Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Присоединяйтесь к экскурсии, если хотите узнать, как шаг за шагом приготовить одно из самых популярных традиционных испанских блюд — тапас.



Мы находимся в самом сердце Барселонеты, всего в десяти минутах ходьбы от пляжа, с видом на исторический порт. С потрясающими видами и очаровательной террасой, заполненной пышной зеленью. Это идеальное место для незабываемого кулинарного опыта!

TicketsS Ваш гид в Барселоне Написать вопрос Мастер-класс в группе Язык проведения 🇬🇧 английский Длитель­ность 2.5 часа Размер группы 1-12 человек Как проходит Пешком Когда Ежедневно в 12:00 €79 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 12:00

Описание мастер-класса По прибытии вас встретят бокалом шампанского, прежде чем мы представимся. Затем начнется мастер-класс! Шеф-повар Альфонсо, выпускник престижной кулинарной школы Барселоны и опытный профессионал в различных известных ресторанах города, познакомит вас с секретами культового блюда, познакомит вас с лучшими, свежайшими ингредиентами и продемонстрирует каждый шаг процесса приготовления в увлекательной и интерактивной форме. Когда еда будет готова, вы сможете насладиться восхитительным творением на нашей прекрасной террасе, окруженной растениями, с видом на потрясающий закат. В конце опыта вы получите электронное письмо с рецептами, чтобы вы смогли воссоздать это волшебство дома. Важная информация: Доступно для участников на инвалидных колясках.

Ежедневно в 12:00 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что включено Обед с закусками-тапасами

Сангрия, безалкогольный напиток. Что не входит в цену Трансфер в отель. Место начала и завершения? Meet at Pg. de Joan de Borbó, 36, Ciutat Vella, 08003 Barcelona Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 12:00 Экскурсия длится около 2.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек. Важная информация Доступно для участников на инвалидных колясках Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.