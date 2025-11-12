Присоединяйтесь к экскурсии, если хотите узнать, как шаг за шагом приготовить одно из самых популярных традиционных испанских блюд — тапас.
Мы находимся в самом сердце Барселонеты, всего в десяти минутах ходьбы от пляжа, с видом на исторический порт. С потрясающими видами и очаровательной террасой, заполненной пышной зеленью. Это идеальное место для незабываемого кулинарного опыта!
Мы находимся в самом сердце Барселонеты, всего в десяти минутах ходьбы от пляжа, с видом на исторический порт. С потрясающими видами и очаровательной террасой, заполненной пышной зеленью. Это идеальное место для незабываемого кулинарного опыта!
Описание мастер-классаПо прибытии вас встретят бокалом шампанского, прежде чем мы представимся. Затем начнется мастер-класс! Шеф-повар Альфонсо, выпускник престижной кулинарной школы Барселоны и опытный профессионал в различных известных ресторанах города, познакомит вас с секретами культового блюда, познакомит вас с лучшими, свежайшими ингредиентами и продемонстрирует каждый шаг процесса приготовления в увлекательной и интерактивной форме. Когда еда будет готова, вы сможете насладиться восхитительным творением на нашей прекрасной террасе, окруженной растениями, с видом на потрясающий закат. В конце опыта вы получите электронное письмо с рецептами, чтобы вы смогли воссоздать это волшебство дома. Важная информация: Доступно для участников на инвалидных колясках.
Ежедневно в 12:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Обед с закусками-тапасами
- Сангрия, безалкогольный напиток.
Что не входит в цену
- Трансфер в отель.
Место начала и завершения?
Meet at Pg. de Joan de Borbó, 36, Ciutat Vella, 08003 Barcelona
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Доступно для участников на инвалидных колясках
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Барселоны
Похожие экскурсии из Барселоны
Индивидуальная
до 3 чел.
По крышам и террасам Барселоны: панорамы, легенды и архитектура
Погрузитесь в магию Барселоны, наслаждаясь её красотой с высоты лучших террас. Идеальные локации для фото и неповторимые истории ждут вас
Начало: На площади Каталонии
Завтра в 11:30
13 ноя в 11:30
€211 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Прогулка по тапас-барам
Станьте частью каталонской культуры, посещая уникальные тапас-бары Барселоны. Узнайте о традициях и насладитесь аппетитными закусками в непринужденной атмосфере
Начало: В Готическом квартале
Завтра в 17:00
13 ноя в 17:00
от €120 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Гастрономический тур по Барселоне: тапас, вино и культура
Исследуйте вкус Барселоны через традиционные тапас и вина, погрузитесь в атмосферу каталонской культуры
14 ноя в 18:30
15 ноя в 10:00
€150 за всё до 3 чел.