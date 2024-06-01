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внимание уделил одежде по погоде.

2. Встреча произошла на жд станции - мы познакомились, Антон рассказал про основную идею экскурсии, о маршруте, и мы отправились в путь. Первой остановкой был "пикник" с Кавой и потрясающим видом на город сверху. Далее мы посетили несколько винодельных домов, пару смотровых площадок, узнали о создании и производстве игристых вин. Закончили мы наш трип на невероятной смотровой площадке с видом на море, яхты и с бутылочкой белого сухого.

3. Отдельно хочу сказать Антону спасибо за его УРАЛ. Честно, не думал, что в 2024 году удастся найти мотоцикл в таком потрясающем состоянии. Стильный, комфортный, чистый, удобный- пока катались, нам только и успевали все улыбаться и приветствовать.

Антон, спасибо тебе за такое отношение к делу- этот день мы запомним надолго!!!