1 чел.
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Индивидуальная
7 часов
Гауди за один день: индивидуальное путешествие по Барселоне
Погрузитесь в мир Гауди: от первых работ до Саграда Фамилия, с увлекательными рассказами и каталонским обедом
Начало: На площади Каталония
Сегодня в 09:30
17 июня в 09:30
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия «Ваш идеальный день в Барселоне»
Откройте для себя Барселону с эксклюзивным маршрутом, составленным под ваши интересы и предпочтения
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
13 июня в 13:00
€165 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Весь Гауди за 5 часов: эксклюзивное путешествие по Барселоне
Погрузитесь в мир Гауди с уникальной экскурсией по Барселоне. Откройте для себя все шедевры великого мастера за один день
Начало: На улице Рамбла
12 июня в 12:00
14 июня в 08:00
от €267 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
По Барселоне - на мотоцикле
Путешествие с ветерком от Готического квартала и шедевров Гауди до современных районов города
Начало: На площади Каталонии
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€107 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ИИна21 мая 2024очень интересно и с хорошим чувством юмора. Факты и интересные моменты изложены доступно и приятно. экскурсия полностью по нашим интересам. приедем еще
- ААнастасия20 мая 2024Елена замечательный рассказчик. Было весело и интересно. Мы также получили много рекомендаций в том числе и рекомендации ресторанов. Елена, спасибо вам большое.
- ММария17 мая 2024Елена большая молодец! Шла на встречу с изменением по времени, рассказала много интересных историй. Гуляли там где нам хотелось. Дала массу полезных рекомендаций. Нам очень все понравилось! Спасибо!
- ИИгорь19 апреля 2024Были семьёй, рассказ оценили и взрослые, и дети. Елена много знает, доступно рассказывает, целый день прошёл легко и непринуждённо. Однозначно рекомендую
- ООльга15 апреля 2024Экскурсия по местам Гауди - это must see в Барселоне. Я испытала восторг, знакомясь с архитектурой Гауди и рассказами и
- ННаталья29 декабря 2023Спасибо Евгению за организованность, гибкость в изменениях маршрута по обстоятельствам и запросам туристов. Отдельный плюс: простой и понятный для билингвов русский язык.
- AAnna10 декабря 2023Великолепная экскурсия! Погружение в жизнь и творчество Гауди на целый день. Рекомендую от всего сердца.
- ИИрина23 сентября 2023Очень интересно,содержательно и артистично! Евгений великолепный экскурсовод!
- ККоринна28 августа 2023Евгений это лучшее, что может с вами случиться в Барселоне. От чистого сердца советую всем воспользоваться его услугами. Очень интересная
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Дом Висенс»
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