Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: Сан-Садурни д’Анойя, вино и шоколад
Откройте для себя уникальный мир кавы и шоколада в Сан-Садурни д’Анойя, исследуя историю и вкусы Испании
Начало: На площади Каталонии
«Билеты на поезд из Барселоны в Сан-Садурни и обратно — €10»
Завтра в 08:00
29 окт в 08:00
€200 за всё до 10 чел.
Аудиогид
Монтсеррат: аудиоэкскурсия + билеты на поезд и концерт Эсколании
Самостоятельно исследовать древний монастырь, слушая его историю в приложении
Начало: На вокзале «Эспанья», площадь Испании
«От вокзала, расположенного рядом, поезд доставит вас к подножию горного массива Монтсеррат»
Расписание: в будние дни в 13:00
Завтра в 13:00
28 окт в 13:00
€86 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир15 сентября 2024Прекрасная экскурсия, интересные места и вкусная кава, но обед на винодельне был выше всех похвал! Спасибо Дарье за интересные рассказы и уникальные места!
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «На поезде»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барселоне
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в октябре 2025
Сейчас в Барселоне в категории "На поезде" можно забронировать 3 экскурсии от 86 до 200. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год на поезде, 1 ⭐ отзыв, цены от €86. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь