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Пейзажные мастер-классы для всех

5
1 отзыв
Evgeniy S.
Evgeniy S. – Гид из Барселоны
Мастер-классы на открытом воздухе: городские зарисовки самых знаменитых зданий Барселоны!
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €50 за человека

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Пейзажные мастер-классы для всех
Пейзажные мастер-классы для всех

Что вы увидите

  • Собор Саграда Фамилия
  • кафедральный собор Барселоны
  • Триумфальная арка
  • памятник Христофору Колумбу
  • церковь Сан Пау-дель-Камп
  • каса-де-лес Пунчес
  • Понт дель Бисбе
  • Эдефиси-де-ла-Каиша де Пенсион
  • пласа де-Рамон Беренгер Эль Гран
Уникальное переживание и ценный опыт - увидеть очаровательную Барселону взглядом художника! И, помимо опыта, гости увезут прекрасные рисунки, выполненные собственными руками.
В ходе мастер-классов мы рисуем архитектурные достопримечательности 🏛️, такие как собор Саграда Фамилия, кафедральный собор Барселоны, Триумфальная арка, памятник Христофору Колумбу, церковь ⛪ Сан Пау-дель-Камп, каса-де-лес Пунчес, Понт дель Бисбе, Эдефиси-де-ла-Каиша де Пенсион, пласа де-Рамон Беренгер Эль Гран и другие.
Большинство моих учеников имеют нулевой или близкий к нулю опыт рисования, но все они создают прекрасные рисунки, начиная с первого урока. Секрет заключается в пошаговых инструкциях, живой демонстрации и некоторых трюках и подсказках, объясняемых в процессе рисования.
Мы будем работать графитными карандашами или карандашами Контэ или цветными карандашами. Все они являются чистыми в использовании, стираемыми и портативными. Это делает их отличным художественным материалом для уличных зарисовок.
Что входит
  • Материалы для рисования
Что не входит
  • Транспорт
  • питание
Начало и место завершения
🚩 Пласа дель Анхель
Пейзажные мастер-классы для всех
Пейзажные мастер-классы для всех
Пейзажные мастер-классы для всех
Пейзажные мастер-классы для всех
Пейзажные мастер-классы для всех

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Evgeniy S.
Evgeniy S.
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