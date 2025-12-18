Приглашаю вас на самую веселую, дружелюбную и атмосферную экскурсию — в путешествие по самым классным, ярким, легендарным и необычным барам Барселоны! Этот вечер навсегда останется в памяти и будет приносить много теплых воспоминаний.
Я расскажу интересные истории, связанные с этими местами, мы попробуем самые вкусные фирменные напитки. Никто не останется равнодушным! Если вы любите повеселиться, то vamos conmigo!
Описание экскурсииБарселона — это настоящий рай для ценителей яркой ночной жизни. Каждый уголок города предлагает свой уникальный опыт. Здесь можно найти все: от аутентичных баров в Готическом квартале, хранящих дух прошлого, до современных лаунж-заведений с авторскими коктейлями и панорамными видами на море. Особая прелесть местных заведений — в их атмосфере. Шумные тапас-бары, где к бокалу вина подают традиционные пинчос, уютные каталонские «саградасы» с домашней кухней и модные бары-руфтопы — все они создают идеальную среду для погружения в местную жизнь. Это не просто питейные заведения, а культурные центры, где рождаются новые знакомства, звучит живая музыка и ощущается настоящий пульс города. Посещение баров Барселоны — это обязательный пункт программы для любого туриста, желающего прочувствовать уникальный характер каталонской столицы. Важная информация: По времени экскурсия не ограничена (от 3-х часов)
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки, закуски
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
