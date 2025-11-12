Узнайте, как приготовить паэлью, посетив кулинарный урок на прекрасной террасе на крыше в районе Побленоу в Барселоне.
Это отличная возможность принять солнечные и воздушные ванны, насладиться вкусной едой и напитками в душевной компании.
Описание мастер-классаКаков наш план?
- Раскрыть секреты испанской кухни и научиться готовить настоящую паэлью под наставничеством опытного местного повара;
- Узнать ценные кулинарные лайфхаки;
- Приготовить немного сангрии или вермута;
- Удобно расположиться на террасе, чтобы вкусно пообедать на солнце, потягивая сангрию и общаясь с приятными единомышленниками. Важная информация: Возьмите солнцезащитные очки, головной убор от солнца, солнцезащитный крем.
Ежедневно в 11:30 и 17:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Хлеб, оливки, салат из помидоров, паэлья с морепродуктами, свежие фрукты
- Сангрия, вермут, вода, дижестивы
- Инструменты и фартук.
Что не входит в цену
- Трансфер в отель.
Место начала и завершения?
Meet at Passatge de Coll, 19, Sant Martí, 08019 Barcelona
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:30 и 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Возьмите солнцезащитные очки
- Головной убор от солнца
- Солнцезащитный крем
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
