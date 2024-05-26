А Анатолий С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа Спасибо Наталье за экскурсию по Барселоне. Все было великолепно, встреча нас с круизного лайнера, подача материала, манера поведения. Не говорю уже про знание материала, владеет великолепно.

М Мария С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа читать дальше Такое теплое (искренне) отношение редко встретишь! Несколько экскурсий прошли с ней. Всегда переживала и интересовалась, что нам хочется, шла на встречу, подстраивалась, порекомендовала замечательные места и дала полезные рекомендации! Отношение, как к родственнице:))) Очень душевный гид! Спасибо огромное!🤗🤗🤗 Наталья -это мега позитивны, общительный и заботливый человек! Мы в восторге от нее как от гида, так и от человека.

Д Денис С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа Великолепная экскурсия! Время пролетело незаметно! Наталья - специалист с большой буквы, за 4 часа сделала невозможное, показала и раскрыла перед нами Барселону, в которую мы влюбились с первого взгляда, учла все наши пожелания. Спасибо!!!

З Зузана Самые известные шедевры Гауди за 3 часа Елена замечательный гид, подстроила свой рассказ под детей, было совсем не скучно. В предвкушении экскурсии по Готическому кварталу.

С Сергей Самые известные шедевры Гауди за 3 часа читать дальше дворцом и парком Гуэль, конечно же съездили в Саграду фамилию, домом Бальо… всего и не перечислишь. Довольны остались все - и взрослые и дети. Экскурсия яркая, интересная и познавательная. Елена провела по самым известным местам, мы угостились великолепным горячим шоколадом в исторической кофейне, полюбовались

I Inna Самые известные шедевры Гауди за 3 часа читать дальше завладевает вашим вниманием и все… Вас уносит вихрь событий минувших лет! Маршрут составлен идеально! Елена перестраивается моментально, если требует ситуация. Информация подается легко и непринужденно, и от души. Я как будто прочувствовала в том времени, когда родился, состоялся и творил Гауди. Мы получили колоссальное удовольствие и ещё кучу полезной информации вдогонку. Спасибо огроменное! Будем в Барселоне, обязательно обратимся ещё. Это наша третья экскурсия через данное приложение. Сказать, что Елена офигенный гид- не сказать ничего! С первой минуты встречи она

Т Татьяна Город и море: авторская экскурсия в Барселоне Отличная экскурсия с Еленой. Смело рекомендую как для взрослых, так и для детей. Наши 4,5 часа с сыном (8 лет) пролетели незаметно и очень интересно! Отдельное спасибо Елене за то, что адаптировала информацию и маршрут чтобы было интересно и ребенку.

Ю Юлия Прогулка-квест по Барселоне с Христофором Колумбом Арсений, человек -театр! Большое спасибо ему за экскурсию-квест. Мы креативно, весело и очень позитивно провели время, все просто класс!

Я Яна Прогулка-квест по Барселоне с Христофором Колумбом читать дальше спектакль. Но решили попробовать вопреки сомнениям. Остались очень довольны. Арсений прекрасный рассказчик, с искрометным юмором и знаниями редких деталей. Содержание экскурсии - это прекрасный микс анекдотичных этюдов и исторических данных. С нами были дети тинейджеры, но думаю детям помладше такая экскурсия тоже могла бы подойти. Маршрут был не длинным, что давало возможность пройти расстояние не торопясь, замечая детали и слушая автора. Очень рекомендую. Это необычная экскурсия. Такой театр одного актера. Скажу честно, мы поначалу сомневались. Хотели серьезности и контента, а тут предлагался костюмированый