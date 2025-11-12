Узнайте, как правильно готовить паэлью из морепродуктов в ходе атмосферного мастер-класса! Вы почувствуете вкус настоящей испанской еды, наслаждаясь гаспачо, каталонским кремом и освежающей сангрией, откроете для себя необычные фишки от местных поваров, и просто приятно отдохнете на террасе перед старым портом.
Описание мастер-класса
Мы находимся в районе Барселонета, в десяти минутах ходьбы от пляжа, наше удивительное место расположено напротив старого порта, с потрясающим видом и очаровательной террасой, полной растений. Как только вы приедете, вас встретят с бокалом шампанского. Затем мы познакомимся и начнем наш мастер-класс. Шеф-повар Альфонсо, который будет вас сопровождать, учился в высшей кулинарной школе Барселоны, а также работал в разных ресторанах города. Он раскроет много секретов о популярном испанском блюде, покажет вам различные ингредиенты, которые будут использоваться, и объяснит, как их готовить, во время приготовления вы увидите все шаги поэтапно. Приготовленные блюда будут подаваться на террасе, в окружении растений и с видом на закат. В конце мастер-класса все участники получат электронное письмо со всеми рецептами! Важная информация:
Участие возможно минимум от 2 человек в группе.
Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс по кулинарии
- Все ингредиенты и инструменты
- Сангрия, вино и вода.
Место начала и завершения?
Paseo Juan de Borbon 36-37, Intercom 5, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 18:30 (время мастер-класса может сдвигаться в зависимости от сезонности и светового дня).
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
- Участие возможно минимум от 2 человек в группе
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Барселоны
