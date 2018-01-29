10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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не утратила в наших глазах своего очарования. Напротив, мы влюбились в этот город ещё больше, как в человека, которого любишь как за его достоинства, так и недостатки. И это все благодаря Евгению, с которым мы встречаемся не первый раз. Евгений, спасибо Вам за отлично проведённое время! В наш следующий приезд мы снова будем с Вами!