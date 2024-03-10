1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Секретные бары Барселоны: экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в ночную жизнь Барселоны, посетив уникальные бары, где отдыхали знаменитости и которые скрыты от глаз обычных туристов
Начало: В Готическом квартале
«Все бары основного маршрута спрятаны в закоулках Старого города, поэтому вы обязательно пройдете по атмосферному Готическому кварталу и увидите главные объекты исторического центра Барселоны»
11 июня в 20:30
19 июня в 20:30
от €100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по старинным вермутериям в Барселоне
Попробовать любимый напиток каталонцев в аутентичных барах и приобщиться к местной питейной культуре
Начало: На площади Каталонии
«Как делают вермут, как ещё Гиппократ проводил эксперименты по настаиванию вина на цветах полыни и как развивалась культура потребления вермута в Барселоне»
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
от €99 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Барселона навеселе: прогулка по историческим барам
Открыть двери культовых каталонских баров и рассекретить рецепты авторских коктейлей
Начало: У площади Каталонии
«Погружение в ночную жизнь Барселоны»
14 июня в 20:00
15 июня в 20:00
от €91 за всё до 10 чел.
Мини-группа
3 часа
Коктейль «Барселона»
Открыть для себя ночную жизнь города, побывать в аутентичных барах и попробовать необычные коктейли
Начало: Около старого рынка Эль Борн
«Все бары, которые я включил в программу, находятся в Старом городе, поэтому, пересекая атмосферный район Эль Борн, вы увидите старый рынок, а также великолепную церковь 14 века, которая никого не оставит равнодушным»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:30
11 июня в 20:30
19 июня в 20:30
€100 за человека
Индивидуальная
3 часа
Винный тур «Барселона в бокале»: история и дегустация
Откройте для себя вкус Барселоны в уникальном винном туре с экскурсией по Готическому кварталу
Начало: На площади Каталунии
«Именно здесь родилась Барселона»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€65 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
1.5 часа
Арт-Барселона: история и легенды
Взглянуть на город влюблёнными глазами Вуди Аллена, Пикассо и Хемингуэя
«Мы прогуляемся по местам съёмок «Вики Кристина Барселона» Вуди Аллена, который боготворит Барселону (я расскажу, за что)»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
175€132 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир10 марта 2024Благодаря Алексею мы увидели ночную Барселону и посетили уникальные и удивительные бары, которые бы сами никогда не нашли. Отдельное спасибо за рекомендованные коктейли, они были прекрасны.
- ССергей1 марта 2024Большое спасибо Марине за исчерпывающую теоретическую информацию о каталонском вермуте. Ну и, конечно, за атмосферу и бары, где мы дегустировали
- ММария9 августа 2023Считаю, что это самая первая экскурсия, которая должна случиться в первый же вечер в Барселоне у каждого! Марина-гид, который влюбит
- IIlya23 июля 2023Прекрасная нестандартная экскурсия. Вермут в Барселоне - не только напиток, но и культурный пласт, было интересно посмотреть на эту историю поближе,
- ЕЕгор19 марта 2023Экскурсия идеально подойдёт для «толерантной» части общества. Поскольку я далеко не вхожу в это число, экскурсия показалась довольно забавной.
- ДДаниил13 мая 2022Алексей, спасибо за компанию и интересную экскурсию! Было душевно и увлекательно!
- ВВера5 сентября 2021Шикарная экскурсия! Берите, не пожалеете! Людмила умеет удивлять))
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Бары и ночная жизнь»
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