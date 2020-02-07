15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Дыхание прошлого в Старом городе
Мы начнем путь с центральной площади Барселоны, пройдем по узким улочкам Готического квартала, заглянем в уютные дворики и попробуем национальные сладости чуррос. Увидим старинный источник, в котором жители Средневековья набирали воду, и поговорим о тех временах. А в Еврейском квартале вы услышите о том, как жилось иудеям при королеве Изабелле.
Старинные церкви
Я покажу вам не только популярный Кафедральный собор, но и менее известные храмы:
Фешенебельные районы Барселоны
После отправимся на прогулку по стильным улицам района Эшампле. На знаменитой площади Испании вы узнаете, как Всемирная выставка 1929 года изменила облик города. Поймете, чем каталонцы отличаются от испанцев и почему живут до 90 лет. С высоты горы Монтжуик вам откроется панорама Барселоны — отличное завершение нашей программы! А после можем отдохнуть в небольшом кафе: я с удовольствием отвечу на вопросы и поделюсь советами, где и как сэкономить на отдыхе в каталонской столице.
Тем, кто впервые попал в нашу красавицу-Барселону.