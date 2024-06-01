Винные экскурсии в Барселоне

Найдено 7 экскурсий в категории «Винные туры» в Барселоне на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Приготовить свою каву на винодельне Каталонии
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Приготовьте свою каву на винодельне Каталонии: незабываемый опыт
Погрузитесь в мир каталонского виноделия, создайте уникальную каву и заберите домой лучший сувенир из Барселоны
Начало: На винодельне
«Здесь вы узнаете об истории напитка, о специфике его его ароматов и выдержки, об этапах производства, а также об отличиях кавы от шампанского и других игристых вин»
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:00
от 230 за всё до 4 чел.
Мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
Мастер-класс в Барселоне: живопись, вино и уроки от Пикассо
Вдохновляющий мастер-класс в сердце Барселоны. Создайте уникальную картину, погрузитесь в мир кубизма и насладитесь атмосферой творчества
Начало: У метро Vallcarca
«Вино и закуски, а также материалы для рисования входят в стоимость мастер-класса»
Завтра в 14:30
10 июня в 14:00
от 90 за всё до 8 чел.
На мотоцикле «Урал» с коляской - по виноградникам региона Пенедес
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
На мотоцикле «Урал» с коляской - по виноградникам региона Пенедес
Волнующие мотоприключения и дегустация местных вин и тапаса
Начало: У станции пригородных поездов в Кастельдефельсе
«Покажу различия между промышленным и семейным производствами вин»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
400 за всё до 2 чел.
Душа Барселоны. Вкусно и интересно
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Душа Барселоны. Вкусно и интересно
Отыскать лучший иберийский хамон, попробовать элитное вино и увидеть главные памятники города
Начало: Встречаемся возле Sagrada Familia у входа в Макдон...
«Вы узнаете, какое вино имеет «католические корни» и сможете попробовать бокал вина из Приората или Рьехи, поймете, что такое тапас и что такое ронда»
Сегодня в 13:30
Завтра в 11:30
157 за всё до 4 чел.
Сыры и хамон легендарной марки Joselito под дивное вино
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Сыры и хамон легендарной марки Joselito под дивное вино
Прикоснуться к гастрономической культуре Каталонни на дегустационной экскурсии в погреб XIV века
«Закуски и вино выбираются и оплачиваются отдельно: около 15 евро с человека за дегустационное меню»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
200 за всё до 4 чел.
Тапас, вино, Барселона: гастротур
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Гастрономический тур по Барселоне: тапас, вино и культура
Исследуйте вкус Барселоны через традиционные тапас и вина, погрузитесь в атмосферу каталонской культуры
«И конечно, не забудем про вино и каву»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
150 за всё до 3 чел.
Гора Монтсеррат и винный дом Торрес
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Гора Монтсеррат и винный дом Торрес
Увидеть Чёрную Мадонну и загадать желание и продегустировать лучшие вина Каталонии
«Вино Торрес высочайшего качества и обладает изысканным вкусом, имеет большое количество наград и находит своих ценителей и за пределами Испании по всему миру»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
390 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    1 июня 2024
    На мотоцикле «Урал» с коляской - по виноградникам региона Пенедес
    Неординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулах за городом. Исторические справки
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    и любопытные детали от Антона об особенностях местных виноделен и сортов винограда. Прекрасные виды, цветочные ароматы и, конечно, само вино, которое очень удачно дополняет происходящее. А еще улыбки, восхищенные взгляды и удивлённые лица прохожих. И, пусть все они обращены, прежде всего, на мотоцикл, тоже чувствуешь себя немного звездой:-) Таким запомнился нам этот удивительный и незабываемый день с Антоном и его Уралом! Спасибо, отличная была поездка!

    Неординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулахНеординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулахНеординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулахНеординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулах
  • Ж
    Жанна
    10 мая 2024
    Мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне
    Можно сказать, что мы оказались на мастер-классе с Александрой сразу по прилету в Барселону! Мы решили начать свое путешествие с
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    творческого изучения и эстетического мероприятия!! Невероятно гостеприимный прием, как будто мы оказались в доме старого друга. За бокалом вина мы слушали экскурс биографии и становления Мастера Пабло Пикассо. А потом и сами создали под чутким руководством Саши свои первые «творения» в стиле кубизма! Непередаваемый опыт и прекрасные эмоции были у всей нашей компании!!! Спасибо огромное Александре!! Успехов и достижений в творчестве!! И…. Мы не прощаемся!!)

  • В
    Владимир
    7 мая 2024
    На мотоцикле «Урал» с коляской - по виноградникам региона Пенедес
    Незабываемое путешествие по региону Пенедес на мотоцикле с коляской. Антон интересный рассказчик, аккуратный водитель и просто приятный компаньон. А еще
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    увлеченный фотограф. Наши впечатления остались в прекрасных профессиональных снимках. Погода была прохладной, но нам было очень комфортно - Антон заботливо захватил с собой ветровки. Всем, кто хочет нового яркого опыта путешествий - однозначно рекомендую!

    Незабываемое путешествие по региону Пенедес на мотоцикле с коляской. Антон интересный рассказчик, аккуратный водитель и простоНезабываемое путешествие по региону Пенедес на мотоцикле с коляской. Антон интересный рассказчик, аккуратный водитель и простоНезабываемое путешествие по региону Пенедес на мотоцикле с коляской. Антон интересный рассказчик, аккуратный водитель и простоНезабываемое путешествие по региону Пенедес на мотоцикле с коляской. Антон интересный рассказчик, аккуратный водитель и просто
  • Е
    Евгений
    6 мая 2024
    На мотоцикле «Урал» с коляской - по виноградникам региона Пенедес
    Экскурсия потрясающая! Возможность прокатиться на легендарном "Урале", ловить на себе восторженные взгляды прохожих, прикоснуться к истории знаменитого винного региона, заслушиваться
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    классным гидом, любоваться головокружительными видами, испробовать местное вино и угоститься локальными продуктами - всё это делает поездку поистине эксклюзивной и запоминающейся на всю жизнь. Большое количество лайков и реакций на посты и сторис обеспечены на все сто!;)

  • E
    Elena
    8 апреля 2024
    Тапас, вино, Барселона: гастротур
    Спасибо Татьяне за экскурсию! Было вкусно и познавательно. Татьяна услышала мои пожелания к маршруту и наши гастрономические предпочтения (а они очень разные в нашей семье).
  • И
    Игорь
    7 апреля 2024
    Мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне
    Мастер-класс по рисованию в стиле Пикассо с предварительным экскурсом в историю и объяснением различий кубизма, импрессионизма и сюрреализма позволил создать собственные картины. Результат превзошел ожидания. Вино и закуски добавили красок и уверенности в том, что нет ничего невозможного.
    Мастер-класс по рисованию в стиле Пикассо с предварительным экскурсом в историю и объяснением различий кубизма, импрессионизма
  • И
    Инна
    23 февраля 2024
    Приготовить свою каву на винодельне Каталонии
    Прекрасно провели время!
  • Е
    Екатерина
    3 февраля 2024
    Мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне
    Мастер-класс прошёл превосходно! В атмосферной мастерской Александры под приятную музыку, вкуснейшие закуски и бокальчик красного вина я узнала множество подробностей
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    о творчестве, биографии и женщинах Художника. А так же под руководством Александры я научилась рисовать в стиле великого Пикассо. Большое спасибо, я очень довольна!

    Мастер-класс прошёл превосходно! В атмосферной мастерской Александры под приятную музыку, вкуснейшие закуски и бокальчик красного вина
  • Л
    Лариса
    23 ноября 2023
    Гора Монтсеррат и винный дом Торрес
    Должны сказать огромное спасибо Александру за проведенную экскурсию. И время экскурсии - предрождественские выходные, и красота места, и интересный рассказ - все оправдало ожидание. Спасибо.
  • О
    Оксана
    1 июня 2023
    Душа Барселоны. Вкусно и интересно
    Все прошло хорошо, было два гида, которые дополняли друг друга. Смогли учесть вкусы и интересы всех членов нашей компании, особенно хотелось отметить знания и манеру подачи информации Людмилы. Рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Винные туры»

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  1. Приготовить свою каву на винодельне Каталонии
  2. Мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне
  3. На мотоцикле «Урал» с коляской - по виноградникам региона Пенедес
  4. Душа Барселоны. Вкусно и интересно
  5. Сыры и хамон легендарной марки Joselito под дивное вино
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  2. Саграда Фамилия
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  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Винные туры" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 90 до 400. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Винные туры», 83 ⭐ отзыва, цены от €90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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