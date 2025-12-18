Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю вас на самую веселую, дружелюбную и атмосферную экскурсию — в путешествие по самым классным, ярким, легендарным и необычным барам Барселоны! ‌Этот вечер навсегда останется в памяти и будет приносить много теплых воспоминаний.



‌Я расскажу интересные истории, связанные с этими местами, мы попробуем самые вкусные фирменные напитки. ‌Никто не останется равнодушным! ‌Если вы любите повеселиться, то vamos conmigo!

Дарья Ваш гид в Барселоне Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-2 человека Как проходит Пешком Когда По договоренности €150 за экскурсию Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Барселона — это настоящий рай для ценителей яркой ночной жизни. Каждый уголок города предлагает свой уникальный опыт. Здесь можно найти все: от аутентичных баров в Готическом квартале, хранящих дух прошлого, до современных лаунж-заведений с авторскими коктейлями и панорамными видами на море. Особая прелесть местных заведений — в их атмосфере. Шумные тапас-бары, где к бокалу вина подают традиционные пинчос, уютные каталонские «саградасы» с домашней кухней и модные бары-руфтопы — все они создают идеальную среду для погружения в местную жизнь. Это не просто питейные заведения, а культурные центры, где рождаются новые знакомства, звучит живая музыка и ощущается настоящий пульс города. Посещение баров Барселоны — это обязательный пункт программы для любого туриста, желающего прочувствовать уникальный характер каталонской столицы. Важная информация: По времени экскурсия не ограничена (от 3-х часов)

