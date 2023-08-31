Хотим выразить огромную благодарность Татьяне за прекрасно проведенную экскурсию по Готическому кварталу. Я не особый любитель занудных типичных экскурсоводов, но Татьяна перевернула мое представление о том, что прогулка по нереально красивым местам Барселоны и истории о достопримечательностях могут быть действительно интересными, а подача легкой и ненавязчивой. 2 часа пролетели очень быстро, на мои многочисленные вопросы она отвечала со знанием дела. Отдельное спасибо за все рекомендации по местным ресторанчикам и магазинам:) Уже успели оценить наивкуснейшие тапасы!!! Татьяна очень доброжелательная, позитивная и отзывчивая девушка. Однозначно рекомендуем ее как грамотного и интересного экскурсовода. Приятно иметь дело с профессионалом. Обязательно вернемся к ней в следующий раз, когда будем осваивать новые места Каталонской столицы)