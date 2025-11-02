Приглашаю на прогулку по атмосферному Готическому кварталу — самому известному и самому парадоксальному району столицы Каталонии. Он выглядит как уголок Средневековья, однако не так прост, как кажется.
Я приоткрою некоторые его тайны, и вы своими глазами увидите, как умелый маркетинг и бережное отношение к истории творят чудеса.
Я приоткрою некоторые его тайны, и вы своими глазами увидите, как умелый маркетинг и бережное отношение к истории творят чудеса.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
- Старинный кафедральный собор — вы узнаете любопытную и показательную историю преображения его фасада
- Навесной мост Бисбе — один из самых узнаваемых символов Барселоны и один из самых успешных маркетинговых проектов города
- Скрытые дворики, ангелы на стенах, череп на мосту и туалет на крыше
- Атмосферные уголки, где снимали «Парфюмера»
- Уютные кондитерские и чуррос
А также в нашем маршруте: площадь Сан-Филипа Нери — площадь Сан-Жауме — памятник Колумбу — Рамбла и Королевская площадь.
Вы узнаете:
- Как Барселона пыталась привлечь туристов после утраты колоний
- Какие здания были перемещены или перестроены ради готического имиджа
- Как Джордж Оруэлл оказался в Барселоне и какую улицу назвали в его честь
- Почему на памятнике Колумбу изображена конопля
- Как устроен быт в самом центре Барселоны — из первых уст
- Где в Готическом квартале можно попробовать лучшие чуррос и тапас
Опционально: коктейли на смотровых площадках с обзорными видами в конце экскурсии.
Организационные детали
- Рекомендуемый возраст участников 15+
- Угощения (по желанию) на маршруте не входят в стоимость:
— Сладости в одной из старейших кондитерский — от €3 за шт.
— Чуррерия — €3–7 за порцию
— Коктейли и тапас на смотровой — по €12–15 за порцию
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Барселоне
Провёл экскурсии для 125 туристов
Живу в Барселоне, пристально изучаю историю и настоящее этого города. По образованию маркетолог, но всегда любил создавать маршруты, рассказывать и погружать в атмосферу места, с чем удовольствием и занимаюсь ужеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Д
Дарья
2 ноя 2025
Невероятно познавательно и по делу) зашли в неочевидные и по-настоящему уникальные места
И
Илья
22 окт 2025
Александр, спасибо большое за знания и демонстрацию города. Три часа прошли очень быстро в комфортном темпе и беседе. Это был мой первый полноценный день в Барселоне, и экскурсия помогла мне понять темп города и в последующем чувствовать себя спокойнее.
Приятный бонус: советы от Александра по наиболее вкусным местам для трапезы и шоппинга!
Приятный бонус: советы от Александра по наиболее вкусным местам для трапезы и шоппинга!
T
TATIANA
8 окт 2025
Готический квартал в Барселоне — невероятно красивое и атмосферное место! Узкие улочки, старинные здания и уютные дворики переносят в прошлое. Особенно хочу отметить гида — он рассказал всё очень интересно, с любовью к городу. Благодаря ему прогулка стала по-настоящему интересной. Обязательно рекомендую это место и экскурсию всем, кто впервые в Барселоне!
А
Александр
28 сен 2025
Потрясающие места, потрясающая архитектура, словно погрузились в атмосферу средневековья!
И
Игорь
8 сен 2025
Замечательный гид!
Рассказывает историю города так интересно и увлекательно, что время пролетает незаметно.
Много любопытных фактов, которые в обычных экскурсиях редко услышишь
Рассказывает историю города так интересно и увлекательно, что время пролетает незаметно.
Много любопытных фактов, которые в обычных экскурсиях редко услышишь
Олег
6 сен 2025
Очень современно об истории. Александр - топ рассказчик с огромной эмпатией и морем позитива и внимания. Рекомендуем однозначно. Не важно, какая цена! Вы не будете разочарованы!
Рита
31 авг 2025
Замечательная экскурсия. Хороший, легкий маршрут. Масса полезной и исторической информации. Отлично подойдёт тем, кто хочет увидеть город не только глазами туриста, но и почувствовать его дух. Спасибо!
Д
Дмитрий
6 авг 2025
Экскурсия прошла отлично, было очень интересно! Спасибо большое! Рекомендую!
L
Leonid
4 авг 2025
Отличная экскурсия. Александр расскажет все, что вам интересно!
Альмира
30 июл 2025
Доброго дня!
Состоялась экскурсия по готическому кварталу барселоны.
Хочу выразить благодарность Александру за четкую организацию, комфортную обстановку, увлекательный рассказ.
Очень рада, что обратилась к Александру!)
Рекомндую!)
Состоялась экскурсия по готическому кварталу барселоны.
Хочу выразить благодарность Александру за четкую организацию, комфортную обстановку, увлекательный рассказ.
Очень рада, что обратилась к Александру!)
Рекомндую!)
Сергей
27 июл 2025
Отличная экскурсия - много интересных и малоизвестных историй, неспешная прогулка в вашем темпе (даже заходили на чуррос и горячий шоколад), классный маршрут, гибкое расписание и самое главное - потрясающий Александр!
Смело рекомендую!
Смело рекомендую!
Вера
26 июл 2025
Александр провел замечательную экскурсию по готическому кварталу! Большое спасибо, пойдём с вами гулять еще раз:)
Н
Никита
18 июл 2025
Александр очень увлеченный Барселоной и ее историей человек, мы от истории остались в полном восторге. Не даёт заскучать, показывает город честно и с неожиданной стороны
В
Владимир
13 июл 2025
Отлично!
Всё на 5+, подстраивает маршрут под ваши хотелки, интересно и не банально)
Всё на 5+, подстраивает маршрут под ваши хотелки, интересно и не банально)
P
Pavel
12 июл 2025
Были на прекрасной прогулке экскурсии с Александром, очень профессиональный и увлеченный городом гид! Все было замечательно, начиная от выбора маршрута и информационной составляющей экскурсии, до рекомендаций чудесных ресторанов с местной кухней и напитками. Александр рассказал много интересного о готическом квартале Барселоны, уделял внимание деталям и скрытым от первого взгляда туриста местам. Мы остались в восторге! Большое спасибо! Очень рекомендуем!
Входит в следующие категории Барселоны
Похожие экскурсии из Барселоны
Индивидуальная
Дружеская прогулка по уникальным районам Барселоны
Познакомьтесь с неизведанными уголками Барселоны: от винтажных магазинов до исторических лавок в компании местного гида
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от €110 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Легенды Старой Барселоны
Путешествие в сердце средневековой Барселоны: откройте тайны Готики и Борна, насладитесь историей и атмосферой города
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€220 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Рамбла и Готика - прогулка в самом сердце Барселоны
Индивидуальная экскурсия по Барселоне: прогуляйтесь по Рамбле и узнайте её секреты, посетите Готический квартал и окунитесь в историю
Начало: На площади Каталонии
14 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
€160 за всё до 2 чел.