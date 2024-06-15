Арсений проводит ещё 2 экскурсии

В компании Христофора Колумба участники отправятся в увлекательное путешествие по Барселоне. Прогулка-квест позволит погрузиться в историю города с 15 по 20 век, выполняя интересные задания и открывая для себя уникальные факты. Колумб расскажет о Королевских верфях, Барселонской таможне и реконструкции портовой зоны. Завершится экскурсия на границе с Барселонетой, где вас ждет приятный сюрприз

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-12 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

Приключение с Колумбом

Вы встретитесь с великим путешественником, сошедшим специально для вас со своего монумента на Пласа Карбон. Именно там проходит граница Нового и Старого портов и там начнутся ваши приключения. Великий мореплаватель, неутомимый проныра и одержимый идеалист, он увлечет вас в водоворот своих скитаний в поисках денег на снаряжение экспедиции в Индию за специями. Той самой, что положила начало новой эпохе и сделала Испанию одной из богатейших держав мира.

Прогулка-квест по городу

Колумб наберет команды для трех своих кораблей Санта Мария, Пинта и Нинья. В течение всего путешествия он будет давать вам увлекательные и необычные задания, за выполнение каждого из которых команды будут получать в награду почти настоящие драгоценные камни. А для этого вам предстоит превращаться в королевскую чету, искать сокровища по самодельной карте новых земель и не только!

Истории портовой Барселоны с 15 до 20 века

По пути вы узнаете историю Королевских верфей Драссанес, построенных в 13 веке для кораблей Педро III и превращенных позже в великолепный музей Моря.

Колумб расскажет о Барселонской таможне и кипящей жизни Старого порта.

Вы исследуете сам монумент Колумбу, услышите анекдоты и трагикомические истории, связанные с этим 71-метровым памятником.

Постигнете смысл и технологию колоссальной реконструкции портовой зоны, произведенной к Олимпиаде 1992 года в Барселоне. А также узнаете о других масштабных перестройках, которые происходили со времен Средневековья.

Бульвар Колумба вас приведет ко дворцу Моря, уцелевшему в период разрушения портовых построек.

Закончится прогулка на границе с Барселонетой — районом, построенным для семей рабочих и рыбаков. А на Главпочтамте Барселоны вас будет ждать приятный сюрприз и еще одна неожиданная возможность, которую вы наверняка с удовольствием используете.

Кому подойдет экскурсия

Любознательным путешественникам и авантюристам от 6 до 100 лет.