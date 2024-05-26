Памятник Христофору Колумбу – экскурсии в Барселоне

Найдено 7 экскурсий в категории «Памятник Христофору Колумбу» в Барселоне на русском языке, цены от €118. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Круиз
4 часа
24 отзыва
С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
Проведите 4 часа в Барселоне: шедевры Гауди, виды с Монтжуика и ключевые достопримечательности. Узнайте всё о жизни города на индивидуальном круизе
Сегодня в 12:00
10 июня в 07:00
250 за всё до 6 чел.
Визитные карточки Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Визитные карточки Барселоны
Ознакомительная прогулка по городу: от «Врат Мира» до Монтжуика
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
от 209 за всё до 10 чел.
Прогулка-квест по Барселоне с Христофором Колумбом
🚶 Пешая
Квест
2 часа
2 отзыва
Прогулка-квест по Барселоне с Христофором Колумбом
Интерактивная историческая экскурсия по Старому и Новому порту в компании великого мореплавателя
Начало: Возле Moll de Barcelona
Завтра в 14:30
10 июня в 09:30
195 за всё до 12 чел.
Город и море: авторская экскурсия в Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Город и море: авторская экскурсия в Барселоне
Погулять по набережной, увидеть «морские» места и узнать о взаимоотношениях города со стихией
Начало: На бульваре Лас Рамблас
13 июня в 13:00
17 июня в 10:00
118 за всё до 8 чел.
Самые известные шедевры Гауди за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Самые известные шедевры Гауди за 3 часа
Разобрать знаковые работы каталонского гения и заглянуть в гости к местному Вилли Вонке
Начало: В районе метро Драсанес
Сегодня в 10:00
13 июня в 10:00
135 за всё до 6 чел.
Велокалейдоскоп в Барселоне
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3.5 часа
9 отзывов
Велокалейдоскоп в Барселоне
Исследовать город в удобном формате, открывая его истории и характер
Начало: В районе метро Саграда Фамилия
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 169 за всё до 8 чел.
Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
Обойти пешком ключевые достопримечательности исторического центра и окунуться в эпоху римлян
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
176 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анатолий
    26 мая 2024
    С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
    Спасибо Наталье за экскурсию по Барселоне. Все было великолепно, встреча нас с круизного лайнера, подача материала, манера поведения. Не говорю уже про знание материала, владеет великолепно.
  • М
    Мария
    17 мая 2024
    С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
    Наталья -это мега позитивны, общительный и заботливый человек! Мы в восторге от нее как от гида, так и от человека.
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    Такое теплое (искренне) отношение редко встретишь! Несколько экскурсий прошли с ней. Всегда переживала и интересовалась, что нам хочется, шла на встречу, подстраивалась, порекомендовала замечательные места и дала полезные рекомендации! Отношение, как к родственнице:))) Очень душевный гид! Спасибо огромное!🤗🤗🤗

    Наталья -это мега позитивны, общительный и заботливый человек! Мы в восторге от нее как от гидаНаталья -это мега позитивны, общительный и заботливый человек! Мы в восторге от нее как от гида
  • Д
    Денис
    13 мая 2024
    С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
    Великолепная экскурсия! Время пролетело незаметно! Наталья - специалист с большой буквы, за 4 часа сделала невозможное, показала и раскрыла перед нами Барселону, в которую мы влюбились с первого взгляда, учла все наши пожелания. Спасибо!!!
  • З
    Зузана
    1 мая 2024
    Самые известные шедевры Гауди за 3 часа
    Елена замечательный гид, подстроила свой рассказ под детей, было совсем не скучно. В предвкушении экскурсии по Готическому кварталу.
  • С
    Сергей
    15 апреля 2024
    Самые известные шедевры Гауди за 3 часа
    Экскурсия яркая, интересная и познавательная. Елена провела по самым известным местам, мы угостились великолепным горячим шоколадом в исторической кофейне, полюбовались
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    дворцом и парком Гуэль, конечно же съездили в Саграду фамилию, домом Бальо… всего и не перечислишь. Довольны остались все - и взрослые и дети.

  • I
    Inna
    25 марта 2024
    Самые известные шедевры Гауди за 3 часа
    Это наша третья экскурсия через данное приложение. Сказать, что Елена офигенный гид- не сказать ничего! С первой минуты встречи она
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    завладевает вашим вниманием и все… Вас уносит вихрь событий минувших лет! Маршрут составлен идеально! Елена перестраивается моментально, если требует ситуация. Информация подается легко и непринужденно, и от души. Я как будто прочувствовала в том времени, когда родился, состоялся и творил Гауди. Мы получили колоссальное удовольствие и ещё кучу полезной информации вдогонку. Спасибо огроменное! Будем в Барселоне, обязательно обратимся ещё.

  • Т
    Татьяна
    26 февраля 2024
    Город и море: авторская экскурсия в Барселоне
    Отличная экскурсия с Еленой. Смело рекомендую как для взрослых, так и для детей. Наши 4,5 часа с сыном (8 лет) пролетели незаметно и очень интересно! Отдельное спасибо Елене за то, что адаптировала информацию и маршрут чтобы было интересно и ребенку.
  • Ю
    Юлия
    6 февраля 2024
    Прогулка-квест по Барселоне с Христофором Колумбом
    Арсений, человек -театр! Большое спасибо ему за экскурсию-квест. Мы креативно, весело и очень позитивно провели время, все просто класс!
  • Я
    Яна
    5 января 2023
    Прогулка-квест по Барселоне с Христофором Колумбом
    Это необычная экскурсия. Такой театр одного актера. Скажу честно, мы поначалу сомневались. Хотели серьезности и контента, а тут предлагался костюмированый
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    спектакль. Но решили попробовать вопреки сомнениям. Остались очень довольны. Арсений прекрасный рассказчик, с искрометным юмором и знаниями редких деталей. Содержание экскурсии - это прекрасный микс анекдотичных этюдов и исторических данных. С нами были дети тинейджеры, но думаю детям помладше такая экскурсия тоже могла бы подойти. Маршрут был не длинным, что давало возможность пройти расстояние не торопясь, замечая детали и слушая автора. Очень рекомендую.

  • И
    Ирина
    11 ноября 2019
    Велокалейдоскоп в Барселоне
    Мирам - отличный рассказчик, увлечен архитектурой, показал самые знаковые места Барселоны, познавательно и интересно рассказал о них. Передвижение велосипедом -
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    оптимальный вариант для этого города, выделенные полосы идут через весь центр, Мирам хорошо знает город и дал несколько полезных лайфхаков за рамками темы экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Памятник Христофору Колумбу»

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  1. С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
  2. Визитные карточки Барселоны
  3. Прогулка-квест по Барселоне с Христофором Колумбом
  4. Город и море: авторская экскурсия в Барселоне
  5. Самые известные шедевры Гауди за 3 часа
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  2. Саграда Фамилия
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  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Памятник Христофору Колумбу" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 118 до 250. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Памятник Христофору Колумбу», 53 ⭐ отзыва, цены от €118. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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