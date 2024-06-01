1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Приготовьте свою каву на винодельне Каталонии: незабываемый опыт
Погрузитесь в мир каталонского виноделия, создайте уникальную каву и заберите домой лучший сувенир из Барселоны
Начало: На винодельне
«🍷 Дегустация местных винВы продегустируете три вида местной кавы, чтобы выбрать, какое именно вино создать на мастер-классе»
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:00
от €230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Устричные фермы во Франции. Тур одного дня
Попробовать свежие устрицы с ферм в живописной лагуне и побывать на шато Пьера Ришара
«Мы отправимся в лагуну Лекат, где в уютной бухте расположились устричные фермы, а при каждой из них — магазины и дегустационные ресторанчики»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€479 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
На мотоцикле «Урал» с коляской - по виноградникам региона Пенедес
Волнующие мотоприключения и дегустация местных вин и тапаса
Начало: У станции пригородных поездов в Кастельдефельсе
«По дороге устроим пикник — я подготовлю вино для дегустации и, конечно, каталонские тапасы: сыр, оливки, тосты с помидорами и прочее»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€400 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Душа Барселоны. Вкусно и интересно
Отыскать лучший иберийский хамон, попробовать элитное вино и увидеть главные памятники города
Начало: Встречаемся возле Sagrada Familia у входа в Макдон...
«Дегустации вина, сыра, хамона, кофе оплачивается отдельно»
Сегодня в 13:30
Завтра в 11:30
€157 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сыры и хамон легендарной марки Joselito под дивное вино
Прикоснуться к гастрономической культуре Каталонни на дегустационной экскурсии в погреб XIV века
«Начнем вечер в секретном погребе наших друзей — семьи Вила: нас ждет дегустация сыров и хамона легендарной марки Joselito, который при вас нарежет настоящий мастер своего дела — Франк, работающий здесь уже не первый год»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастрономический тур по Барселоне: тапас, вино и культура
Исследуйте вкус Барселоны через традиционные тапас и вина, погрузитесь в атмосферу каталонской культуры
«Дегустации оплачиваются дополнительно: в зависимости от количества съеденного и выпитого получится примерно 50-60 евро с человека за всю прогулку»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Барселоны - в мир игристого вина и шоколада
Прикоснуться к таинству создания кавы на семейной винодельне и отведать шоколад на фабрике 19 века
Начало: ж/д станция в Сан-Садурни-д’Анойя
«шоколадная фабрика с дегустацией — 5,5 евро/чел»
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
11 часов
Однодневная поездка из Барселоны на юг Франции
Побывать на устричной ферме и увидеть город, который любил Матисс
«Лагуна Лёкат: устричная ферма и дегустация (по желанию)»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€750 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Винный тур «Барселона в бокале»: история и дегустация
Откройте для себя вкус Барселоны в уникальном винном туре с экскурсией по Готическому кварталу
Начало: На площади Каталунии
«Каждому участнику алкотура полагается к дегустации 4 вида алкогольных напитков, включённых в стоимость экскурсии»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€65 за человека
Индивидуальная
3 часа
Барселона: покупки и закуски
Продегустировать самое аутентичное: тапас, туррон и чуррос, заглянуть к ювелиру и в винтажные бутики
Начало: Возле скульптуры El Gato de Botero
«В стоимость не включены дегустации»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€95 за человека
Индивидуальная
7 часов
Винно-гастрономическое путешествие по Каталонии
Отправиться из Барселоны в Приорат, посетить частную винодельню и ресторан на обрыве
«На дегустации вы оцените несколько сортов вин в сочетании с сырами и копчёностями»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от €450 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис1 июня 2024Неординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулах за городом. Исторические справки
- ООлеся13 мая 2024Интересно рассказывает и аппетит отменный 👍
- ВВладимир7 мая 2024Незабываемое путешествие по региону Пенедес на мотоцикле с коляской. Антон интересный рассказчик, аккуратный водитель и просто приятный компаньон. А еще
- ЕЕвгений6 мая 2024Экскурсия потрясающая! Возможность прокатиться на легендарном "Урале", ловить на себе восторженные взгляды прохожих, прикоснуться к истории знаменитого винного региона, заслушиваться
- EElena8 апреля 2024Спасибо Татьяне за экскурсию! Было вкусно и познавательно. Татьяна услышала мои пожелания к маршруту и наши гастрономические предпочтения (а они очень разные в нашей семье).
- ИИнна23 февраля 2024Прекрасно провели время!
- ЕЕлена7 июня 2023Отличный день! Кирилл интересный рассказчик. Вкусный обед.
- ООксана1 июня 2023Все прошло хорошо, было два гида, которые дополняли друг друга. Смогли учесть вкусы и интересы всех членов нашей компании, особенно хотелось отметить знания и манеру подачи информации Людмилы. Рекомендуем.
- ЮЮлия31 мая 2023Вероника - великолепна!!!! Приятная, тактичная, профессионал своего дела - блестяще владеет информацией и очень интересно рассказывает о тонкостях виноделия. Получили
- PPavel1 мая 2023Лучшие винодельни Каталонии с дегустацией вина, кавы и обедом на виноградникахИрина, хотим поблагодарить вас за два прекрасных дня, организованные вами! Экскурсий было две — одна по Барселоне 4-х часовая (Готический
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Дегустационные туры»
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