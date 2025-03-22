13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Столице Каталонии уже более 2000 лет. Город пережил и римлян, и вестготов, и сарацинов. Здесь жили богатые и бедные, короли и служивые, ведьмы и инквизиция.
Столь богатая история не могла не оставить свой след! Я покажу вам те дома Барселоны, в которых происходят странные вещи — внезапно загорается свет, появляются призраки, зловещие привидения пугают детей и их родителей.
Столь богатая история не могла не оставить свой след! Я покажу вам те дома Барселоны, в которых происходят странные вещи — внезапно загорается свет, появляются призраки, зловещие привидения пугают детей и их родителей.
Описание экскурсии
- Мы увидим дворец, в стенах которого два века назад было совершено жестокое убийство.
- Побываем на перекрёстке, где время от времени прохожие видят привидение в виде молящейся девушки на коленях перед повешенным юношей. Я вам расскажу реальную историю, после которой и стало появляться это видение.
- На нашем пути будет площадь, где лучше не зажигать огонь — это может привести к появлению призрака одного местного художника.
- Мы пройдём по улице, где не рекомендуется отпускать далеко от себя маленьких детей — их может увести призрак барселонской вампирши.
- Заглянем в колодец, из которого периодически выглядывает девочка. Её утопили несколько сотен лет назад.
- Увидим горгулью на стене Готического квартала, которая, как гласит местная легенда, оживает в полнолуние и доставляет неприятности прохожим.
- Посмотрим на заколдованный череп и снимем с вас порчу с помощью панциря черепахи.
- Я также расскажу, где сейчас живёт призрак великого архитектора Антони Гауди и как его можно увидеть.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провёл экскурсии для 9523 туристов
Журналист. Сценарист. Собиратель городских историй. Живу в Барселоне с 2012 года. Провожу необычные экскурсии и устраиваю приключения по всей Каталонии — в монастырь Монтсеррат, по местам Сальвадора Дали, в Таррагону, в средневековые города региона… А также могу организовать для вас и ваших друзей увлекательную игру-квест с поиском «сокровищ» в самых интересных районах города.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Огромное спасибо Евгению от нашего трио за прогулку по району Раваль, было очень интересно и, конечно, пугающе, как и должно быть. Особенно нам понравилось пройтись по территории бывшего монастыря в
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И
Спасибо гиду! Нам очень понравилась экскурсия! Я много раз бывала в Барселоне и мне хотелось узнать и увидеть что-нибудь особенное. И эта экскурсия полностью оправдала мои ожидания! Очень приятно прогуляться
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А
Экскурсия понравилась! Евгений вкладывал в свой рассказ душу и изрядную долю артистизма=) И мне, и подруге казалось, что тяжело рассказать страшную историю посреди центра города, но вышло замечательно, с изюминкой, Евгений не боялся наших вопросов, и мы отлично общались на окольные темы, не ограничиваясь программой экскурсии. А чем темнее становилось, тем интереснее становились рассказы=)
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Н
Увлекательнейшая экскурсия! И что хорошо для жаркого августа - начало в девять вечера - самое время прогуляться по Готическому кварталу, не страдая от жары и людской толпы. Не заметили, как прошло полтора часа. Слушали бы еще и еще:) Евгений - прекрасный рассказчик и отличный знаток истории.
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Потрясающая экскурсия! Евгений смог нагнать мистическую и таинственную атмосферу. Если вы уже не в первый раз в Барселоне, не хотите снова смотреть на Саграду Фамилию или парк Гуэль, а душа просит что-то новенького, то эта экскурсия однозначно для вас!
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Спасибо Евгению за мистический моноспектакль о городских легендах Барселоны. Были вчетвером, в том числе девочка 12 лет. Понравилось всем! Очень рекомендуем, если вы идёте не академический скучный рассказ, а яркое эмоциональное приключение
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