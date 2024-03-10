Экскурсии по барам Барселоны

Найдено 6 экскурсий в категории «Бары и ночная жизнь» в Барселоне на русском языке, цены от €65, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Уникальные бары Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
23 отзыва
Секретные бары Барселоны: экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в ночную жизнь Барселоны, посетив уникальные бары, где отдыхали знаменитости и которые скрыты от глаз обычных туристов
Начало: В Готическом квартале
«Все бары основного маршрута спрятаны в закоулках Старого города, поэтому вы обязательно пройдете по атмосферному Готическому кварталу и увидите главные объекты исторического центра Барселоны»
11 июня в 20:30
19 июня в 20:30
от 100 за всё до 5 чел.
Прогулка по старинным вермутериям в Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Прогулка по старинным вермутериям в Барселоне
Попробовать любимый напиток каталонцев в аутентичных барах и приобщиться к местной питейной культуре
Начало: На площади Каталонии
«Как делают вермут, как ещё Гиппократ проводил эксперименты по настаиванию вина на цветах полыни и как развивалась культура потребления вермута в Барселоне»
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
от 99 за всё до 4 чел.
Барселона навеселе: прогулка по историческим барам
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Барселона навеселе: прогулка по историческим барам
Открыть двери культовых каталонских баров и рассекретить рецепты авторских коктейлей
Начало: У площади Каталонии
«Погружение в ночную жизнь Барселоны»
14 июня в 20:00
15 июня в 20:00
от 91 за всё до 10 чел.
Коктейль «Барселона»
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Коктейль «Барселона»
Открыть для себя ночную жизнь города, побывать в аутентичных барах и попробовать необычные коктейли
Начало: Около старого рынка Эль Борн
«Все бары, которые я включил в программу, находятся в Старом городе, поэтому, пересекая атмосферный район Эль Борн, вы увидите старый рынок, а также великолепную церковь 14 века, которая никого не оставит равнодушным»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:30
11 июня в 20:30
19 июня в 20:30
100 за человека
Барселона в бокале
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Винный тур «Барселона в бокале»: история и дегустация
Откройте для себя вкус Барселоны в уникальном винном туре с экскурсией по Готическому кварталу
Начало: На площади Каталунии
«Именно здесь родилась Барселона»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
65 за человека
Арт-Барселона: история и легенды
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
1.5 часа
Арт-Барселона: история и легенды
Взглянуть на город влюблёнными глазами Вуди Аллена, Пикассо и Хемингуэя
«Мы прогуляемся по местам съёмок «Вики Кристина Барселона» Вуди Аллена, который боготворит Барселону (я расскажу, за что)»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
175132 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    10 марта 2024
    Уникальные бары Барселоны
    Благодаря Алексею мы увидели ночную Барселону и посетили уникальные и удивительные бары, которые бы сами никогда не нашли. Отдельное спасибо за рекомендованные коктейли, они были прекрасны.
  • С
    Сергей
    1 марта 2024
    Прогулка по старинным вермутериям в Барселоне
    Большое спасибо Марине за исчерпывающую теоретическую информацию о каталонском вермуте. Ну и, конечно, за атмосферу и бары, где мы дегустировали
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    его)). Отлично подобран порядок посещения вермутерий. Харизматичность и образование гида- основа этой экскурсии, как и знание нетуристических баров. В больших и не очень знакомых европейских городах всегда уместен и полезен такой бархоппинг, ориентированный на определенный вид напитка, да еще и с такой историей! Браво, Марина! Отличный вечер! Сергей и Александр.

  • М
    Мария
    9 августа 2023
    Прогулка по старинным вермутериям в Барселоне
    Считаю, что это самая первая экскурсия, которая должна случиться в первый же вечер в Барселоне у каждого! Марина-гид, который влюбит
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    тебя в город в кратчайшее время! Заставит полностью погрузиться в процесс знакомства И, что самое главное, погрузится в него сама. Даст все явки и пароли для того, чтобы чувствовать себя своим на этом празднике жизни! Через полчаса я уже была в полной уверенности, что приехала к другу и мы вместе пошли по вермутериям. Если вы думаете, что вермуты- не ваше, то вы просто не пробовали их в Барселоне! Это часть культуры! Марина не просто прекрасно знает историю и искусство, но и весело, доступно и непринужденно расскажет обо всем за бокальчиком и тапасом) никакой скучной истории в исполнении уставшей тетушки- экскурсовода, ждущей окончания рабочего дня! История-это интересно, понятно и местами даже осязаемо! Я в Барселоне была уже 3 раз и только благодаря Марине увожу новые впечатления, инсайты и готовность вернуться снова!

    Считаю, что это самая первая экскурсия, которая должна случиться в первый же вечер в Барселоне уСчитаю, что это самая первая экскурсия, которая должна случиться в первый же вечер в Барселоне уСчитаю, что это самая первая экскурсия, которая должна случиться в первый же вечер в Барселоне уСчитаю, что это самая первая экскурсия, которая должна случиться в первый же вечер в Барселоне уСчитаю, что это самая первая экскурсия, которая должна случиться в первый же вечер в Барселоне у
  • I
    Ilya
    23 июля 2023
    Прогулка по старинным вермутериям в Барселоне
    Прекрасная нестандартная экскурсия. Вермут в Барселоне - не только напиток, но и культурный пласт, было интересно посмотреть на эту историю поближе,
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    с инсайдерской точки зрения. Мы успели обойти 4 места (совмещали с обзорной прогулкой), еще несколько оставили себе на будущее) Замечательные, зачастую исторические, заведения, вермут вкусный, еда вкусная. При этом это вовсе не был обычный pub crawl - Марина обладает огромным количеством знаний по истории и культуре города и страны, так что экскурсия в любом случае получается немного обзорной.) Кроме того, Марина - прекрасный, образованный человек, нам с женой было очень легко с ней общаться на самые разные темы. Очень рекомендую, спасибо!

    Прекрасная нестандартная экскурсияПрекрасная нестандартная экскурсия
  • Е
    Егор
    19 марта 2023
    Уникальные бары Барселоны
    Экскурсия идеально подойдёт для «толерантной» части общества. Поскольку я далеко не вхожу в это число, экскурсия показалась довольно забавной.
  • Д
    Даниил
    13 мая 2022
    Уникальные бары Барселоны
    Алексей, спасибо за компанию и интересную экскурсию! Было душевно и увлекательно!
  • В
    Вера
    5 сентября 2021
    Барселона навеселе: прогулка по историческим барам
    Шикарная экскурсия! Берите, не пожалеете! Людмила умеет удивлять))

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Бары и ночная жизнь»

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Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Бары и ночная жизнь" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 65 до 132 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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