Арсений проводит ещё 2 экскурсии

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  4. Прогулка-квест по Барселоне с Христофором Колумбом

Интерактивная историческая экскурсия по Старому и Новому порту в компании великого мореплавателя

Арсений
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Арсений – ваш гид
В команде с легендарным первооткрывателем вы совершите путешествие по просторам Барселоны 15-20 вв.

Выполняя нетривиальные задания, узнаете, как история меняет мифы, людей и береговую линию, проследите путь морского города со времен Средневековья до Олимпиады`92 и постигнете метаморфозы, которые не раз происходили с его портовыми районами.
180 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 13 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 14 человек
Можно с детьми
Встреча возле Moll de Barcelona
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Прогулка-квест по Барселоне с Христофором Колумбом
Прогулка-квест по Барселоне с Христофором Колумбом

Что вас ожидает

Приключение с Колумбом
Вы встретитесь с великим путешественником, сошедшим специально для вас со своего монумента на Пласа Карбон. Именно там проходит граница Нового и Старого портов и там начнутся ваши приключения. Великий мореплаватель, неутомимый проныра и одержимый идеалист, он увлечет вас в водоворот своих скитаний в поисках денег на снаряжение экспедиции в Индию за специями. Той самой, что положила начало новой эпохе и сделала Испанию одной из богатейших держав мира.

Прогулка-квест по городу
Колумб наберет команды для трех своих кораблей Санта Мария, Пинта и Нинья. В течение всего путешествия он будет давать вам увлекательные и необычные задания, за выполнение каждого из которых команды будут получать в награду почти настоящие драгоценные камни. А для этого вам предстоит превращаться в королевскую чету, искать сокровища по самодельной карте новых земель и не только!

Истории портовой Барселоны с 15 до 20 века

  • По пути вы узнаете историю Королевских верфей Драссанес, построенных в 13 веке для кораблей Педро III и превращенных позже в великолепный музей Моря.
  • Колумб расскажет о Барселонской таможне и кипящей жизни Старого порта.
  • Вы исследуете сам монумент Колумбу, услышите анекдоты и трагикомические истории, связанные с этим 71-метровым памятником.
  • Постигнете смысл и технологию колоссальной реконструкции портовой зоны, произведенной к Олимпиаде 1992 года в Барселоне. А также узнаете о других масштабных перестройках, которые происходили со времен Средневековья.
  • Бульвар Колумба вас приведет ко дворцу Моря, уцелевшему в период разрушения портовых построек.
  • Закончится прогулка на границе с Барселонетой — районом, построенным для семей рабочих и рыбаков. А на Главпочтамте Барселоны вас будет ждать приятный сюрприз и еще одна неожиданная возможность, которую вы наверняка с удовольствием используете.

Кому подойдет экскурсия

Любознательным путешественникам и авантюристам от 6 до 100 лет.

Прогулка-квест по Барселоне с Христофором Колумбом
Прогулка-квест по Барселоне с Христофором Колумбом
Прогулка-квест по Барселоне с Христофором Колумбом
Прогулка-квест по Барселоне с Христофором Колумбом
Прогулка-квест по Барселоне с Христофором Колумбом
Прогулка-квест по Барселоне с Христофором Колумбом
Прогулка-квест по Барселоне с Христофором Колумбом
Прогулка-квест по Барселоне с Христофором Колумбом
Прогулка-квест по Барселоне с Христофором Колумбом
Прогулка-квест по Барселоне с Христофором Колумбом
Прогулка-квест по Барселоне с Христофором Колумбом
Прогулка-квест по Барселоне с Христофором Колумбом
Прогулка-квест по Барселоне с Христофором Колумбом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура возле Moll de Barcelona.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Арсений
Арсений
Меня зовут Арсений, я актер театра и кино, поэт и педагог, творец праздников и приключений. С 2011 года живу и работаю в Барселоне. Меня всегда интересовало превращение туризма в Игру. И вот Барселона — волшебный, вечно превращающийся город — мой лучший партнер и помощник в этом увлекательном занятии. Я придумал цикл прогулок с Великими Безумцами, чтобы вы смогли постичь этот город рука об руку с гениями и найти Гения в себе. Вместе с нежной, мистической, лукавой и еще столикой Барселоной и, конечно же, вместе с вами — мы будем творить чудеса.
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