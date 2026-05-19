31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

🍹 🌮 С чего начинается трапеза… Гастрономическое путешествие по Барселоне начнется, конечно, с аперитива. Известно, что каталонцы для возбуждения аппетита выпивают бокал вермута. Мы расскажем вам об истории каталонского вермута и научим правильно его пить. После этого заглянем в классический тапас-бар Барселоны. Здесь вы сможете попробовать настоящие испанские закуски — пинчос. Это тапас из Страны Басков. Вы узнаете, почему пинчос некогда предлагали как бесплатное дополнение к напиткам. И после какого указа короля Альфонсо Десятого размер классических тапас быстро уменьшился.
🍛 🍤 Рынок Бокерия и обед по-каталонски На старейшем в Европе продуктовом рынке Бокерия вы познакомитесь с историей главных блюд испанской кухни. Узнаете, что такое бакаляо и почему каталонцы до сих пор его любят. Отдельно поговорим о всемирно известном хамоне — пробовать и покупать его лучше всего именно на рынке. А порадовать себя настоящей каталонской кухней вы сможете, пообедав в одном из старейших ресторанов, где стоит отведать бутифарру — особую колбасу, которую обычно подают с фасолью. Любителям морепродуктов в Барселоне придутся по душе традиционные каталонские блюда из рыбы — лучшие для этого места мы обязательно вам подскажем.
🍮 🍰 Испанские сладости Ни один настоящий испанец не заканчивает обед без сладкого. После обеда мы предложим вам продегустировать каталонский крем в одной из самых аутентичных кондитерских Барселоны. Это традиционное блюдо каталонской кухни, схожее с французским кремом-брюле, готовят из молока и яиц и запекают до образования хрустящей сахарной корочки. Кроме того, во время экскурсии вы познакомитесь с главной испанской рождественской сладостью под названием «туррон». Узнаете, как он появился, из чего его производят, а при желании продегустируете и купите в качестве сладкого сувенира из Испании.
🍸 Финальный аккорд В завершение нашей «аппетитной» экскурсии по Барселоне вы познакомитесь с еще одной гастрономической испанской традицией. В качестве дижестива, на Пиренейском полуострове употребляют чупито — маленькую рюмочку ликера или самогона орухо, что мы вам и порекомендуем сделать в одном из очередных приятных заведений.
🍒 Кроме того Вы увидите первую в Барселоне поилку для лошадей. Сможете по пути заглянуть в лучший магазин ножей, где продаются навахи из толедской стали. Узнаете, что такое соус «гаррум» и почему две тысячи лет назад римляне вынесли его производство за крепостную стену.
Организационные детали
Еда и напитки в стоимость экскурсии не входят
Рынок Бокерия по воскресеньям закрыт. В случае бронирования экскурсии на этот день гид предложит вам альтернативу в индивидуальном порядке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 3797 туристов
Hola! Привет из Барселоны! Я профессиональный гид с высшим историческим образованием и поставленной речью благодаря многолетней работе на телевидении.
Влюблена в Барселону с первого взгляда. Исходила её пешком вдоль и поперёк. читать дальшеуменьшить
Знаю то, о чём не расскажут путеводители.
Жизнь в Барселоне позволяет мне изучать этот город ежедневно, вновь и вновь открывая его удивительные особенности.
На моих экскурсиях вы получите ответы на любые вопросы, связанные как с историей города и его достопримечательностями, так и с обычными житейскими ситуациями. Я подскажу, где вкусно поесть и купить оригинальные сувениры, как добраться до нужного вам объекта и правильно спланировать отдых. При необходимости помогу преодолеть трудности языкового барьера.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 65 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
63
4
–
3
1
2
–
1
1
Е
Елена
Незабываемая экскурсия с дегустацией!
Отличное мероприятие, которое совместило познавательную программу и гастрономические впечатления! Экскурсия прошла на одном дыхании.
Экскурсовод очень увлечённо рассказывал об истории производства, традициях и особенностях технологии. Было интересно узнать читать дальшеуменьшить
о тонкостях процесса, секретах мастерства и местных особенностях. Рассказ сопровождался показом производства, что сделало всё ещё более наглядным и запоминающимся.
Дегустация превзошла ожидания! Попробовали несколько разных видов продукции, каждый образец сопровождался подробными комментариями о вкусовых характеристиках и способах употребления. Организаторы создали по-настоящему атмосферную обстановку, всё было красиво оформлено и сервировано.
Очень понравилась возможность задавать вопросы и общаться с мастерами напрямую. Персонал приветливый, внимательный, чувствуется искренняя любовь к своему делу.
По окончании экскурсии была возможность приобрести понравившуюся продукцию по выгодным ценам, что тоже очень приятно.
Однозначно рекомендую! Это отличный способ провести время с пользой, получить новые знания и яркие впечатления. Идеально подходит как для местных жителей, так и для гостей города.
Вам был полезен этот отзыв?
Мария
Экскурсия легкая и сытная! Дарья отлично знает тему, попутно знакомит с историческими фактами. Легко подстраивается под интересы слушателей. С удовольствием побывала на рынке в качестве экскурсанта👍🏻 отличный опыт. Научилась выбирать и понимать хамон. Вермут после посещения Барселоны стал одним из моих любимых напитков 😉
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Екатерина
Великолепная экскурсия, гастрономических и прочих позитивных эмоций море. Помимо прочих комплиментов гиду относительно ее знаний и комфорта в общении - это такой стиль, такой вкус во всем!
Вам был полезен этот отзыв?
Salome
Спасибо большое Дарье за экскурсию. В Барселоне не первый раз. Было очень интересно и познавательно, узнали много нового.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Софья
Все очень понравилось. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Андрей
28.10 были в Барселоне с Дарьей, тоже очень интересно а главное -вкусная Барселона! Очень зашла! Спасибо за хорошо проведенное время!