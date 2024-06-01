1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Приготовьте свою каву на винодельне Каталонии: незабываемый опыт
Погрузитесь в мир каталонского виноделия, создайте уникальную каву и заберите домой лучший сувенир из Барселоны
Начало: На винодельне
«Здесь вы узнаете об истории напитка, о специфике его его ароматов и выдержки, об этапах производства, а также об отличиях кавы от шампанского и других игристых вин»
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:00
от €230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класс в Барселоне: живопись, вино и уроки от Пикассо
Вдохновляющий мастер-класс в сердце Барселоны. Создайте уникальную картину, погрузитесь в мир кубизма и насладитесь атмосферой творчества
Начало: У метро Vallcarca
«Вино и закуски, а также материалы для рисования входят в стоимость мастер-класса»
Завтра в 14:30
10 июня в 14:00
от €90 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
На мотоцикле «Урал» с коляской - по виноградникам региона Пенедес
Волнующие мотоприключения и дегустация местных вин и тапаса
Начало: У станции пригородных поездов в Кастельдефельсе
«Покажу различия между промышленным и семейным производствами вин»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€400 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Душа Барселоны. Вкусно и интересно
Отыскать лучший иберийский хамон, попробовать элитное вино и увидеть главные памятники города
Начало: Встречаемся возле Sagrada Familia у входа в Макдон...
«Вы узнаете, какое вино имеет «католические корни» и сможете попробовать бокал вина из Приората или Рьехи, поймете, что такое тапас и что такое ронда»
Сегодня в 13:30
Завтра в 11:30
€157 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сыры и хамон легендарной марки Joselito под дивное вино
Прикоснуться к гастрономической культуре Каталонни на дегустационной экскурсии в погреб XIV века
«Закуски и вино выбираются и оплачиваются отдельно: около 15 евро с человека за дегустационное меню»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастрономический тур по Барселоне: тапас, вино и культура
Исследуйте вкус Барселоны через традиционные тапас и вина, погрузитесь в атмосферу каталонской культуры
«И конечно, не забудем про вино и каву»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гора Монтсеррат и винный дом Торрес
Увидеть Чёрную Мадонну и загадать желание и продегустировать лучшие вина Каталонии
«Вино Торрес высочайшего качества и обладает изысканным вкусом, имеет большое количество наград и находит своих ценителей и за пределами Испании по всему миру»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€390 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис1 июня 2024Неординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулах за городом. Исторические справки
- ЖЖанна10 мая 2024Можно сказать, что мы оказались на мастер-классе с Александрой сразу по прилету в Барселону! Мы решили начать свое путешествие с
- ВВладимир7 мая 2024Незабываемое путешествие по региону Пенедес на мотоцикле с коляской. Антон интересный рассказчик, аккуратный водитель и просто приятный компаньон. А еще
- ЕЕвгений6 мая 2024Экскурсия потрясающая! Возможность прокатиться на легендарном "Урале", ловить на себе восторженные взгляды прохожих, прикоснуться к истории знаменитого винного региона, заслушиваться
- EElena8 апреля 2024Спасибо Татьяне за экскурсию! Было вкусно и познавательно. Татьяна услышала мои пожелания к маршруту и наши гастрономические предпочтения (а они очень разные в нашей семье).
- ИИгорь7 апреля 2024Мастер-класс по рисованию в стиле Пикассо с предварительным экскурсом в историю и объяснением различий кубизма, импрессионизма и сюрреализма позволил создать собственные картины. Результат превзошел ожидания. Вино и закуски добавили красок и уверенности в том, что нет ничего невозможного.
- ИИнна23 февраля 2024Прекрасно провели время!
- ЕЕкатерина3 февраля 2024Мастер-класс прошёл превосходно! В атмосферной мастерской Александры под приятную музыку, вкуснейшие закуски и бокальчик красного вина я узнала множество подробностей
- ЛЛариса23 ноября 2023Должны сказать огромное спасибо Александру за проведенную экскурсию. И время экскурсии - предрождественские выходные, и красота места, и интересный рассказ - все оправдало ожидание. Спасибо.
- ООксана1 июня 2023Все прошло хорошо, было два гида, которые дополняли друг друга. Смогли учесть вкусы и интересы всех членов нашей компании, особенно хотелось отметить знания и манеру подачи информации Людмилы. Рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Винные туры»
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