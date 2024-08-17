читать дальше

имели возможность перекусить, выпить кофе. Болтали о жизни в Барсе, сравнивали, оценивали плюсы и минусы. Также был исторический экскурс. Олеся умеет подстроиться под интересы группы, это очень важно. Ведь иногда хочется просто поболтать о том о сем. Но и какие то интересные факты нам тоже были рассказаны (история бренда чупа чупс просто супер!) наши благодарности ❤️