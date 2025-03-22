13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Дарья читать дальше уменьшить темное время суток и истории, связанные с ним.

Часть нашей компании уже знали какие-то из историй и Евгений вошел в наше положение, чуть-чуть изменил под нас маршрут за что ему спасибо!

После окончания экскурсии мы попросили рекомендацию где сможем недалеко и вкусно покушать. Рекомендацией воспользовались, за нее отдельная благодарность!

P.S. Девочки просят передать, что у Евгения потрясающий, поставленный голос, который отлично передает атмосферу всех рассказанных им историй! 😊 Огромное спасибо Евгению от нашего трио за прогулку по району Раваль, было очень интересно и, конечно, пугающе, как и должно быть. Особенно нам понравилось пройтись по территории бывшего монастыря в Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина читать дальше уменьшить по такому красивому городу, как Барселона и слушать рассказ о городе его жителях и их необычные истории! На любой вопрос можно получить интересный ответ! С удовольствием закажу ещё экскурсию при следующем посещении Барселоны. Спасибо гиду! Нам очень понравилась экскурсия! Я много раз бывала в Барселоне и мне хотелось узнать и увидеть что-нибудь особенное. И эта экскурсия полностью оправдала мои ожидания! Очень приятно прогуляться Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анна Экскурсия понравилась! Евгений вкладывал в свой рассказ душу и изрядную долю артистизма=) И мне, и подруге казалось, что тяжело рассказать страшную историю посреди центра города, но вышло замечательно, с изюминкой, Евгений не боялся наших вопросов, и мы отлично общались на окольные темы, не ограничиваясь программой экскурсии. А чем темнее становилось, тем интереснее становились рассказы=) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья Увлекательнейшая экскурсия! И что хорошо для жаркого августа - начало в девять вечера - самое время прогуляться по Готическому кварталу, не страдая от жары и людской толпы. Не заметили, как прошло полтора часа. Слушали бы еще и еще:) Евгений - прекрасный рассказчик и отличный знаток истории. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Галина Потрясающая экскурсия! Евгений смог нагнать мистическую и таинственную атмосферу. Если вы уже не в первый раз в Барселоне, не хотите снова смотреть на Саграду Фамилию или парк Гуэль, а душа просит что-то новенького, то эта экскурсия однозначно для вас! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет