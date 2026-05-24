В Готическом квартале зарождался город.
Его извилистые улочки ещё ощущают пульс Средневековья, а древние стены будто хранят отзвуки прошлых эпох.
Представьте себе, что когда-то по этим площадям ходили Христофор Колумб, Пабло Пикассо, Антонио Гауди. А сейчас по ним неспешно пройдёмся и мы. Я расскажу вам, чем этот квартал отличается от других, какие легенды он хранит и как живёт сейчас.
Его извилистые улочки ещё ощущают пульс Средневековья, а древние стены будто хранят отзвуки прошлых эпох.
Представьте себе, что когда-то по этим площадям ходили Христофор Колумб, Пабло Пикассо, Антонио Гауди. А сейчас по ним неспешно пройдёмся и мы. Я расскажу вам, чем этот квартал отличается от других, какие легенды он хранит и как живёт сейчас.
Описание экскурсии
Путешествие в прошлое
Мы попадём в лабиринт узких улочек и бесчисленных площадей, наполненных кафе и барами. Полюбуемся остатками города-крепости Барселоны, колоннами римского храма, собором, старыми дворцами королей и епископов. Погрузимся в золотой период истории Каталонии, когда слава о богатстве и могуществе страны гремела по всей Европе.
Вы узнаете:
- как попасть на самый знаменитый рынок Европы
- где увидеть работу Пикассо, не уплатив за это ничего
- где именно произошло первое убийство Генуя из фильма «Парфюмер»
- для чего городничие собирали мочу в чаны на углах домов
- за что казнили 13-летнюю девочку и почему её считают покровительницей Барселоны
- почему жители домов по соседству с древнеримским кладбищем продавали свои квартиры и бежали оттуда
- какой собор является ровесником Москвы
- и многое-многое другое
Организационные детали
- Мы не будем заходить внутрь соборов и музеев. После экскурсии вы сможете вернуться к ним и осмотреть всё самостоятельно.
- Рекомендую надеть удобную одежду и обувь, а также взять с собой бутылочку воды
- Оплата только наличными
в среду и пятницу в 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€31
Для бронирования достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 509 туристов
Живу в Барселоне с 2005 года и знаю этот город так, как знают только те, кто много лет ходит его узкими улочками, слушает его истории и ловит его настроение. Для меня
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 76 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Мне очень поравился гид по Барселоне-Татьяна! Я гуляла с ней индивидуально по Готическому кварталу и на следующий день продолжили изучать Барселону по улице Рамбле и посмотрели собор Святого семейства. Всем
Татьяна
Ответ организатора:
Елена, благодарю за отзыв!
Мне очень приятно слышать такие теплые слова, рада что Вам понравилась моя экскурсия 🤗
Мне очень приятно слышать такие теплые слова, рада что Вам понравилась моя экскурсия 🤗
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Интересное изложение истории Барселоны, хорошая подача и маршрут. Кроме самой экскурсии получили несколько советов о том, куда еще сходить, где перекусить и купить сувениры, что также стало очень полезным, поскольку в городе остановились только на три дня
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Прекрасная экскурсия! Была на прогулке по готическому кварталу с гидом Татьяной. Очень понравилось: много истории, но без перегруза, комфортный темп, никто не бежал. Время пролетело незаметно, хотя мы посетили все ключевые локации. Татьяна - замечательный рассказчик, однозначно рекомендую!
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Одна из лучших экскурсий, что у меня были! Татьяна водила нас по таким уголкам, мимо которых без гида просто прошёл бы — и не остановился. История, легенды, интересные личности — всё в меру и живо. Два часа пролетели незаметно. Отдельный плюс — наушники: можно спокойно осматриваться и не пропустить ни слова. Однозначно рекомендую.
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Прекрасная экскурсия! Интересные факты, комфортный темп, 2ч пролетели незаметно:) спасибо большое Татьяне, будем рекомендовать знакомым и друзьям
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Татьяна прекрасный экскурсовод. моя подруга уже в 4й раз в Барселоне,много знает о ней и сказала,что Иатьяна рассказала множество новой информации. а главное это очень просто было изложено и интересно
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