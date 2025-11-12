Откройте для себя два самобытных района Барселоны, наслаждаясь аппетитными блюдами каталонской кухни и общаясь с приятными единомышленниками.
Вы попробуете лучшие тапас и напитки Барселоны, погрузитесь в оживленную атмосферу города, узнаете немало интересного об истории, культуре и кухне Каталонии.
Описание экскурсииОдно из лучших качеств Барселоны — это еда! Здесь бары и рестораны почти на каждом углу, вы будете избалованы выбором, когда проголодаетесь, но это может и затруднить выбор, куда пойти, чтобы получить лучшее из лучшего. Не тратьте время на пролистывание отзывов! Позвольте нам провести для вас индивидуальный мини-тур с гидом, который знает, где самые лучшие тапас-бары в городе. Благодаря предварительно забронированным столикам и установленному маршруту мы избавим вас от стресса, связанного с планированием, чтобы вы могли насладиться своим отпуском. Эта экскурсия сочетает кулинарные изыски и рассказы о культуре и истории одного из самых востребованных городов Европы. Важная информация:
- Наденьте удобную обувь, одежду, возьмите солнцезащитные очки и крем, головной убор от солнца;
- Веганские или безглютеновые блюда недоступны, но вегетарианские блюда доступны по запросу. Пожалуйста, сообщите заранее об аллергиях или диетических ограничениях.
Ежедневно в 13:00, 17:00, 18:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Эль-Борн
- Готический квартал
Что включено
- Услуги гида
- 5 дегустаций тапас (крокеты, пинчос, пататас бравас, пан контомате, паэлья)
- Алкогольные напитки (вино, кава и испанский вермут)
- Безалкогольные напитки
- Полезные рекомендации.
Место начала и завершения?
Meet at Pl. de Correus, 1, 1, Ciutat Vella, 08002 Barcelona
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 13:00, 17:00, 18:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
