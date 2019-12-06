13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Столице Каталонии уже более двух тысяч лет. Город пережил и римлян, и вестготов, и сарацинов… Здесь жили богатые и бедные, короли и служивые, ведьмы и инквизиция. Понятное дело, что столь богатая история не могла не оставить свой след! С каждым столетием в городе появлялось всё больше и больше нечисти — привидений и призраков.

Программа

Мы увидим дворец, в стенах которого два века назад было совершено жестокое убийство. Мы побываем на перекрёстке, где время от времени прохожие видят приведение в виде молящейся девушки, стоящей на коленях перед повешенным юношей. Я вам расскажу реальную историю, после которой и стало появляться это видение.

На нашем пути будет площадь, где лучше не зажигать огонь — это может привести к появлению призрака одного местного художника. Мы пройдём по улице, где не рекомендуется отпускать далеко от себя маленьких детей — их может увести призрак барселонской вампирши. Мы заглянем в колодец, из которого периодически выглядывает девочка, которую утопили несколько сотен лет назад.

Мы увидим горгулью на стене Готического квартала, которая, как гласит местная легенда, оживает в полнолуние и доставляет неприятности прохожим. Мы посмотрим на заколдованный череп и снимем с вас все плохие заклинания с помощью панциря черепахи. Я также расскажу, где сейчас живёт призрак великого архитектора Антони Гауди и как его можно увидеть.

Кому подходит экскурсия

Многие из историй, которые я расскажу на экскурсии, рассчитаны только на взрослых людей (18+).