Все прошло наФантастическая экскурсия! Одна из лучших, на которых я была в жизни. Очень-очень рекомендую! Все прошло наФантастическая экскурсия! Одна из лучших, на которых я была в жизни. Очень-очень рекомендую! Все прошло наФантастическая экскурсия! Одна из лучших, на которых я была в жизни. Очень-очень рекомендую! Все прошло наФантастическая экскурсия! Одна из лучших, на которых я была в жизни. Очень-очень рекомендую! Все прошло наФантастическая экскурсия! Одна из лучших, на которых я была в жизни. Очень-очень рекомендую! Все прошло наФантастическая экскурсия! Одна из лучших, на которых я была в жизни. Очень-очень рекомендую! Все прошло наФантастическая экскурсия! Одна из лучших, на которых я была в жизни. Очень-очень рекомендую! Все прошло на
  • V
    Vera
    30 июня 2024
    На мотоцикле «Урал» с коляской - по парку Гарраф
    Невероятные впечатления от данной экскурсии и от маршрута! 😍 Очень понравилось все: гид Антон, природа, виды и конечно сам роскошный мотоцикл!
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    Данная экскурсия позволяет познакомиться с небольшим городком Кастельдефелс, который находится всего в 20-25 минутах езды от Барселоны. Здесь можно увидеть местную локальную жизнь. Добраться можно легко на электричке из Барселоны. Антон показал места рядом с городком и вдали от туристических троп, аутентичные и атмосферные! 🫶 Отдельно хочу отметить сам мотоцикл - новый, красивый, а поездка - это полный восторг, ветер и роскошные пейзажи - все то, что запомнится навсегда. Хотелось бы отдельно отметить Антона, как прекрасного гида - очень тактичного и дружелюбного, открытого со множеством интересных рассказов. Всегда заботился о нашем комфорте во время поездки. Очень рекомендую всем, кто хочет посмотреть что-то большее чем обычные туристические места и прокатиться с ветерком среди прекрасной природы и виноградных полей и высоких холмов. Прекрасная возможность почувствовать Испанию по -настоящему! Спасибо Антону!

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  • П
    Полина
    14 мая 2024
    Испанская инквизиция - мифы и реальность
    Заявленное разрушение мифов об испанской инквизиции однозначно состоялось. Рекомендую всем интересующимся историей Испании послушать, как это было на самом деле
  • И
    Ирина
    29 марта 2023
    Кошмары Старого города
    Это была наша первая экскурсия в Барселону из трех запланированных. То есть наше знакомство с этим чудесным городом мы доверили
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    Евгению и не ошиблись. Интересный рассказчик. Захватывающий материал. Отдельное спасибо, что включил в экскурсию дегустацию вина и пинчас. Это нас поразило в самое сердце. Это было спонтанно, так как начался сильный дождь. Но мы очень классно провели время среди местных. Очень рекомендуем.

  • Е
    Елена
    29 октября 2019
    Кошмары Старого города
    Евгений великолепный рассказчик. Знает историю Барселоны и Каталонии. Мы были с подростками, а их обычно не очень интересуют пешеходные экскурсии, но наши были в полном восторге от историй Евгения. Спасибо большое. Обязательно вернемся.
  • Е
    Елена
    26 октября 2019
    Кошмары Старого города
    Супер! Мы в восторге! С нами были дети 11/12/16 лет они были счастливы. Даже благодари нас, за то что мы взяли им такую экскурсию. Очень рекомендую этого экскурсовода.

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барселоне
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Кошмары Старого города
  2. Испанская инквизиция - мифы и реальность
  3. На мотоцикле «Урал» с коляской - по парку Гарраф
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Дом Бальо
  3. Саграда Фамилия
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в августе 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 334. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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