Уникальное переживание и ценный опыт - увидеть очаровательную Барселону взглядом художника! И, помимо опыта, гости увезут прекрасные рисунки, выполненные собственными руками.

В ходе мастер-классов мы рисуем архитектурные достопримечательности 🏛️, такие как собор Саграда Фамилия, кафедральный собор Барселоны, Триумфальная арка, памятник Христофору Колумбу, церковь ⛪ Сан Пау-дель-Камп, каса-де-лес Пунчес, Понт дель Бисбе, Эдефиси-де-ла-Каиша де Пенсион, пласа де-Рамон Беренгер Эль Гран и другие.

Большинство моих учеников имеют нулевой или близкий к нулю опыт рисования, но все они создают прекрасные рисунки, начиная с первого урока. Секрет заключается в пошаговых инструкциях, живой демонстрации и некоторых трюках и подсказках, объясняемых в процессе рисования.

Мы будем работать графитными карандашами или карандашами Контэ или цветными карандашами. Все они являются чистыми в использовании, стираемыми и портативными. Это делает их отличным художественным материалом для уличных зарисовок.