3 отзыва оставили туристы

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Прогулка по тапас-барам Барселоны

5
3 отзыва
Алексей К.
Алексей К. – Гид из Барселоны
Прогулка по тапас-барам Барселоны
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €70 за человека

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Прогулка по тапас-барам Барселоны
Прогулка по тапас-барам Барселоны
Предлагаю вам на один вечер стать настоящим каталонцем и приобщиться к популярной городской культуре тапас-баров, которые необычайно популярны в Барселоне. На этой гастрономической прогулке 👣 вы откроете для себя несколько оригинальных и аутентичных заведений, попробуете самые аппетитные тапас, разберетесь в их особенностях и погрузитесь в непринужденную атмосферу каталонской жизни. Весело 🥳 и вкусно будет всем!
Жители Барселоны обожают в течение вечера переходить с друзьями из одного бара в другой, чтобы выпить 🍹, съесть несколько вкусных закусок и, конечно, пообщаться: в испанском языке даже существует слово tapear, означающее такое времяпрепровождение. Культура тапас-баров — это отражение целой философии, образа жизни и привычек коренных испанцев. На прогулке я расскажу и покажу вам, какое место занимают тапас в повседневной гастрономической жизни Барселоны: откуда взялось название этих закусок, как их едят, каких размеров и видов они бывают.
Самые интересные и любимые местными жителями тапас-бары города ждут нас на улочках района Эль Борн и Готического квартала — обычно это небольшие и шумные заведения, где тапас поедаются прямо за барной стойкой. Здесь нет меню, а весь ассортимент представлен на витрине, глядя на которую, у вас неминуемо проснется аппетит! За вечер мы побываем в 3 тапас-барах, а по пути от одного вкусного места к другому я расскажу несколько любопытных фактов о невероятной Барселоне.
Что входит
  • В стоимость экскурсии также включено приветственное угощение в первом тапас-баре нашего маршрута. Напитки и дополнительные порции тапас оплачиваются вами отдельно.
Что не входит
  • Напитки и дополнительные порции тапас оплачиваются вами отдельно.
Начало
🚩 Placa d'Antonio Lopez, 1
Место завершения
🏁 Paseo del Born
Прогулка по тапас-барам Барселоны
Прогулка по тапас-барам Барселоны
Прогулка по тапас-барам Барселоны
Прогулка по тапас-барам Барселоны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей К.
Алексей К.
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3 отзыва оставили туристы

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