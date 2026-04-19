15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка по Барселоне: откройте для себя старинные церкви, еврейский квартал и фешенебельные районы. Погрузитесь в историю и культуру Каталонии
Экскурсия по Барселоне предлагает уникальную возможность увидеть город с разных сторон.
Путешествие начинается в сердце города, где узкие улочки Готического квартала и уютные дворики переносят в прошлое.
Посетители узнают о жизни иудеев читать дальшеуменьшить
при королеве Изабелле, исследуют старинные церкви, включая Кафедральный собор и церковь Сант Пау дель Камп. Прогулка по району Эшампле и панорамный вид с горы Монтжуик завершают программу. Это идеальный способ понять дух Каталонии и насладиться атмосферой Барселоны
Мы начнем путь с центральной площади Барселоны, пройдем по узким улочкам Готического квартала, заглянем в уютные дворики и попробуем национальные сладости чуррос. Увидим старинный источник, в котором жители Средневековья набирали воду, и поговорим о тех временах. А в Еврейском квартале вы услышите о том, как жилось иудеям при королеве Изабелле.
Старинные церкви
Я покажу вам не только популярный Кафедральный собор, но и менее известные храмы:
Церковь святого Юста и Пастора, история которой уходит вглубь языческих времен. Поднявшись на башню церкви, вы полюбуетесь видом на Старый город и прибрежную зону.
Церковь Сант Пау дель Камп 9 века постройки; здесь захоронен первый наследный граф и король Каталонии, Вильфред 2 — я расскажу о его личности.
Церковь святой Анны, одна из старейших построек Готического квартала, которую мы обязательно посетим.
Фешенебельные районы Барселоны
После отправимся на прогулку по стильным улицам района Эшампле. На знаменитой площади Испании вы узнаете, как Всемирная выставка 1929 года изменила облик города. Поймете, чем каталонцы отличаются от испанцев и почему живут до 90 лет. С высоты горы Монтжуик вам откроется панорама Барселоны — отличное завершение нашей программы! А после можем отдохнуть в небольшом кафе: я с удовольствием отвечу на вопросы и поделюсь советами, где и как сэкономить на отдыхе в каталонской столице.
Кому подойдет экскурсия
Тем, кто впервые попал в нашу красавицу-Барселону.
Организационные детали
Подъем на башню церкви Святого Джуста и Пастора — 2 евро, посиделки в кафе — по желанию
Дегустация чуррос включена в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Каталунии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 339 туристов
Я историк по образованию и любительница приключений по натуре. Вот уже 18 лет живу в яркой, веселой и загадочной Барселоне. Имею опыт организации индивидуальных туров и развлекательных мероприятий. Хочу поделиться с вами красотой и секретами этого древнего города необычным образом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 48 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Анастасия
отличный гид, очень приятная и общительная. Очень понравилась и экскурсия и общение. Однозначно рекомендую
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Anna
Все понравилось, очень информативно и интересно 🫶🏻 Кроме исторических фактов и прекрасных мест для фотографий, Наиалья подсказала где можно поесть самую вкусную паэлью и мороженное 😌
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Laura
Отличная экскурсия, Наталья очень приятная, заботливая, заранее написала, не навязчивая, гуляли по Каталунии будто давние подруги, 2 часа пролетели незаметно, очень познавательно и интересно 🥰😍Рекомендую всем 👍
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Е
Екатерина
Наталья шикарно провела экскурсию, все безумно понравилось, очень интересно было ее слушать, время пролетело незаметно, очень благодарна. Однозначно рекомендую Наталью, прекрасный экскурсовод и человек🌸🌸🌸
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Я
Яна
Замечательный экскурсовод, Наталья! Великолепно и не заметно пробежало время…! Мы с подругой впервые посетили Барселону и сориентироваться за короткое время очень не просто если честно)) Наталья подсказала и порекомендовала достаточно читать дальшеуменьшить
много интересный локаций по нашим интересам и все оказалось в точку!! Хочу отметить, что группа в день экскурсии не собралась и для нас двоих экскурсовод уделила полноценное внимание! А это важное, потому что каждый на отдыхе планирует посещения различных мест и все запланировано. И если бы нам отказали, то это было бы разочарование 😅В общем в мой день рождения я получила массу удовольствия! Рекомендую экскурсовода Наталью! Добросовестный профессионал и просто красивая женщина!
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А
Антон
Экскурсия чудесная. Наталья замечательный рассказчик, Барселона - прекрасное место. Что еще нужно для уютной беседы? Экскурсия была индивидуальная, нас было две семейных пары. На все вопросы получили ответы, о многом читать дальшеуменьшить
узнали - и полюбили Барселону, как и наш гид) Наталья завела нас в уютные аутентичные замечательнейшие местечки с каталонскими вкусностями. Приобщились к истории и культуре во всех смыслах) Наталья тонко чувствует настроение клиентов, идет навтречу, не жалея своего времени. Увлеченный человек, с ней интересно и комфортно. Мы с мужем рекомендуем экскурсии с Натальей людям любого возраста. Опасайтесь одного: полюбите Барселону и захотите здесь остаться))))
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