15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Барселона от готики до фешенебельных площадей

Ощутить дух Средневековья в Старом городе и узнать, как живут современные каталонцы

Наталия
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Наталия – ваш гид
На прогулке по центру города вы приоткроете завесу тайны старых улиц и двориков, узнаете истории церквей и еврейской общины.

Пройдете по роскошному району Эшампле и полюбуетесь видом с площадки холма Монтжуик.

Я помогу вам взглянуть на Барселону глазами человека, который любит этот город, и понять свободолюбивый дух Каталонии.
€36
27 за человека
скидка25%
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Каталунии
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У этой экскурсии15 отзывов
5
Барселона от готики до фешенебельных площадей
Барселона от готики до фешенебельных площадей

Что вас ожидает

Дыхание прошлого в Старом городе
Мы начнем путь с центральной площади Барселоны, пройдем по узким улочкам Готического квартала, заглянем в уютные дворики и попробуем национальные сладости чуррос. Увидим старинный источник, в котором жители Средневековья набирали воду, и поговорим о тех временах. А в Еврейском квартале вы услышите о том, как жилось иудеям при королеве Изабелле.

Старинные церкви
Я покажу вам не только популярный Кафедральный собор, но и менее известные храмы:

  • Церковь святого Юста и Пастора, история которой уходит вглубь языческих времен. Поднявшись на башню церкви, вы полюбуетесь видом на Старый город и прибрежную зону.
  • Церковь Сант Пау дель Камп 9 века постройки; здесь захоронен первый наследный граф и король Каталонии, Вильфред 2 — я расскажу о его личности.
  • Церковь святой Анны, одна из старейших построек Готического квартала, которую мы обязательно посетим.

Фешенебельные районы Барселоны
После отправимся на прогулку по стильным улицам района Эшампле. На знаменитой площади Испании вы узнаете, как Всемирная выставка 1929 года изменила облик города. Поймете, чем каталонцы отличаются от испанцев и почему живут до 90 лет. С высоты горы Монтжуик вам откроется панорама Барселоны — отличное завершение нашей программы! А после можем отдохнуть в небольшом кафе: я с удовольствием отвечу на вопросы и поделюсь советами, где и как сэкономить на отдыхе в каталонской столице.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто впервые попал в нашу красавицу-Барселону.

Организационные детали

  • Подъем на башню церкви Святого Джуста и Пастора — 2 евро, посиделки в кафе — по желанию
  • Дегустация чуррос включена в стоимость
Барселона от готики до фешенебельных площадей
Барселона от готики до фешенебельных площадей
Барселона от готики до фешенебельных площадей
Барселона от готики до фешенебельных площадей
Барселона от готики до фешенебельных площадей
Барселона от готики до фешенебельных площадей
Барселона от готики до фешенебельных площадей
Барселона от готики до фешенебельных площадей
Барселона от готики до фешенебельных площадей
Барселона от готики до фешенебельных площадей

Экскурсия проводится во вторник, четверг и субботу в 09:00 и 18:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Каталунии.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Наталия
Наталия
Я историк по образованию и любительница приключений по натуре. Вот уже 18 лет живу в яркой, веселой и загадочной Барселоне. Имею опыт организации индивидуальных туров и развлекательных мероприятий. Хочу поделиться с вами красотой и секретами этого древнего города необычным образом.
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15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 февраля 2020
Наташа молодец.Все прекрасно
Olga
11 декабря 2019
Спасибо огромное, хотелось бы во время этой экскурсии иметь возможность зайти в Кафедральный собор !
Юлия
11 ноября 2019
Спасибо Наталье за интересную и информативную экскурсию! Узнала очень много о Барселоне, ее истории и образе жизни испанцев.
Наталья показала много красивых мест, которые сама я бы не смогла найти.
Очень рекомендую!
7 ноября 2019
Экскурсия чудесная. Наталья замечательный рассказчик, Барселона - прекрасное место. Что еще нужно для уютной беседы? Экскурсия была индивидуальная, нас было две семейных пары. На все вопросы получили ответы, о многом узнали - и полюбили Барселону, как и наш гид) Наталья завела нас в уютные аутентичные замечательнейшие местечки с каталонскими вкусностями. Приобщились к истории и культуре во всех смыслах) Наталья тонко чувствует настроение клиентов, идет навтречу, не жалея своего времени. Увлеченный человек, с ней интересно и комфортно. Мы с мужем рекомендуем экскурсии с Натальей людям любого возраста. Опасайтесь одного: полюбите Барселону и захотите здесь остаться))))
Sugar
5 ноября 2019
Отличная экскурсия, подходит как для первого знакомства с Барселоной, так и для тех кто хочет узнать интересные подробности об уже знакомых местах. Гид умеет увлечь. Наша экскурсия продлилась гораздо дольше чем было заявлено. Мы прекрасно провели полдня в приятной компании.
17 октября 2019
Нам всё очень понравилось!
17 октября 2019
В Барселоне не первый раз, время нашего общения с Натальей, пробежало быстро и незаметно. Узнали много нового и интересного,
16 октября 2019
Очень было интересно, как мне так и детям. Была в Барселоне 3-й раз, хотелось экскурсию не похожую на все, - и это была она))) Моя дочь (10 лет) сказала что даже не заметила, как быстро пробежало время. Большое спасибо
4 октября 2019
Экскурсия оставила много положительных эмоций. Наталья очень открытый, доброжелательный человек, Отличный рассказчик. Продолжает сопровождать нас своими советами в нашем знакомстве с Испанией. Спасибо огромное.
2 октября 2019
Выбрав эту экскурсию для знакомства с Барселоной, мы получили гораздо больше, чем можно от нее было ожидать! Наталья любит и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО знает этот город, и она поделилась с нами знаниями, которые не найти в интернете, она рассказала нам детали, которые берегут для самых дорогих гостей. Все было очень легко и одновременно познавательно и любопытно, хоть мы и готовились к поездке и много читали о Барселоне, все равно увидели местечки, доступные не каждому. Маршрут продуман чудесно и удобно, Наталья заботиться о своих клиентах, и помимо экскурсионного материала, делится тем, как сделать свои впечатления ярче и пребывание в Испании легче — подсказывает удобные маршруты для самостоятельного изучения, ресторанчики, бытовые мелочи для комфорта о проезде, магазинах и скидках, что очень ценно! Отдельно отмечу сервис: всегда была на связи, предупреждала нас о возможном дожде, делала паузы на кофе и другие наши просьбы! Это индивидуальный подход и забота о комфорте, и это очень приятно и важно! Сама экскурсия легкая, яркая и одновременно, уютная, потому что подготовлена с любовью, Наталья с удовольствием отвечает на вопросы как об истории города, так и о том, чем живут каталонцы сейчас, а это как нельзя лучше дает настоящие впечатления. Мы обязательно посоветуем своим друзьям и родным эту экскурсию, Наталью благодарим и желаем, чтобы как можно больше гостей испытали ту же радость и легкость знакомства с городом, что и мы!:)
Ещё 5 отзывов

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