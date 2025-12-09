Мои заказы

Прогулка по району Грасия

Познакомиться с нетуристической Барселоной
Район Грасия — один из самых любимых у местных жителей, но малоизвестный среди гостей города.

Эта прогулка отлично подойдёт для путешественников, которые уже были раньше в Барселоне, гуляли по Рамбла и Пасео де Грасия, а теперь хотят увидеть нетуристические уголки города и познакомиться с ним поближе.
Прогулка по району Грасия© Ксения
Прогулка по району Грасия© Ксения
Прогулка по району Грасия© Ксения

Описание экскурсии

  • Церковь Санта Мария де Грасия — барочная церковь, которая дала название району
  • Дома Casas Ramos — шедевры каталонского модерна, очаровавшие Педро Альмадовара, который выбрал их для съёмок своего фильма
  • Дом Casa Vicens — первый крупный проект Антонио Гауди
  • Памятник паломникам Сан Медира и история ежегодного праздника в Грасия, когда публику осыпают сладкой карамелью
  • Бриллиантовая площадь, бомбоубежище и события Гражданской войны в Испании
  • Площадь Вице-королевы и таинственная история о призраке
  • Площадь Революции и рассказ о главной фиесте района
  • Цыганская деревня и каталонская румба, которую ещё называют каталонским фламенко
  • Старые домики рабочих и фабричное прошлое района бунтарей
  • Мэрия и колокольня — символы сопротивления и городских протестов
  • Casa Fuster — самый дорогой особняк Барселоны начала 20 века

Мы поговорим:

  • о возникновении района Грасия и уникальных культурных традициях
  • старых масиях (усадьбах), бывших фабриках и роскошных домах в стиле каталонского модерна
  • первом большом проекте Антонио Гауди и его влиянии на облик района
  • превращении независимой Виллы Грасия в один из районов Барселоны и отношении к этому самих жителей
  • знаменитых праздниках района, которые собирают гостей из других городов
  • особенностях городской жизни и самобытного духа Грасия

Организационные детали

Можно устроить кофе-паузу по желанию всех участников. Напитки оплачиваются дополнительно.

во вторник и четверг в 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€30
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Lesseps
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 1103 туристов
Hola! Привет из каталонской столицы! Меня зовут Ксения, и я влюбилась в Барселону с первого взгляда. Я исходила её вдоль и поперёк, изучила историю города и все любимые места барселонцев. И мне очень хочется поделиться своими знаниями и эмоциями. Фотография — моя вторая страсть, мне уже не терпится увидеть ваши улыбки через свой объектив!)

