Мы находимся в районе Барселонета, в десяти минутах ходьбы от пляжа, наше удивительное место расположено напротив старого порта, с потрясающим видом и очаровательной террасой, полной растений. Как только вы приедете, вас встретят с бокалом шампанского. Затем мы познакомимся и начнем наш мастер-класс. Шеф-повар Альфонсо, который будет вас сопровождать, учился в высшей кулинарной школе Барселоны, а также работал в разных ресторанах города. Он раскроет много секретов о популярном испанском блюде, покажет вам различные ингредиенты, которые будут использоваться, и объяснит, как их готовить, во время приготовления вы увидите все шаги поэтапно. Приготовленные блюда будут подаваться на террасе, в окружении растений и с видом на закат. В конце мастер-класса все участники получат электронное письмо со всеми рецептами! Важная информация:

Участие возможно минимум от 2 человек в группе.