10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Район Раваль - зловещий и притягательный

Дом милосердия, «Зеркало Барселоны», приют брошенных детей, жилище вампирши и другие чудеса квартала
Раваль — самый зловещий, и в то же время — самый притягательный район Барселоны. По нему интересно не просто гулять. Его нужно впитать в себя — увидеть, услышать, принюхаться к
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местным запахам. Наконец, его нужно потрогать — и вы сделаете это на моей экскурсии.

А также прикоснётесь к его мрачным и притягательным историям, узнаете судьбы жителей и заглянете в места, где творили Хемингуэй, Пикассо и Дали.

4.9
17 отзывов
Район Раваль - зловещий и притягательный
Район Раваль - зловещий и притягательный
Район Раваль - зловещий и притягательный

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • фонтан Каналетас, с которым связана легенда о возвращении в Барселону.
  • стены старого публичного дома, где бывал сам Пикассо, и один из лучших баров мира.
  • здание приюта для брошенных детей с сохранившимся окном милосердия.
  • храм, который Наполеон превратил в госпиталь.
  • американскую печатную машинку 19 века, на которой обучали девочек-сирот.
  • лестницу, по которой некогда проходил испанский король Карл IV.
  • «Зеркало Барселоны» — современное архитектурное чудо.
  • дом, где жила печально известная вампирша из Раваля.
  • бар, за столиком которого писал Хемингуэй, и где пили абсент Пикассо, Дали и Лорка.

Вы узнаете:

  • почему Раваль называли зловещим районом Барселоны.
  • как сюда попадали те, кого не пускали за городскую стену.
  • чем район привлекал матросов, маргиналов и богему.
  • как работали приют для младенцев и Дом милосердия.
  • какие связи имеет Раваль с Хемингуэем, Пикассо, Гауди, Дали и другими гениями.
  • а также истории о барселонской вампирше и серийных убийцах.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провёл экскурсии для 9513 туристов
Журналист. Сценарист. Собиратель городских историй. Живу в Барселоне с 2012 года. Провожу необычные экскурсии и устраиваю приключения по всей Каталонии — в монастырь Монтсеррат, по местам Сальвадора Дали, в Таррагону, в средневековые города региона… А также могу организовать для вас и ваших друзей увлекательную игру-квест с поиском «сокровищ» в самых интересных районах города.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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1
Дмитрий
2018 год, вспоминаем Евгения,его интереснейшие, увлекательные истории. Спасибо Евгений!!
2018 год, вспоминаем Евгения,его интереснейшие, увлекательные истории. Спасибо Евгений!!
2018 год, вспоминаем Евгения,его интереснейшие, увлекательные истории. Спасибо Евгений!!
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Юлия
Мы не в первый раз в Барселоне и выбрали эту экскурсию, чтобы увидеть другую сторону этого блистательного города. Несмотря на некоторые леденящие душу истории, происходившие в районе Раваль, Барселона нисколько
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не утратила в наших глазах своего очарования. Напротив, мы влюбились в этот город ещё больше, как в человека, которого любишь как за его достоинства, так и недостатки. И это все благодаря Евгению, с которым мы встречаемся не первый раз. Евгений, спасибо Вам за отлично проведённое время! В наш следующий приезд мы снова будем с Вами!

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В
И район Раваль интересный, и Евгений - прекрасный и любящий Барселону рассказчик. Он погружает Вас в истории неспешно, затягивая в омут страстей и кошмаров, вводя в картину происшедшего и вот
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вам уже кажется, что вы были непосредственным свидетелем всего происходящего. Хотите понять город и его жителей лучше, хотите выйти за рамки путеводителей, хотите увидеть Барселону в её многолетней истории - берите экскурсию с Евгением.

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Е
Большое спасибо за экскурсию! Евгений провел нас по небанальным местам, открыв совершенно другую Барселону. Городские легенды, небольшой экскурс в историю, скрытые от глаз туриста местечки - все это мы запомним надолго. Особенно понравились внутренние дворики с их старинной плиткой, фонтанами, колодцами и апельсиновыми деревьями, куда мы ни за что бы не добрались сами. Страшилка про вампиршу заставила залезть в википедию).
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Е
Евгений - лучший гид Барселоны и любимый гид моих детей. Сын зовет его не «Евгений», а «гений», и до сих пор вспоминает все страшилки и легенды. Дочь тоже не упускает
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случая блеснуть полученными знаниями, когда представляется такая возможность. Единственный минус - теперь куда бы я ни обращалась за услугами гида, кого бы мы ни слушали, дети всегда говорят «а у гения Евгения было интереснее!»:)

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Оксана
Евгений, вы супер гид! Прошел уже почти месяц, как мы побывали на вашей экскурсии, а мы ее до сих пор вспоминаем, как самую лучшую, из всех, что мы брали в Испании. Страшные сказки и истории в вашем исполнении запомнятся надолго. Вы замечательный рассказчик! Это было интересное дополнение к многоликой и многообразной Барселоне! Спасибо вам большое! Побольше хороших клиентов!
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