Совершить путешествие во времени в самом сердце каталонской столицы
В Готическом квартале зарождался город.
Его извилистые улочки ещё ощущают пульс Средневековья, а древние стены будто хранят отзвуки прошлых эпох.
Представьте себе, что когда-то по этим площадям ходили Христофор Колумб, Пабло Пикассо, Антонио Гауди. А сейчас по ним неспешно пройдёмся и мы. Я расскажу вам, чем этот квартал отличается от других, какие легенды он хранит и как живёт сейчас.
Его извилистые улочки ещё ощущают пульс Средневековья, а древние стены будто хранят отзвуки прошлых эпох.
Представьте себе, что когда-то по этим площадям ходили Христофор Колумб, Пабло Пикассо, Антонио Гауди. А сейчас по ним неспешно пройдёмся и мы. Я расскажу вам, чем этот квартал отличается от других, какие легенды он хранит и как живёт сейчас.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Путешествие в прошлое
Мы попадём в лабиринт узких улочек и бесчисленных площадей, наполненных кафе и барами. Полюбуемся остатками города-крепости Барселоны, колоннами римского храма, собором, старыми дворцами королей и епископов. Погрузимся в золотой период истории Каталонии, когда слава о богатстве и могуществе страны гремела по всей Европе.
Вы узнаете:
- как попасть на самый знаменитый рынок Европы
- где увидеть работу Пикассо, не уплатив за это ничего
- где именно произошло первое убийство Генуя из фильма «Парфюмер»
- для чего городничие собирали мочу в чаны на углах домов
- за что казнили 13-летнюю девочку и почему её считают покровительницей Барселоны
- почему жители домов по соседству с древнеримским кладбищем продавали свои квартиры и бежали оттуда
- какой собор является ровесником Москвы
- и многое-многое другое
Организационные детали
- Мы не будем заходить внутрь соборов и музеев. После экскурсии вы сможете вернуться к ним и осмотреть всё самостоятельно.
- Рекомендую надеть удобную одежду и обувь, а также взять с собой бутылочку воды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Каталонии
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Tatiana — ваш гид в Барселоне
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я лицензированный гид. По Барселоне мало просто «праздно гулять» — следует проникнуться духом и историей, жизнью и обычаями, стилем и самой атмосферой. Живу в Барселоне более 20 лет, знаю все закоулки и тайны этого города и помогаю гостям Барселоны знакомиться с ним, а также с жизнью испанцев. Барселона очень красивый город, друзья, с богатой историей, очень удобный для жизни, очень доброжелательный и гостеприимный, и я с удовольствием познакомлю вас с ним.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
31 авг 2023
Хотим выразить огромную благодарность Татьяне за прекрасно проведенную экскурсию по Готическому кварталу. Я не особый любитель занудных типичных экскурсоводов, но Татьяна перевернула мое представление о том, что прогулка по нереально красивым местам Барселоны и истории о достопримечательностях могут быть действительно интересными, а подача легкой и ненавязчивой. 2 часа пролетели очень быстро, на мои многочисленные вопросы она отвечала со знанием дела. Отдельное спасибо за все рекомендации по местным ресторанчикам и магазинам:) Уже успели оценить наивкуснейшие тапасы!!! Татьяна очень доброжелательная, позитивная и отзывчивая девушка. Однозначно рекомендуем ее как грамотного и интересного экскурсовода. Приятно иметь дело с профессионалом. Обязательно вернемся к ней в следующий раз, когда будем осваивать новые места Каталонской столицы)
М
Маргарита
24 авг 2023
Прекрасная прогулка по готическому кварталу. 2 часа с Татьяной пролетели незаметно. Отличный гид, много интересных историй про Барселону, про готический квартал и про жизнь людей в целом. Обязательно порекомендую друзьям:)
н
наталья
16 авг 2023
Искренне благодарим Татьяну за интересную экскурсию по Барселоне. Если Вы хотите пройти новыми маршрутами, услышать интересные подробности об этом городе и нё только, получить ответы на вопросы об Испании - Вам к Татьяне. А ещё Татьяна очень приятный и отзывчивый человек. Спасибо за экскурсию!
Tatiana
16 авг 2023
Отличный гид и отличная экскурсия! Весело, задорно, познавательно и увлекательно! Пожалуй лучшее что можно найти в Барселоне на сегодняшний день. Понравилось на все 100%. Время пролетело незаметно и в удовольствие! Рекомендую попробовать!
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