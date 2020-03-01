Арсений проводит ещё 2 экскурсии

Приключение с Колумбом
Вы встретитесь с великим путешественником, сошедшим специально для вас со своего монумента на Пласа Карбон. Именно там проходит граница Нового и Старого портов и там начнутся ваши приключения. Великий мореплаватель, неутомимый проныра и одержимый идеалист, он увлечет вас в водоворот своих скитаний в поисках денег на снаряжение экспедиции в Индию за специями. Той самой, что положила начало новой эпохе и сделала Испанию одной из богатейших держав мира.
Прогулка-квест по городу
Колумб наберет команды для трех своих кораблей Санта Мария, Пинта и Нинья. В течение всего путешествия он будет давать вам увлекательные и необычные задания, за выполнение каждого из которых команды будут получать в награду почти настоящие драгоценные камни. А для этого вам предстоит превращаться в королевскую чету, искать сокровища по самодельной карте новых земель и не только!
Истории портовой Барселоны с 15 до 20 века
Любознательным путешественникам и авантюристам от 6 до 100 лет.