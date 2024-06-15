Арсений проводит ещё 2 экскурсии

Прогулка-квест по Барселоне с Христофором Колумбом
Погрузитесь в атмосферу Барселоны, следуя за Христофором Колумбом. Увлекательные задания и истории ждут вас на каждом шагу
В компании Христофора Колумба участники отправятся в увлекательное путешествие по Барселоне.
Прогулка-квест позволит погрузиться в историю города с 15 по 20 век, выполняя интересные задания и открывая для себя уникальные факты. Колумб расскажет о Королевских верфях, Барселонской таможне и реконструкции портовой зоны. Завершится экскурсия на границе с Барселонетой, где вас ждет приятный сюрприз
Вы встретитесь с великим путешественником, сошедшим специально для вас со своего монумента на Пласа Карбон. Именно там проходит граница Нового и Старого портов и там начнутся ваши приключения. Великий мореплаватель, неутомимый проныра и одержимый идеалист, он увлечет вас в водоворот своих скитаний в поисках денег на снаряжение экспедиции в Индию за специями. Той самой, что положила начало новой эпохе и сделала Испанию одной из богатейших держав мира.
Прогулка-квест по городу
Колумб наберет команды для трех своих кораблей Санта Мария, Пинта и Нинья. В течение всего путешествия он будет давать вам увлекательные и необычные задания, за выполнение каждого из которых команды будут получать в награду почти настоящие драгоценные камни. А для этого вам предстоит превращаться в королевскую чету, искать сокровища по самодельной карте новых земель и не только!
Истории портовой Барселоны с 15 до 20 века
По пути вы узнаете историю Королевских верфей Драссанес, построенных в 13 веке для кораблей Педро III и превращенных позже в великолепный музей Моря.
Колумб расскажет о Барселонской таможне и кипящей жизни Старого порта.
Вы исследуете сам монумент Колумбу, услышите анекдоты и трагикомические истории, связанные с этим 71-метровым памятником.
Постигнете смысл и технологию колоссальной реконструкции портовой зоны, произведенной к Олимпиаде 1992 года в Барселоне. А также узнаете о других масштабных перестройках, которые происходили со времен Средневековья.
Бульвар Колумба вас приведет ко дворцу Моря, уцелевшему в период разрушения портовых построек.
Закончится прогулка на границе с Барселонетой — районом, построенным для семей рабочих и рыбаков. А на Главпочтамте Барселоны вас будет ждать приятный сюрприз и еще одна неожиданная возможность, которую вы наверняка с удовольствием используете.
Кому подойдет экскурсия
Любознательным путешественникам и авантюристам от 6 до 100 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Moll de Barcelona
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арсений — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 841 туриста
Меня зовут Арсений, я актер театра и кино, поэт и педагог, творец праздников и приключений. С 2011 года живу и работаю в Барселоне. Меня всегда интересовало превращение туризма в Игру. читать дальшеуменьшить
И вот Барселона — волшебный, вечно превращающийся город — мой лучший партнер и помощник в этом увлекательном занятии. Я придумал цикл прогулок с Великими Безумцами, чтобы вы смогли постичь этот город рука об руку с гениями и найти Гения в себе. Вместе с нежной, мистической, лукавой и еще столикой Барселоной и, конечно же, вместе с вами — мы будем творить чудеса.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Елена
Полный восторг! Заказывали у Арсения все три его экскурсии. И я, и дочь 14-ти лет были под впечатлением от всех! Колумб водил нас по морской Барселоне и рассказывал о её и читать дальшеуменьшить
своей истории. Как и на других экскурсиях с Арсением, это было интерактивно и весело, то есть не просто «посмотрите налево, здесь было то-то», нет! Мы смотрели настоящий спектакль, который перемежался с перформансами с нашим участием. Интересной информации тоже было много. Очень рекомендую Колумба! И мне и дочери было весело! С Колумбом мы, кроме всего прочего, загадывали желания. Сеньор Колумб, Вы помните желания моей дочери? Так вот, одно (самое нереальное) вдруг исполнилось 😃
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Яна
Это необычная экскурсия. Такой театр одного актера. Скажу честно, мы поначалу сомневались. Хотели серьезности и контента, а тут предлагался костюмированый спектакль. Но решили попробовать вопреки сомнениям. Остались очень довольны. Арсений читать дальшеуменьшить
прекрасный рассказчик, с искрометным юмором и знаниями редких деталей. Содержание экскурсии - это прекрасный микс анекдотичных этюдов и исторических данных. С нами были дети тинейджеры, но думаю детям помладше такая экскурсия тоже могла бы подойти. Маршрут был не длинным, что давало возможность пройти расстояние не торопясь, замечая детали и слушая автора. Очень рекомендую.
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Е
Елена
Очень замечательная прогулка! 2 подросточка (14 и 11 лет) в полном восторге! Арсению удалось держать всех в отличном настроении на протяжении всего нашего пути! Время пролетело на одном дыхании! Интересно! Ярко! Емко! И просто классно! Обязательно будем рекомендовать друзьям.
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Ю
Юлия
Арсений, человек -театр! Большое спасибо ему за экскурсию-квест. Мы креативно, весело и очень позитивно провели время, все просто класс!
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