31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Познакомьтесь с богатством каталонской кухни в увлекательной гастрономической экскурсии по Барселоне.От аперитива с вермутом до традиционных испанских сладостей - каждый этап путешествия откроет перед вами новые вкусы и истории.Узнайте, как

и почему каталонцы любят бакаляо, чем особенна бутифарра и какое место выбрать для дегустации настоящего хамона. Экскурсия завершится дегустацией каталонского крема, после которой вы точно влюбитесь в местную кухню. Это не просто экскурсия, это путешествие в мир каталонских гастрономических традиций, которое оставит незабываемые впечатления и вкусовые ощущения

Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 10 чел.

Описание экскурсии

🍹 🌮 С чего начинается трапеза…

Гастрономическое путешествие по Барселоне начнется, конечно, с аперитива. Известно, что каталонцы для возбуждения аппетита выпивают бокал вермута. Мы расскажем вам об истории каталонского вермута и научим правильно его пить. После этого заглянем в классический тапас-бар Барселоны. Здесь вы сможете попробовать настоящие испанские закуски — пинчос. Это тапас из Страны Басков. Вы узнаете, почему пинчос некогда предлагали как бесплатное дополнение к напиткам. И после какого указа короля Альфонсо Десятого размер классических тапас быстро уменьшился.

🍛 🍤 Рынок Бокерия и обед по-каталонски

На старейшем в Европе продуктовом рынке Бокерия вы познакомитесь с историей главных блюд испанской кухни. Узнаете, что такое бакаляо и почему каталонцы до сих пор его любят. Отдельно поговорим о всемирно известном хамоне — пробовать и покупать его лучше всего именно на рынке. А порадовать себя настоящей каталонской кухней вы сможете, пообедав в одном из старейших ресторанов, где стоит отведать бутифарру — особую колбасу, которую обычно подают с фасолью. Любителям морепродуктов в Барселоне придутся по душе традиционные каталонские блюда из рыбы — лучшие для этого места мы обязательно вам подскажем.

🍮 🍰 Испанские сладости

Ни один настоящий испанец не заканчивает обед без сладкого. После обеда мы предложим вам продегустировать каталонский крем в одной из самых аутентичных кондитерских Барселоны. Это традиционное блюдо каталонской кухни, схожее с французским кремом-брюле, готовят из молока и яиц и запекают до образования хрустящей сахарной корочки. Кроме того, во время экскурсии вы познакомитесь с главной испанской рождественской сладостью под названием «туррон». Узнаете, как он появился, из чего его производят, а при желании продегустируете и купите в качестве сладкого сувенира из Испании.

🍸 Финальный аккорд

В завершение нашей «аппетитной» экскурсии по Барселоне вы познакомитесь с еще одной гастрономической испанской традицией. В качестве дижестива, на Пиренейском полуострове употребляют чупито — маленькую рюмочку ликера или самогона орухо, что мы вам и порекомендуем сделать в одном из очередных приятных заведений.

🍒 Кроме того

Вы увидите первую в Барселоне поилку для лошадей. Сможете по пути заглянуть в лучший магазин ножей, где продаются навахи из толедской стали. Узнаете, что такое соус «гаррум» и почему две тысячи лет назад римляне вынесли его производство за крепостную стену.

Организационные детали