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тебя в город в кратчайшее время! Заставит полностью погрузиться в процесс знакомства И, что самое главное, погрузится в него сама. Даст все явки и пароли для того, чтобы чувствовать себя своим на этом празднике жизни! Через полчаса я уже была в полной уверенности, что приехала к другу и мы вместе пошли по вермутериям. Если вы думаете, что вермуты- не ваше, то вы просто не пробовали их в Барселоне! Это часть культуры! Марина не просто прекрасно знает историю и искусство, но и весело, доступно и непринужденно расскажет обо всем за бокальчиком и тапасом) никакой скучной истории в исполнении уставшей тетушки- экскурсовода, ждущей окончания рабочего дня! История-это интересно, понятно и местами даже осязаемо! Я в Барселоне была уже 3 раз и только благодаря Марине увожу новые впечатления, инсайты и готовность вернуться снова!