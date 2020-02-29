31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Кулинарные традиции Каталонии в гастрономическом туре по городу

Дарья
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Дарья – ваш гид
Мы уверены, что познать культуру других стран и народов невозможно без местной кухни.

При этом традиционные блюда испанской кухни — тортилью, гаспачо, паэлью — в каждом регионе готовят по-разному.

Мы расскажем вам об особенностях каталонской кухни, откроем историю ее самых популярных яств в самых подходящих для этого местах города и научим правильной, с точки зрения испанцев, последовательности трапезы.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Каталонии
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У этой экскурсии31 отзыв
4.87
Вкусная Барселона
Вкусная Барселона

Что вас ожидает

🍹 🌮 С чего начинается трапеза…
Гастрономическое путешествие по Барселоне начнется, конечно, с аперитива. Известно, что каталонцы для возбуждения аппетита выпивают бокал вермута. Мы расскажем вам об истории каталонского вермута и научим правильно его пить. После этого заглянем в классический тапас-бар Барселоны. Здесь вы сможете попробовать настоящие испанские закуски — пинчос. Это тапас из Страны Басков. Вы узнаете, почему пинчос никогда не предлагали как бесплатное дополнение к напиткам. И после какого указа короля Альфонсо Десятого размер классических тапас быстро уменьшился.

🍛 🍤 Рынок Бокерия и обед по-каталонски
На старейшем в Европе продуктовом рынке Бокерия вы познакомитесь с историей главных блюд испанской кухни. Узнаете, что такое бакаляо и почему каталонцы до сих пор его любят. Отдельно поговорим о всемирно известном хамоне — пробовать и покупать его лучше всего именно на рынке. А порадовать себя настоящей каталонской кухней вы сможете, пообедав в одном из старейших ресторанов, где стоит отведать бутифарру — особую колбасу, которую обычно подают с фасолью. Любителям морепродуктов в Барселоне придутся по душе традиционные каталонские блюда из рыбы — лучшие для этого места мы обязательно вам подскажем.

🍮 🍰 Испанские сладости
Ни один настоящий испанец не заканчивает обед без сладкого. После обеда мы предложим вам продегустировать каталонский крем в одной из самых аутентичных кондитерских Барселоны. Это традиционное блюдо каталонской кухни, схожее с французским кремом-брюле, готовят из молока и яиц и запекают до образования хрустящей сахарной корочки. Кроме того, во время экскурсии вы познакомитесь с главной испанской рождественской сладостью под названием «туррон». Узнаете, как он появился, из чего его производят, а при желании продегустируете и купите в качестве сладкого сувенира из Испании.

🍸 Финальный аккорд
В завершение нашей «аппетитной» экскурсии по Барселоне вы познакомитесь с еще одной гастрономической испанской традицией. В качестве дижестива, на Пиренейском полуострове употребляют чупито — маленькую рюмочку ликера или самогона орухо, что мы вам и порекомендуем сделать в одном из очередных приятных заведений.

🍒 Кроме того
Вы увидите первую в Барселоне поилку для лошадей. Сможете по пути заглянуть в лучший магазин ножей, где продаются навахи из толедской стали. Узнаете, что такое соус «гаррум» и почему две тысячи лет назад римляне вынесли его производство за крепостную стену.

Организационные детали

  • Еда и напитки в стоимость экскурсии не входят
  • Рынок Бокерия по воскресеньям закрыт. В случае бронирования экскурсии на этот день гид предложит вам альтернативу в индивидуальном порядке.
Вкусная Барселона
Вкусная Барселона
Вкусная Барселона
Вкусная Барселона
Вкусная Барселона
Вкусная Барселона
Вкусная Барселона
Вкусная Барселона
Вкусная Барселона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Каталонии.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дарья
Дарья
Hola! Привет из Барселоны! Меня зовут Дарья, я профессиональный гид с высшим историческим образованием и поставленной речью благодаря многолетней работе на телевидении. Влюблена в Барселону с первого взгляда, исходила ее пешком вдоль и поперек, знаю то, о чем не расскажут путеводители. Жизнь в Барселоне позволяет мне изучать этот город ежедневно, вновь и вновь открывая его удивительные особенности. Отправляясь на экскурсию со мной, вы можете быть уверены, что получите ответы на любые вопросы, связанные, как с историей города и его достопримечательностями, так и с обычными житейскими ситуациями. Я подскажу, где вкусно поесть и купить оригинальные сувениры, как добраться до нужного вам объекта и правильно спланировать отдых. При необходимости помогу преодолеть трудности языкового барьера.
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31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

29 февраля 2020
Шикарная экскурсия.Наверное мы могли бы сами найти все эти чудесные места, но угробили бы кучу времени и не раз ошиблись бы. А так просто идеально все сложилось - и интересно, и вкусно, и с собой вкусняшек набрали ;) Огромное спасибо гидам! Они учли все наши пожелания, были бесконечно милы и профессиональны.
13 февраля 2020
Для тех кто хочет вкусить испанскую дольче виту, понять как живут настоящие каталонцы, вам надо брать именно эту экскурсию а не бегать по городу галопом))Влюблённая в Каталонию Дарья очень помогла лучше понять испанцев, их бытие...
9 февраля 2020
Начинал нашу с дочкой экскурсию Дмитрий, Дарья подошла чуть позже - нам повезло познакомиться с ними обоими, ведь чем больше интересных людей встречаешь, тем лучше))) Мы вкусно ели и пили, накупили много вкусностей домой ( за книжку про хамон отдельное спасибо Даше от моего мужа!), в некоторые места потом вернулись "за добавкой". Время пролетело незаметно, закончилась экскурсия в старинном ресторане вкусным ужином) Брали экскурсию на следующий день после приезда в Барселону, и во многом благодаря Даше с Дмитрием, мы прониклись атмосферой этого прекрасного города и отлично провели время! Ещё раз огромное спасибо!
14 января 2020
Здравствуйте!
Экскурсия всей нашей семье невероятно понравилась! Это был наш второй приезд в Барселону, но благодаря Дарье мы узнали очень много нового, наелись, надегустировались вин, купили всяких вкусностей).
Всем очень рекомендуем!!!
Дарье огромное спасибо!!!
11 января 2020
Огромное спасибо Дмитрию за экскурсию!! Интересно, познавательно и очень вкусно! Рекомендую для тех, кто первый раз в городе. Уютные ресторанчики, кафе, семейные магазинчики, местные лавки и, конечно, интересные исторические факты - мы влюбились в Барселону и обязательно вернёмся снова)
10 января 2020
Отлично
9 января 2020
Гид без лицензии, без права ведения предпринимательской деятельности. В Испании за такое штраф 15 тыс евро.
9 января 2020
Вкусная Барселона оставила неизгладимые впечатления от насыщенности ее содержания !)
6 января 2020
Спасибо Дарье и Дмитрию за отличную экскурсию и нужные рекомендации по нашему отдыху! Всем советую! Надо брать эту экскурсию в первый день в Барсе, уйдёте от многих ошибок касаемо заведений.
23 декабря 2019
Нам понравилась Экскурсия!!!
Ещё 21 отзыв

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