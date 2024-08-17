Индивидуальная
до 3 чел.
По крышам и террасам Барселоны: панорамы, легенды и архитектура
Погрузитесь в магию Барселоны, наслаждаясь её красотой с высоты лучших террас. Идеальные локации для фото и неповторимые истории ждут вас
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:30
€211 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 1 чел.
Паэлья и морепродукты: мастер-класс на крыше с видом на порт
Начало: Paseo Juan de Borbon 36-37, Intercom 5, 1
Завтра в 18:30
12 июн в 18:30
€79 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Мастер-класс по приготовлению паэльи на крыше
Начало: Meet at Passatge de Coll, 19, Sant Martí, 08019 Ba...
«Узнайте, как приготовить паэлью, посетив кулинарный урок на прекрасной террасе на крыше в районе Побленоу в Барселоне»
Расписание: Ежедневно в 11:30 и 17:00
Завтра в 11:30
12 июн в 11:30
€70 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Мастер-класс по приготовлению тапас и сангрии на крыше с шеф-поваром
Начало: Meet at Pg. de Joan de Borbó, 36, Ciutat Vella, 08...
Расписание: Ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
12 июн в 12:00
€79 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса17 августа 2024Были с Олесей на экскурсии в Барселоне «по крышам…». Нам очень понравился формат экскурсии- неторопливая прогулка, беседа, на террасах мы
- ЖЖанна4 августа 2024Олеся очень увлекательно провела экскурсию. Всем рекомендую этого гида.
- ЯЯков21 мая 2024Мы брали экскурсию "По крышам Барселоны"- хотели, что нибудь не совсем привычное, так как в Барселоне бывали несколько раз и вроде как знаем основные туристические места. Олеся отлично с этим справилась! Спасибо! Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Крыши»
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