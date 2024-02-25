3 отзыва оставили туристы

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Алексей Ваш гид в Барселоне Задать вопрос Групповая экскурсия €120 за человека 5 3 отзыва 🇷🇺 русский 3 часа 1-6 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Предлагаю вам на один вечер стать настоящим каталонцем и приобщиться к популярной городской культуре тапас-баров, которые необычайно популярны в Барселоне. На этой гастрономической прогулке вы откроете для себя несколько оригинальных и аутентичных заведений, попробуете самые аппетитные тапас, разберетесь в их особенностях и погрузитесь в непринужденную атмосферу каталонской жизни. Весело и вкусно будет всем! Жители Барселоны обожают в течение вечера переходить с друзьями из одного бара в другой, чтобы выпить, съесть несколько вкусных закусок и, конечно, пообщаться: в испанском языке даже существует слово tapear, означающее такое времяпрепровождение. Культура тапас-баров — это отражение целой философии, образа жизни и привычек коренных испанцев. На прогулке я расскажу и покажу вам, какое место занимают тапас в повседневной гастрономической жизни Барселоны: откуда взялось название этих закусок, как их едят, каких размеров и видов они бывают. Самые интересные и любимые местными жителями тапас-бары города ждут нас на улочках района Эль Борн и Готического квартала — обычно это небольшие и шумные заведения, где тапас поедаются прямо за барной стойкой. Здесь нет меню, а весь ассортимент представлен на витрине, глядя на которую, у вас неминуемо проснется аппетит! За вечер мы побываем в 3 тапас-барах, а по пути от одного вкусного места к другому я расскажу несколько любопытных фактов о невероятной Барселоне.

по вт, ср, чт, пт, сб и вс в 17-00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено В стоимость экскурсии включены услуги гида. Что не входит в цену Все напитки и тапас оплачиваются вами дополнительно. Где начинаем и завершаем? Начало: Плаца д’Антонио Лопес, 1 Завершение: Paseo del Born Когда и сколько длится? Когда: по вт, ср, чт, пт, сб и вс в 17-00 Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.