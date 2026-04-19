15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия по Барселоне предлагает уникальную возможность увидеть город с разных сторон.Путешествие начинается в сердце города, где узкие улочки Готического квартала и уютные дворики переносят в прошлое.Посетители узнают о жизни иудеев

при королеве Изабелле, исследуют старинные церкви, включая Кафедральный собор и церковь Сант Пау дель Камп. Прогулка по району Эшампле и панорамный вид с горы Монтжуик завершают программу. Это идеальный способ понять дух Каталонии и насладиться атмосферой Барселоны

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дыхание прошлого в Старом городе

Мы начнем путь с центральной площади Барселоны, пройдем по узким улочкам Готического квартала, заглянем в уютные дворики и попробуем национальные сладости чуррос. Увидим старинный источник, в котором жители Средневековья набирали воду, и поговорим о тех временах. А в Еврейском квартале вы услышите о том, как жилось иудеям при королеве Изабелле.

Старинные церкви

Я покажу вам не только популярный Кафедральный собор, но и менее известные храмы:

Церковь святого Юста и Пастора , история которой уходит вглубь языческих времен. Поднявшись на башню церкви, вы полюбуетесь видом на Старый город и прибрежную зону.

, история которой уходит вглубь языческих времен. Поднявшись на башню церкви, вы полюбуетесь видом на Старый город и прибрежную зону. Церковь Сант Пау дель Камп 9 века постройки; здесь захоронен первый наследный граф и король Каталонии, Вильфред 2 — я расскажу о его личности.

9 века постройки; здесь захоронен первый наследный граф и король Каталонии, Вильфред 2 — я расскажу о его личности. Церковь святой Анны, одна из старейших построек Готического квартала, которую мы обязательно посетим.

Фешенебельные районы Барселоны

После отправимся на прогулку по стильным улицам района Эшампле. На знаменитой площади Испании вы узнаете, как Всемирная выставка 1929 года изменила облик города. Поймете, чем каталонцы отличаются от испанцев и почему живут до 90 лет. С высоты горы Монтжуик вам откроется панорама Барселоны — отличное завершение нашей программы! А после можем отдохнуть в небольшом кафе: я с удовольствием отвечу на вопросы и поделюсь советами, где и как сэкономить на отдыхе в каталонской столице.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто впервые попал в нашу красавицу-Барселону.

Организационные детали