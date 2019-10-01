10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Раваль — самый зловещий, и в то же время — самый притягательный район Барселоны. По нему интересно не просто гулять. Его нужно впитать в себя — увидеть, услышать, принюхаться к местным запахам. Наконец, его нужно потрогать. Ведь, через тактильные ощущения мы получаем дополнительную информацию о предмете. Я предлагаю «трогательную» экскурсию по Равалю. За два часа вы сможете потрогать самые знаковые вещи в этом районе.

Раваль

Когда-то он находился за пределами городской стены и здесь останавливались те, кого не пускали в город — грабители, воры, больные, прокаженные. Потом — в XVIII–XIX веках здесь любили проводить время матросы с торговых судов, что заходили в местный порт.

Раваль превратился в скопище проституток, торговцев наркотиками, здесь постоянно вертелись целые банды грабителей. Здесь жили серийные убийцы. Здесь же любила пьянствовать неформальная молодёжь. Бунтарский дух Раваля привлекал внимание и творческих людей – поэтов, художников, писателей. Этот район любили посещать Эрнест Хемингуэй, Пабло Пикассо, Антони Гауди, Сальвадор Дали…

Программа

Начнём наш маршрут мы с самого верха знаменитой улицы Лас Рамблас, где стоит фонтан Каналетас. По легенде, он очаровывает тех, кто осмелится запустить из него воду и выпить её. Потом мы дотронемся до стены бывшего публичного дома, который частенько посещал сам Пикассо. Сейчас в этом здании находится один из самых лучших баров мира.

Мы увидим здание, где долгие годы находился приют для брошенных детей. Там до сих пор сохранилось окошко, через которое женщины отдавали своих младенцев на попечение государства. Мы потрогаем ту самую дверцу, в которую стучали десятки тысяч матерей, желающих избавиться от своих детей.

Мы обойдём храм, в стенах которого сам Наполеон устраивал госпиталь для своих раненых солдат, и прислонимся к двери, к которой много раз прислонялся этот французский завоеватель. Мы потрогаем старинную американскую печатную машинку, на которой два века назад учились работать девочки из местного приюта. А также пройдём по лестнице, по которой ходил король Испании Карл IV, который и организовал в Барселоне Дом милосердия. По пути мы посмотрим в «Зеркало Барселоны» — одно из самых необычных современных строений.

Мы заглянем в окна квартиры и прислонимся к стене дома, где долгие годы жила и пила кровь «барселонская вампирша». Я вам буду рассказывать все самое интересное об этих местах. Я не все наши планы уместить в описание, но еще добавлю, что мы посидим за тем самым столиком в одном из местных баров, за которым любил писать свои рассказы сам Эрнест Хемингуэй. Тут же неоднократно пили абсент Пабло Пикассо, Гарсия Лорка, Сальвадор Дали. А Вуди Аллен снял здесь одну из сцен для своего фильма «Вики. Кристина. Барселона».