Отправьтесь в увлекательное путешествие из Барселоны в Сан-Садурни д’Анойя, где вас ждут секреты игристого вина и старейшего шоколада Испании.
Посетите винодельню с дегустацией и шоколадную фабрику, узнайте о местных деликатесах и удивительных символах города.
Описание экскурсииОткройте для себя Сан-Садурни: столица кавы и шоколада Приглашаю вас в путешествие на поезде из Барселоны в Сан-Садурни д’Анойя — крохотный городок в регионе Пенедес, где началась история испанских игристых вин и производят старейший на Пиренейском полуострове шоколад. Вы отправитесь на первую винодельню Испании с дегустацией лучших образцов, прогуляетесь по городу с его 80 винодельнями на 12 тысяч жителей и сможете пообедать в ресторанчике каталонской кухни. Также побываете на шоколадной фабрике, где познакомитесь с процессом создания легендарных каталонских сладостей. Я расскажу, почему символом Сан-Садурни стало вредное насекомое и раскрою тайну, как приумножить капитал, сделав добро конкуренту.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сан-Садурни д’Анойя
- Винодельня
- Шоколадная фабрика
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты гида
- Билеты на поезд - 10€
- Посещение фабрики вина - 24€
- Посещение фабрики вина с обедом - до 84€
- Посещение шоколадной фабрики - 6.50€
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
