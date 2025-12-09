Район Грасия — один из самых любимых у местных жителей, но малоизвестный среди гостей города.
Эта прогулка отлично подойдёт для путешественников, которые уже были раньше в Барселоне, гуляли по Рамбла и Пасео де Грасия, а теперь хотят увидеть нетуристические уголки города и познакомиться с ним поближе.
Эта прогулка отлично подойдёт для путешественников, которые уже были раньше в Барселоне, гуляли по Рамбла и Пасео де Грасия, а теперь хотят увидеть нетуристические уголки города и познакомиться с ним поближе.
Описание экскурсии
- Церковь Санта Мария де Грасия — барочная церковь, которая дала название району
- Дома Casas Ramos — шедевры каталонского модерна, очаровавшие Педро Альмадовара, который выбрал их для съёмок своего фильма
- Дом Casa Vicens — первый крупный проект Антонио Гауди
- Памятник паломникам Сан Медира и история ежегодного праздника в Грасия, когда публику осыпают сладкой карамелью
- Бриллиантовая площадь, бомбоубежище и события Гражданской войны в Испании
- Площадь Вице-королевы и таинственная история о призраке
- Площадь Революции и рассказ о главной фиесте района
- Цыганская деревня и каталонская румба, которую ещё называют каталонским фламенко
- Старые домики рабочих и фабричное прошлое района бунтарей
- Мэрия и колокольня — символы сопротивления и городских протестов
- Casa Fuster — самый дорогой особняк Барселоны начала 20 века
Мы поговорим:
- о возникновении района Грасия и уникальных культурных традициях
- старых масиях (усадьбах), бывших фабриках и роскошных домах в стиле каталонского модерна
- первом большом проекте Антонио Гауди и его влиянии на облик района
- превращении независимой Виллы Грасия в один из районов Барселоны и отношении к этому самих жителей
- знаменитых праздниках района, которые собирают гостей из других городов
- особенностях городской жизни и самобытного духа Грасия
Организационные детали
Можно устроить кофе-паузу по желанию всех участников. Напитки оплачиваются дополнительно.
во вторник и четверг в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€30
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Lesseps
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 1103 туристов
Hola! Привет из каталонской столицы! Меня зовут Ксения, и я влюбилась в Барселону с первого взгляда. Я исходила её вдоль и поперёк, изучила историю города и все любимые места барселонцев. И мне очень хочется поделиться своими знаниями и эмоциями. Фотография — моя вторая страсть, мне уже не терпится увидеть ваши улыбки через свой объектив!)
Входит в следующие категории Барселоны
Похожие экскурсии из Барселоны
Индивидуальная
до 6 чел.
Пять районов Барселоны за три часа
Познакомьтесь с самыми яркими районами Барселоны за три часа. Узнайте о каталонском модерне, истории Арагона и реликвиях готического храма
Начало: Возле дома Бальо на Пасео-де-Грасия
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Квартал ведьм и секреты Барселонеты
Узнать о тайнах моряков и жителей побережья на прогулке по колоритному району Барселоны
22 дек в 10:00
23 дек в 10:00
€140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Барселона для искушённых: район Грасия
Прогулка по Грасии с её легендами и культурой, где мятежный дух встречается с традициями и историей
Начало: У станции метро Fontana
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€70 за всё до 6 чел.