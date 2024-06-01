Живописный Пенедес, легендарный «Урал», погружение в культуру виноделия — моя экскурсия готовит вам необычные эмоции и вкусовые открытия. Поездка в коляске будет схожа с ездой в карте или спортивном кабриолете.
А вот неклассическую дегустацию местных сортов вин на фоне виноградников вы точно не сможете сравнить ни с чем!
А вот неклассическую дегустацию местных сортов вин на фоне виноградников вы точно не сможете сравнить ни с чем!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы встретимся на станции пригородных поездов в Кастельдефельсе, всего в 30 минутах езды от Барселоны
- Отправимся на мотоцикле по извилистым дорожкам парка Гараф и далее к живописной долине, где расположено множество виноградников региона Пенедес
- Проедем через основные виноградники — Albet I Noya, Lloprat, Codorníu
- Вы откроете для себя темпранильо с его насыщенными ягодными нотами, исследуете ароматный мир гарначи, создающей крепкие красные вина, познакомитесь с сортами винограда макабео, парельяда и нерелло, неотъемлемыми для производства искристой кавы
- Я расскажу об особенностях каждого сорта, объясню, как климат и почва Пенедеса влияют на вкус и аромат ягод, делая вина этого региона по-настоящему неповторимыми
- Покажу различия между промышленным и семейным производствами вин
- По дороге устроим пикник — я подготовлю вино для дегустации и, конечно, каталонские тапасы: сыр, оливки, тосты с помидорами и прочее
- Если захотите перекусить более основательно, я знаю несколько заведений, где можно погрузиться в атмосферу местной кухни
Чтобы не утомлять вас обратной дорогой по трассе, предлагаю на выбор:
- Завершить поездку в двух шагах от последнего на маршруте виноградника Codorniu — на станции пригородных поездов Sant Sadurní d’Anoia — откуда вы сможете попасть в центр Барселоны
- Продолжить путешествие до пляжа в Кастельдефельсе или Ситжесе, где вы сможете освежиться в море и поужинать в местном колоритном кафе
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида, трансфер на мотоцикле, дегустация 1 бутылки шампанского\белого\красного на ваш выбор, лёгкие закуски (сыр, оливки и т. д.)
- Дополнительно по желанию оплачивается обед в местном кафе. По пути в виноградниках вы сможете купить вино.
- Я не рекомендую эту экскурсию для детей младше 12 лет. Дети 12 лет и старше могут занимать место в коляске или сидеть за водителем.
- Я профессиональный фотограф. Буду рад бесплатно поделиться с вами кадрами, которые сделаю во время нашей поездки.
Как добраться из Барселоны до Кастельдефельса:
От станции Passeig de Gràcia — на поезде R2 или R2S за 30 минут. Билет стоит несколько евро.
Как добраться обратно до Барселоны:
- От станции Sant Sadurní d’Anoia — на поезде R4 за 50 минут
- Из Кастельдефельса или Ситжеса — на поезде R2 или R2S за 30–50 минут
- Дорога от виноградника Codorniu до Кастельдефельса займёт 1 час 15 минут, до Ситжеса — 45 минут
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции пригородных поездов в Кастельдефельсе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Барселоне
Добрый день! Меня зовут Антон. Половину своей жизни я провёл за рулём мотоцикла, объехал множество стран и уголков планеты. Свою страсть к дороге и новым открытиям показываю в фотографиях. МоиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Денис
1 июня 2024
Неординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулах за городом. Исторические справки и любопытные детали от Антона об особенностях местных виноделен и
В
Владимир
7 мая 2024
Незабываемое путешествие по региону Пенедес на мотоцикле с коляской. Антон интересный рассказчик, аккуратный водитель и просто приятный компаньон. А еще увлеченный фотограф. Наши впечатления остались в прекрасных профессиональных снимках. Погода была прохладной, но нам было очень комфортно - Антон заботливо захватил с собой ветровки. Всем, кто хочет нового яркого опыта путешествий - однозначно рекомендую!
Евгений
6 мая 2024
Экскурсия потрясающая! Возможность прокатиться на легендарном "Урале", ловить на себе восторженные взгляды прохожих, прикоснуться к истории знаменитого винного региона, заслушиваться классным гидом, любоваться головокружительными видами, испробовать местное вино и угоститься локальными продуктами - всё это делает поездку поистине эксклюзивной и запоминающейся на всю жизнь. Большое количество лайков и реакций на посты и сторис обеспечены на все сто!;)
V
Vaganov
4 мая 2024
ПОЛНЫЙ ВОСТОРГ, но начну с самого начала:
1. Антон сразу после подтверждения заказа уточнил предпочтения в вине (красное, белое или игристое) и подробно расписал, как добраться до точки старта + особое
1. Антон сразу после подтверждения заказа уточнил предпочтения в вине (красное, белое или игристое) и подробно расписал, как добраться до точки старта + особое
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