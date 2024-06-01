Дегустации на экскурсиях в Барселоне – попробуйте новое на вкус

Найдено 11 экскурсий в категории «Дегустационные туры» в Барселоне на русском языке, цены от €65. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Приготовить свою каву на винодельне Каталонии
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Приготовьте свою каву на винодельне Каталонии: незабываемый опыт
Погрузитесь в мир каталонского виноделия, создайте уникальную каву и заберите домой лучший сувенир из Барселоны
Начало: На винодельне
«🍷 Дегустация местных винВы продегустируете три вида местной кавы, чтобы выбрать, какое именно вино создать на мастер-классе»
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:00
от 230 за всё до 4 чел.
Устричные фермы во Франции. Тур одного дня
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
Устричные фермы во Франции. Тур одного дня
Попробовать свежие устрицы с ферм в живописной лагуне и побывать на шато Пьера Ришара
«Мы отправимся в лагуну Лекат, где в уютной бухте расположились устричные фермы, а при каждой из них — магазины и дегустационные ресторанчики»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
479 за всё до 3 чел.
На мотоцикле «Урал» с коляской - по виноградникам региона Пенедес
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
На мотоцикле «Урал» с коляской - по виноградникам региона Пенедес
Волнующие мотоприключения и дегустация местных вин и тапаса
Начало: У станции пригородных поездов в Кастельдефельсе
«По дороге устроим пикник — я подготовлю вино для дегустации и, конечно, каталонские тапасы: сыр, оливки, тосты с помидорами и прочее»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
400 за всё до 2 чел.
Душа Барселоны. Вкусно и интересно
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Душа Барселоны. Вкусно и интересно
Отыскать лучший иберийский хамон, попробовать элитное вино и увидеть главные памятники города
Начало: Встречаемся возле Sagrada Familia у входа в Макдон...
«Дегустации вина, сыра, хамона, кофе оплачивается отдельно»
Сегодня в 13:30
Завтра в 11:30
157 за всё до 4 чел.
Сыры и хамон легендарной марки Joselito под дивное вино
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Сыры и хамон легендарной марки Joselito под дивное вино
Прикоснуться к гастрономической культуре Каталонни на дегустационной экскурсии в погреб XIV века
«Начнем вечер в секретном погребе наших друзей — семьи Вила: нас ждет дегустация сыров и хамона легендарной марки Joselito, который при вас нарежет настоящий мастер своего дела — Франк, работающий здесь уже не первый год»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
200 за всё до 4 чел.
Тапас, вино, Барселона: гастротур
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Гастрономический тур по Барселоне: тапас, вино и культура
Исследуйте вкус Барселоны через традиционные тапас и вина, погрузитесь в атмосферу каталонской культуры
«Дегустации оплачиваются дополнительно: в зависимости от количества съеденного и выпитого получится примерно 50-60 евро с человека за всю прогулку»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
150 за всё до 3 чел.
Из Барселоны - в мир игристого вина и шоколада
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
4 часа
Из Барселоны - в мир игристого вина и шоколада
Прикоснуться к таинству создания кавы на семейной винодельне и отведать шоколад на фабрике 19 века
Начало: ж/д станция в Сан-Садурни-д’Анойя
«шоколадная фабрика с дегустацией — 5,5 евро/чел»
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
150 за всё до 10 чел.
Однодневная поездка из Барселоны на юг Франции
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Однодневная поездка из Барселоны на юг Франции
Побывать на устричной ферме и увидеть город, который любил Матисс
«Лагуна Лёкат: устричная ферма и дегустация (по желанию)»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
750 за всё до 6 чел.
Барселона в бокале
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Винный тур «Барселона в бокале»: история и дегустация
Откройте для себя вкус Барселоны в уникальном винном туре с экскурсией по Готическому кварталу
Начало: На площади Каталунии
«Каждому участнику алкотура полагается к дегустации 4 вида алкогольных напитков, включённых в стоимость экскурсии»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
65 за человека
Барселона: покупки и закуски
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Барселона: покупки и закуски
Продегустировать самое аутентичное: тапас, туррон и чуррос, заглянуть к ювелиру и в винтажные бутики
Начало: Возле скульптуры El Gato de Botero
«В стоимость не включены дегустации»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
95 за человека
Винно-гастрономическое путешествие по Каталонии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Винно-гастрономическое путешествие по Каталонии
Отправиться из Барселоны в Приорат, посетить частную винодельню и ресторан на обрыве
«На дегустации вы оцените несколько сортов вин в сочетании с сырами и копчёностями»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 450 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    1 июня 2024
    На мотоцикле «Урал» с коляской - по виноградникам региона Пенедес
    Неординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулах за городом. Исторические справки
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    и любопытные детали от Антона об особенностях местных виноделен и сортов винограда. Прекрасные виды, цветочные ароматы и, конечно, само вино, которое очень удачно дополняет происходящее. А еще улыбки, восхищенные взгляды и удивлённые лица прохожих. И, пусть все они обращены, прежде всего, на мотоцикл, тоже чувствуешь себя немного звездой:-) Таким запомнился нам этот удивительный и незабываемый день с Антоном и его Уралом! Спасибо, отличная была поездка!

    Неординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулахНеординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулахНеординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулахНеординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулах
  • О
    Олеся
    13 мая 2024
    Устричные фермы во Франции. Тур одного дня
    Интересно рассказывает и аппетит отменный 👍
  • В
    Владимир
    7 мая 2024
    На мотоцикле «Урал» с коляской - по виноградникам региона Пенедес
    Незабываемое путешествие по региону Пенедес на мотоцикле с коляской. Антон интересный рассказчик, аккуратный водитель и просто приятный компаньон. А еще
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    увлеченный фотограф. Наши впечатления остались в прекрасных профессиональных снимках. Погода была прохладной, но нам было очень комфортно - Антон заботливо захватил с собой ветровки. Всем, кто хочет нового яркого опыта путешествий - однозначно рекомендую!

    Незабываемое путешествие по региону Пенедес на мотоцикле с коляской. Антон интересный рассказчик, аккуратный водитель и простоНезабываемое путешествие по региону Пенедес на мотоцикле с коляской. Антон интересный рассказчик, аккуратный водитель и простоНезабываемое путешествие по региону Пенедес на мотоцикле с коляской. Антон интересный рассказчик, аккуратный водитель и простоНезабываемое путешествие по региону Пенедес на мотоцикле с коляской. Антон интересный рассказчик, аккуратный водитель и просто
  • Е
    Евгений
    6 мая 2024
    На мотоцикле «Урал» с коляской - по виноградникам региона Пенедес
    Экскурсия потрясающая! Возможность прокатиться на легендарном "Урале", ловить на себе восторженные взгляды прохожих, прикоснуться к истории знаменитого винного региона, заслушиваться
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    классным гидом, любоваться головокружительными видами, испробовать местное вино и угоститься локальными продуктами - всё это делает поездку поистине эксклюзивной и запоминающейся на всю жизнь. Большое количество лайков и реакций на посты и сторис обеспечены на все сто!;)

  • E
    Elena
    8 апреля 2024
    Тапас, вино, Барселона: гастротур
    Спасибо Татьяне за экскурсию! Было вкусно и познавательно. Татьяна услышала мои пожелания к маршруту и наши гастрономические предпочтения (а они очень разные в нашей семье).
  • И
    Инна
    23 февраля 2024
    Приготовить свою каву на винодельне Каталонии
    Прекрасно провели время!
  • Е
    Елена
    7 июня 2023
    Устричные фермы во Франции. Тур одного дня
    Отличный день! Кирилл интересный рассказчик. Вкусный обед.
    Отличный день! Кирилл интересный рассказчик. Вкусный обедОтличный день! Кирилл интересный рассказчик. Вкусный обедОтличный день! Кирилл интересный рассказчик. Вкусный обедОтличный день! Кирилл интересный рассказчик. Вкусный обед
  • О
    Оксана
    1 июня 2023
    Душа Барселоны. Вкусно и интересно
    Все прошло хорошо, было два гида, которые дополняли друг друга. Смогли учесть вкусы и интересы всех членов нашей компании, особенно хотелось отметить знания и манеру подачи информации Людмилы. Рекомендуем.
  • Ю
    Юлия
    31 мая 2023
    Приготовить свою каву на винодельне Каталонии
    Вероника - великолепна!!!! Приятная, тактичная, профессионал своего дела - блестяще владеет информацией и очень интересно рассказывает о тонкостях виноделия. Получили
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    не забываемое удовольствие, проведя целый день с Вероникой. Чудесная экскурсия, полный восторг!!!! Очень рекомендуем!!! Желаем Веронике процветания, удачи и открытия новых горизонтов в ее работе ❤️❤️❤️

  • P
    Pavel
    1 мая 2023
    Лучшие винодельни Каталонии с дегустацией вина, кавы и обедом на виноградниках
    Ирина, хотим поблагодарить вас за два прекрасных дня, организованные вами! Экскурсий было две — одна по Барселоне 4-х часовая (Готический
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    квартал, обзорная по барселоне с посещением террас) + мы заказали экскурсию на винодельни. В первый день мы посетили две винодельни, и это были именно аутентичные, оригинальные, места со своей историей и стилем. Про шикарные дегустации и вина писать глупо, потому что их надо пробовать! Прекрасно провели время на пешеходной экскурсии по центру! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Дегустационные туры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Приготовить свою каву на винодельне Каталонии
  2. Устричные фермы во Франции. Тур одного дня
  3. На мотоцикле «Урал» с коляской - по виноградникам региона Пенедес
  4. Душа Барселоны. Вкусно и интересно
  5. Сыры и хамон легендарной марки Joselito под дивное вино
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  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 65 до 750. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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