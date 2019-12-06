13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Экскурсия по городским зданиям, в которых живут зловещие привидения и происходят мистические события

Евгений
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Евгений – ваш гид
Я покажу вам те дома Барселоны, в которых происходят странные вещи — внезапно загорается свет, появляются призраки, зловещие привидения пугают детей и их родителей.
От 78 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
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У этой экскурсии13 отзывов
4.83
Привидения Барселоны
Привидения Барселоны

Столице Каталонии уже более двух тысяч лет. Город пережил и римлян, и вестготов, и сарацинов… Здесь жили богатые и бедные, короли и служивые, ведьмы и инквизиция. Понятное дело, что столь богатая история не могла не оставить свой след! С каждым столетием в городе появлялось всё больше и больше нечисти — привидений и призраков.

Программа

Мы увидим дворец, в стенах которого два века назад было совершено жестокое убийство. Мы побываем на перекрёстке, где время от времени прохожие видят приведение в виде молящейся девушки, стоящей на коленях перед повешенным юношей. Я вам расскажу реальную историю, после которой и стало появляться это видение.

На нашем пути будет площадь, где лучше не зажигать огонь — это может привести к появлению призрака одного местного художника. Мы пройдём по улице, где не рекомендуется отпускать далеко от себя маленьких детей — их может увести призрак барселонской вампирши. Мы заглянем в колодец, из которого периодически выглядывает девочка, которую утопили несколько сотен лет назад.

Мы увидим горгулью на стене Готического квартала, которая, как гласит местная легенда, оживает в полнолуние и доставляет неприятности прохожим. Мы посмотрим на заколдованный череп и снимем с вас все плохие заклинания с помощью панциря черепахи. Я также расскажу, где сейчас живёт призрак великого архитектора Антони Гауди и как его можно увидеть.

Кому подходит экскурсия

Многие из историй, которые я расскажу на экскурсии, рассчитаны только на взрослых людей (18+).

Привидения Барселоны
Привидения Барселоны
Привидения Барселоны
Привидения Барселоны

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгений
Евгений
Журналист. Сценарист. Собиратель городских историй. Живу в Барселоне с 2012 года. Провожу необычные экскурсии и устраиваю приключения по всей Каталонии — в монастырь Монтсеррат, по местам Сальвадора Дали, в Таррагону, в средневековые города региона... А также могу организовать для вас и ваших друзей увлекательную игру-квест с поиском «сокровищ» в самых интересных районах города.
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13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 декабря 2019
Потрясающая экскурсия! Евгений смог нагнать мистическую и таинственную атмосферу. Если вы уже не в первый раз в Барселоне, не хотите снова смотреть на Саграду Фамилию или парк Гуэль, а душа просит что-то новенького, то эта экскурсия однозначно для вас!
8 октября 2019
О личная экскурсия! Евгений прекрасно рассказывает, было очень интересно
11 апреля 2019
Экскурсия понравилась! Евгений вкладывал в свой рассказ душу и изрядную долю артистизма=) И мне, и подруге казалось, что тяжело рассказать страшную историю посреди центра города, но вышло замечательно, с изюминкой, Евгений не боялся наших вопросов, и мы отлично общались на окольные темы, не ограничиваясь программой экскурсии. А чем темнее становилось, тем интереснее становились рассказы=)
25 марта 2019
Отличная экскурсия для знакомства с Барселоной и ее легендами. Спасибо за прекрасный вечер в компании с приведениями и вурдалаками:)!
Арина
2 июня 2018
Спасибо Евгению за мистический моноспектакль о городских легендах Барселоны. Были вчетвером , в том числе девочка 12 лет. Понравилось всем! Очень рекомендуем , если вы идёте не академический скучный рассказ, а яркое эмоциональное приключение
20 мая 2018
Спасибо гиду! Нам очень понравилась экскурсия! Я много раз бывала в Барселоне и мне хотелось узнать и увидеть что-нибудь особенное. И эта экскурсия полностью оправдала мои ожидания! Очень приятно прогуляться по такому красивому городу, как Барселона и слушать рассказ о городе его жителях и их необычные истории! На любой вопрос можно получить интересный ответ! С удовольствием закажу ещё экскурсию при следующем посещении Барселоны.
9 июня 2017
Экскурсия интересная, Евгений приятный собеседник, рекомендую, интересно будет всем кто любит мистику, замечательная вечерняя прогулка. В прошлом году сыну подростку понравилось)
12 ноября 2016
Прекрасная экскурсия, запомнилась и взрослым и детям. Спасибо Евгению за готический вечер, переходящий в ночь, в прекрасной Барселоне. Хотя экскурсия была у нас в 9 вечера в день раннего прилета (7 утра), с разницей в 2 часа, никто не зевнул! Так было страшно))). Впрочем, и познавательно тоже!
Евгений также гулял с нашими детьми часов шесть на следующий день, они были в восторге.
27 июля 2016
Добрый день! С Евгением нужно идти на любую экскурсию, замечательный экскурсовод !
14 апреля 2016
Большое спасибо за экскурсию нашему гиду Евгению. Было очень интересно и позновательно!
Ещё 3 отзыва

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