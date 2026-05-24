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Е Елена читать дальше уменьшить очень рекомендую данного гида! Очень приятная и обоятельная в общении, информативно и интересно рассказывает о городе и истории. Помимо основных фактов, отвечала на мои многочисленные вопросы о жизне и быте современнвх испанцев и т. д. Спасибо Татьяне!) Мне очень поравился гид по Барселоне-Татьяна! Я гуляла с ней индивидуально по Готическому кварталу и на следующий день продолжили изучать Барселону по улице Рамбле и посмотрели собор Святого семейства. Всем Татьяна Ответ организатора: Елена, благодарю за отзыв!

Мне очень приятно слышать такие теплые слова, рада что Вам понравилась моя экскурсия 🤗 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Вадим Интересное изложение истории Барселоны, хорошая подача и маршрут. Кроме самой экскурсии получили несколько советов о том, куда еще сходить, где перекусить и купить сувениры, что также стало очень полезным, поскольку в городе остановились только на три дня Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Татьяна Прекрасная экскурсия! Была на прогулке по готическому кварталу с гидом Татьяной. Очень понравилось: много истории, но без перегруза, комфортный темп, никто не бежал. Время пролетело незаметно, хотя мы посетили все ключевые локации. Татьяна - замечательный рассказчик, однозначно рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Konstantin Одна из лучших экскурсий, что у меня были! Татьяна водила нас по таким уголкам, мимо которых без гида просто прошёл бы — и не остановился. История, легенды, интересные личности — всё в меру и живо. Два часа пролетели незаметно. Отдельный плюс — наушники: можно спокойно осматриваться и не пропустить ни слова. Однозначно рекомендую. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Дарья Прекрасная экскурсия! Интересные факты, комфортный темп, 2ч пролетели незаметно:) спасибо большое Татьяне, будем рекомендовать знакомым и друзьям Вам был полезен этот отзыв? Да Нет