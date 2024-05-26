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Круиз
4 часа
С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
Проведите 4 часа в Барселоне: шедевры Гауди, виды с Монтжуика и ключевые достопримечательности. Узнайте всё о жизни города на индивидуальном круизе
Сегодня в 12:00
10 июня в 07:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Визитные карточки Барселоны
Ознакомительная прогулка по городу: от «Врат Мира» до Монтжуика
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
от €209 за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Прогулка-квест по Барселоне с Христофором Колумбом
Интерактивная историческая экскурсия по Старому и Новому порту в компании великого мореплавателя
Начало: Возле Moll de Barcelona
Завтра в 14:30
10 июня в 09:30
€195 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3 часа
Город и море: авторская экскурсия в Барселоне
Погулять по набережной, увидеть «морские» места и узнать о взаимоотношениях города со стихией
Начало: На бульваре Лас Рамблас
13 июня в 13:00
17 июня в 10:00
€118 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Самые известные шедевры Гауди за 3 часа
Разобрать знаковые работы каталонского гения и заглянуть в гости к местному Вилли Вонке
Начало: В районе метро Драсанес
Сегодня в 10:00
13 июня в 10:00
€135 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Велокалейдоскоп в Барселоне
Исследовать город в удобном формате, открывая его истории и характер
Начало: В районе метро Саграда Фамилия
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €169 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
Обойти пешком ключевые достопримечательности исторического центра и окунуться в эпоху римлян
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
€176 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнатолий26 мая 2024Спасибо Наталье за экскурсию по Барселоне. Все было великолепно, встреча нас с круизного лайнера, подача материала, манера поведения. Не говорю уже про знание материала, владеет великолепно.
- ММария17 мая 2024Наталья -это мега позитивны, общительный и заботливый человек! Мы в восторге от нее как от гида, так и от человека.
- ДДенис13 мая 2024Великолепная экскурсия! Время пролетело незаметно! Наталья - специалист с большой буквы, за 4 часа сделала невозможное, показала и раскрыла перед нами Барселону, в которую мы влюбились с первого взгляда, учла все наши пожелания. Спасибо!!!
- ЗЗузана1 мая 2024Елена замечательный гид, подстроила свой рассказ под детей, было совсем не скучно. В предвкушении экскурсии по Готическому кварталу.
- ССергей15 апреля 2024Экскурсия яркая, интересная и познавательная. Елена провела по самым известным местам, мы угостились великолепным горячим шоколадом в исторической кофейне, полюбовались
- IInna25 марта 2024Это наша третья экскурсия через данное приложение. Сказать, что Елена офигенный гид- не сказать ничего! С первой минуты встречи она
- ТТатьяна26 февраля 2024Отличная экскурсия с Еленой. Смело рекомендую как для взрослых, так и для детей. Наши 4,5 часа с сыном (8 лет) пролетели незаметно и очень интересно! Отдельное спасибо Елене за то, что адаптировала информацию и маршрут чтобы было интересно и ребенку.
- ЮЮлия6 февраля 2024Арсений, человек -театр! Большое спасибо ему за экскурсию-квест. Мы креативно, весело и очень позитивно провели время, все просто класс!
- ЯЯна5 января 2023Это необычная экскурсия. Такой театр одного актера. Скажу честно, мы поначалу сомневались. Хотели серьезности и контента, а тут предлагался костюмированый
- ИИрина11 ноября 2019Мирам - отличный рассказчик, увлечен архитектурой, показал самые знаковые места Барселоны, познавательно и интересно рассказал о них. Передвижение велосипедом -
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Памятник Христофору Колумбу»
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Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Памятник Христофору Колумбу" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 118 до 250. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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