Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Отправьтесь в увлекательное путешествие из Барселоны в Сан-Садурни д’Анойя, где вас ждут секреты игристого вина и старейшего шоколада Испании.



Посетите винодельню с дегустацией и шоколадную фабрику, узнайте о местных деликатесах и удивительных символах города.

Описание экскурсии Откройте для себя Сан-Садурни: столица кавы и шоколада Приглашаю вас в путешествие на поезде из Барселоны в Сан-Садурни д’Анойя — крохотный городок в регионе Пенедес, где началась история испанских игристых вин и производят старейший на Пиренейском полуострове шоколад. Вы отправитесь на первую винодельню Испании с дегустацией лучших образцов, прогуляетесь по городу с его 80 винодельнями на 12 тысяч жителей и сможете пообедать в ресторанчике каталонской кухни. Также побываете на шоколадной фабрике, где познакомитесь с процессом создания легендарных каталонских сладостей. Я расскажу, почему символом Сан-Садурни стало вредное насекомое и раскрою тайну, как приумножить капитал, сделав добро конкуренту.

