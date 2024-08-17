Экскурсии и прогулки по крышам Барселоны

Найдено 4 экскурсии в категории «Крыши» в Барселоне на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
По крышам и террасам Барселоны
Пешая
3 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
По крышам и террасам Барселоны: панорамы, легенды и архитектура
Погрузитесь в магию Барселоны, наслаждаясь её красотой с высоты лучших террас. Идеальные локации для фото и неповторимые истории ждут вас
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:30
€211 за всё до 3 чел.
Паэлья и морепродукты: мастер-класс на крыше с видом на порт
Пешая
2.5 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Паэлья и морепродукты: мастер-класс на крыше с видом на порт
Начало: Paseo Juan de Borbon 36-37, Intercom 5, 1
Завтра в 18:30
12 июн в 18:30
€79 за человека
Мастер-класс по приготовлению паэльи на крыше
Пешая
2.5 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Мастер-класс по приготовлению паэльи на крыше
Начало: Meet at Passatge de Coll, 19, Sant Martí, 08019 Ba...
«Узнайте, как приготовить паэлью, посетив кулинарный урок на прекрасной террасе на крыше в районе Побленоу в Барселоне»
Расписание: Ежедневно в 11:30 и 17:00
Завтра в 11:30
12 июн в 11:30
€70 за человека
Мастер-класс по приготовлению тапас и сангрии на крыше с шеф-поваром
Пешая
2.5 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Мастер-класс по приготовлению тапас и сангрии на крыше с шеф-поваром
Начало: Meet at Pg. de Joan de Borbó, 36, Ciutat Vella, 08...
Расписание: Ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
12 июн в 12:00
€79 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    17 августа 2024
    По крышам и террасам Барселоны
    Были с Олесей на экскурсии в Барселоне «по крышам…». Нам очень понравился формат экскурсии- неторопливая прогулка, беседа, на террасах мы
    читать дальше

    имели возможность перекусить, выпить кофе. Болтали о жизни в Барсе, сравнивали, оценивали плюсы и минусы. Также был исторический экскурс. Олеся умеет подстроиться под интересы группы, это очень важно. Ведь иногда хочется просто поболтать о том о сем. Но и какие то интересные факты нам тоже были рассказаны (история бренда чупа чупс просто супер!) наши благодарности ❤️

  • Ж
    Жанна
    4 августа 2024
    По крышам и террасам Барселоны
    Олеся очень увлекательно провела экскурсию. Всем рекомендую этого гида.
  • Я
    Яков
    21 мая 2024
    По крышам и террасам Барселоны
    Мы брали экскурсию "По крышам Барселоны"- хотели, что нибудь не совсем привычное, так как в Барселоне бывали несколько раз и вроде как знаем основные туристические места. Олеся отлично с этим справилась! Спасибо! Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Крыши»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барселоне
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. По крышам и террасам Барселоны
  2. Паэлья и морепродукты: мастер-класс на крыше с видом на порт
  3. Мастер-класс по приготовлению паэльи на крыше
  4. Мастер-класс по приготовлению тапас и сангрии на крыше с шеф-поваром
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Парк Гуэль
  7. Рынок Бокерия
  8. Королевская площадь
  9. Дворец Гуэль
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2025
Сейчас в Барселоне в категории "Крыши" можно забронировать 4 экскурсии от 70 до 211. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Крыши», 34 ⭐ отзыва, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август