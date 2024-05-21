Дом Висенс – экскурсии в Барселоне

Найдено 4 экскурсии в категории «Дом Висенс» в Барселоне на русском языке, цены от €107. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гауди - один день наедине с гением
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
53 отзыва
Гауди за один день: индивидуальное путешествие по Барселоне
Погрузитесь в мир Гауди: от первых работ до Саграда Фамилия, с увлекательными рассказами и каталонским обедом
Начало: На площади Каталония
Сегодня в 09:30
17 июня в 09:30
180 за всё до 6 чел.
Ваш идеальный день в Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
89 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Ваш идеальный день в Барселоне»
Откройте для себя Барселону с эксклюзивным маршрутом, составленным под ваши интересы и предпочтения
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
13 июня в 13:00
165 за всё до 6 чел.
Один день с Антони Гауди
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
28 отзывов
Весь Гауди за 5 часов: эксклюзивное путешествие по Барселоне
Погрузитесь в мир Гауди с уникальной экскурсией по Барселоне. Откройте для себя все шедевры великого мастера за один день
Начало: На улице Рамбла
12 июня в 12:00
14 июня в 08:00
от 267 за всё до 5 чел.
По Барселоне - на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
4 часа
По Барселоне - на мотоцикле
Путешествие с ветерком от Готического квартала и шедевров Гауди до современных районов города
Начало: На площади Каталонии
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
107 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ина
    21 мая 2024
    Ваш идеальный день в Барселоне
    очень интересно и с хорошим чувством юмора. Факты и интересные моменты изложены доступно и приятно. экскурсия полностью по нашим интересам. приедем еще
  • А
    Анастасия
    20 мая 2024
    Ваш идеальный день в Барселоне
    Елена замечательный рассказчик. Было весело и интересно. Мы также получили много рекомендаций в том числе и рекомендации ресторанов. Елена, спасибо вам большое.
  • М
    Мария
    17 мая 2024
    Ваш идеальный день в Барселоне
    Елена большая молодец! Шла на встречу с изменением по времени, рассказала много интересных историй. Гуляли там где нам хотелось. Дала массу полезных рекомендаций. Нам очень все понравилось! Спасибо!
  • И
    Игорь
    19 апреля 2024
    Гауди - один день наедине с гением
    Были семьёй, рассказ оценили и взрослые, и дети. Елена много знает, доступно рассказывает, целый день прошёл легко и непринуждённо. Однозначно рекомендую
  • О
    Ольга
    15 апреля 2024
    Гауди - один день наедине с гением
    Экскурсия по местам Гауди - это must see в Барселоне. Я испытала восторг, знакомясь с архитектурой Гауди и рассказами и
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    о его жизни. Елена порекомендовала посмотреть 4d кино, чтобы еще лучше понять и оценить его творчество и гениальность. Елена потрясающе рассказывает как исторические факты, так и интересные истории о жизни великих людей. Она знакомит с местными обычаями, мероприятиями, дает полезные рекомендации. Это очень знающий и увлеченный гид, очень рекомендую!!!

  • Н
    Наталья
    29 декабря 2023
    Один день с Антони Гауди
    Спасибо Евгению за организованность, гибкость в изменениях маршрута по обстоятельствам и запросам туристов. Отдельный плюс: простой и понятный для билингвов русский язык.
  • A
    Anna
    10 декабря 2023
    Гауди - один день наедине с гением
    Великолепная экскурсия! Погружение в жизнь и творчество Гауди на целый день. Рекомендую от всего сердца.
  • И
    Ирина
    23 сентября 2023
    Один день с Антони Гауди
    Очень интересно,содержательно и артистично! Евгений великолепный экскурсовод!
  • К
    Коринна
    28 августа 2023
    Один день с Антони Гауди
    Евгений это лучшее, что может с вами случиться в Барселоне. От чистого сердца советую всем воспользоваться его услугами. Очень интересная
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    подача информации, глубокие знания, фан-факты- подходит и взрослым и детям. Отдельно хотелось бы отметить профессионализм и красивую русскую речь, которую редко где встретишь. Благодарим за все!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Дом Висенс»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Дом Висенс" можно забронировать 4 экскурсии от 107 до 267. Туристы уже оставили гидам 170 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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