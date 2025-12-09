Эта экскурсия — отличный выбор для тех, кто хочет насладиться живописными пейзажами и национальным наследием.
Вас ждут узкие улочки средневековых городов, невероятные виды, увлекательные старинные истории и незабываемые впечатления. Сначала мы
Описание экскурсииНа этой экскурсии вы откроете для себе очарование древнего города Рупит, расположенного в живописной вулканической зоне. Вы прогуляетесь по его каменным улочкам, сохранившим атмосферу средневековья, полюбуетесь романскими и барочными храмами, посетите смотровую площадку с панорамными видами и отдохнете у водопада Сальент, а также познакомитесь с местными ремеслами в тематических магазинчиках. Во второй части дня вас ждет переезд в Кастельфольит-де-ла-Рока, уникальный город на базальтовой скале. С высоты 50 метров вы насладитесь захватывающими видами на долины рек и ощутите особую атмосферу уединения, прогуливаясь по этому маленькому поселению, которое словно парит над окружающими пейзажами. Важная информация: При раннем бронировании фотосессия во время экскурсии в подарок
Ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- При раннем бронировании фотосессия во время экскурсии в подарок
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
