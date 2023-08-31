Вечерняя прогулка по Готическому кварталу

Совершить путешествие во времени в самом сердце каталонской столицы

5
4 отзыва
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Ответы на вопросы
В Готическом квартале зарождался город.

Его извилистые улочки ещё ощущают пульс Средневековья, а древние стены будто хранят отзвуки прошлых эпох.

Представьте себе, что когда-то по этим площадям ходили Христофор Колумб, Пабло Пикассо, Антонио Гауди. А сейчас по ним неспешно пройдёмся и мы. Я расскажу вам, чем этот квартал отличается от других, какие легенды он хранит и как живёт сейчас.
Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путешествие в прошлое

Мы попадём в лабиринт узких улочек и бесчисленных площадей, наполненных кафе и барами. Полюбуемся остатками города-крепости Барселоны, колоннами римского храма, собором, старыми дворцами королей и епископов. Погрузимся в золотой период истории Каталонии, когда слава о богатстве и могуществе страны гремела по всей Европе.

Вы узнаете:

  • как попасть на самый знаменитый рынок Европы
  • где увидеть работу Пикассо, не уплатив за это ничего
  • где именно произошло первое убийство Генуя из фильма «Парфюмер»
  • для чего городничие собирали мочу в чаны на углах домов
  • за что казнили 13-летнюю девочку и почему её считают покровительницей Барселоны
  • почему жители домов по соседству с древнеримским кладбищем продавали свои квартиры и бежали оттуда
  • какой собор является ровесником Москвы
  • и многое-многое другое

Организационные детали

  • Мы не будем заходить внутрь соборов и музеев. После экскурсии вы сможете вернуться к ним и осмотреть всё самостоятельно.
  • Рекомендую надеть удобную одежду и обувь, а также взять с собой бутылочку воды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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1
А
31 авг 2023
Хотим выразить огромную благодарность Татьяне за прекрасно проведенную экскурсию по Готическому кварталу. Я не особый любитель занудных типичных экскурсоводов, но Татьяна перевернула мое представление о том, что прогулка по нереально красивым местам Барселоны и истории о достопримечательностях могут быть действительно интересными, а подача легкой и ненавязчивой. 2 часа пролетели очень быстро, на мои многочисленные вопросы она отвечала со знанием дела. Отдельное спасибо за все рекомендации по местным ресторанчикам и магазинам:) Уже успели оценить наивкуснейшие тапасы!!! Татьяна очень доброжелательная, позитивная и отзывчивая девушка. Однозначно рекомендуем ее как грамотного и интересного экскурсовода. Приятно иметь дело с профессионалом. Обязательно вернемся к ней в следующий раз, когда будем осваивать новые места Каталонской столицы)
М
24 авг 2023
Прекрасная прогулка по готическому кварталу. 2 часа с Татьяной пролетели незаметно. Отличный гид, много интересных историй про Барселону, про готический квартал и про жизнь людей в целом. Обязательно порекомендую друзьям:)
н
16 авг 2023
Искренне благодарим Татьяну за интересную экскурсию по Барселоне. Если Вы хотите пройти новыми маршрутами, услышать интересные подробности об этом городе и нё только, получить ответы на вопросы об Испании - Вам к Татьяне. А ещё Татьяна очень приятный и отзывчивый человек. Спасибо за экскурсию!
Tatiana
16 авг 2023
Отличный гид и отличная экскурсия! Весело, задорно, познавательно и увлекательно! Пожалуй лучшее что можно найти в Барселоне на сегодняшний день. Понравилось на все 100%. Время пролетело незаметно и в удовольствие! Рекомендую попробовать!

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