3 отзыва оставили туристы

Описание экскурсииПредлагаю вам на один вечер стать настоящим каталонцем и приобщиться к популярной городской культуре тапас-баров, которые необычайно популярны в Барселоне. На этой гастрономической прогулке вы откроете для себя несколько оригинальных и аутентичных заведений, попробуете самые аппетитные тапас, разберетесь в их особенностях и погрузитесь в непринужденную атмосферу каталонской жизни. Весело и вкусно будет всем! Жители Барселоны обожают в течение вечера переходить с друзьями из одного бара в другой, чтобы выпить, съесть несколько вкусных закусок и, конечно, пообщаться: в испанском языке даже существует слово tapear, означающее такое времяпрепровождение. Культура тапас-баров — это отражение целой философии, образа жизни и привычек коренных испанцев. На прогулке я расскажу и покажу вам, какое место занимают тапас в повседневной гастрономической жизни Барселоны: откуда взялось название этих закусок, как их едят, каких размеров и видов они бывают. Самые интересные и любимые местными жителями тапас-бары города ждут нас на улочках района Эль Борн и Готического квартала — обычно это небольшие и шумные заведения, где тапас поедаются прямо за барной стойкой. Здесь нет меню, а весь ассортимент представлен на витрине, глядя на которую, у вас неминуемо проснется аппетит! За вечер мы побываем в 3 тапас-барах, а по пути от одного вкусного места к другому я расскажу несколько любопытных фактов о невероятной Барселоне.
по вт, ср, чт, пт, сб и вс в 17-00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- В стоимость экскурсии включены услуги гида.
Что не входит в цену
- Все напитки и тапас оплачиваются вами дополнительно.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Плаца д’Антонио Лопес, 1
Завершение: Paseo del Born
Когда и сколько длится?
Когда: по вт, ср, чт, пт, сб и вс в 17-00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
R
Огромный плюс этой экскурсии в том, что Алексей местный житель и может рассказать многие нюансы жизни не только в Барселоне, но сориентируйт и по Испании.
Посетили такие бары в которые вероятно, как туристы вы едвали зайдёте. Попробовали местные напитки и еду, которую заказывают жители Барселоны.
Самый большой плюс этой экскурсии в ее аутентичности.
Посетили такие бары в которые вероятно, как туристы вы едвали зайдёте. Попробовали местные напитки и еду, которую заказывают жители Барселоны.
Самый большой плюс этой экскурсии в ее аутентичности.
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A
Экскурсия прошла вкусно-великолепно! Три часа пролетели незаметно в компании с очаровательным и эрудированным гидом-Алексеем! Рекомендуем всем приехавшим в Барселону!
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С
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