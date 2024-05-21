И Ина Ваш идеальный день в Барселоне очень интересно и с хорошим чувством юмора. Факты и интересные моменты изложены доступно и приятно. экскурсия полностью по нашим интересам. приедем еще

А Анастасия Ваш идеальный день в Барселоне Елена замечательный рассказчик. Было весело и интересно. Мы также получили много рекомендаций в том числе и рекомендации ресторанов. Елена, спасибо вам большое.

М Мария Ваш идеальный день в Барселоне Елена большая молодец! Шла на встречу с изменением по времени, рассказала много интересных историй. Гуляли там где нам хотелось. Дала массу полезных рекомендаций. Нам очень все понравилось! Спасибо!

И Игорь Гауди - один день наедине с гением Были семьёй, рассказ оценили и взрослые, и дети. Елена много знает, доступно рассказывает, целый день прошёл легко и непринуждённо. Однозначно рекомендую

О Ольга Гауди - один день наедине с гением читать дальше о его жизни. Елена порекомендовала посмотреть 4d кино, чтобы еще лучше понять и оценить его творчество и гениальность. Елена потрясающе рассказывает как исторические факты, так и интересные истории о жизни великих людей. Она знакомит с местными обычаями, мероприятиями, дает полезные рекомендации. Это очень знающий и увлеченный гид, очень рекомендую!!! Экскурсия по местам Гауди - это must see в Барселоне. Я испытала восторг, знакомясь с архитектурой Гауди и рассказами и

Н Наталья Один день с Антони Гауди Спасибо Евгению за организованность, гибкость в изменениях маршрута по обстоятельствам и запросам туристов. Отдельный плюс: простой и понятный для билингвов русский язык.

A Anna Гауди - один день наедине с гением Великолепная экскурсия! Погружение в жизнь и творчество Гауди на целый день. Рекомендую от всего сердца.

И Ирина Один день с Антони Гауди Очень интересно,содержательно и артистично! Евгений великолепный экскурсовод!