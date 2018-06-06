2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения Виланова-и-ла-Желтру - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная, а пляжи наиболее привлекательны. В эти месяцы можно насладиться всеми достопримечательностями на свежем воздухе. Октябрь и апрель также подходят для посещения, хотя погода может быть менее предсказуемой. В остальные месяцы город менее загружен, что позволяет насладиться спокойствием и уединением.

Виланова-и-ла-Желтру - это место, где сочетаются история и современность. Город славится своими замками, модернистскими особняками и длинной улицей Рамбле.Здесь можно насладиться пляжами с прозрачной водой и посетить музеи с уникальными

экспонатами, такими как картины Пикассо и египетская мумия. Не упустите шанс попробовать местные деликатесы на нетуристическом рынке и насладиться каталонским шампанским в бодегах. Отличное место для семейного отдыха с детьми благодаря музею поездов и просторным пляжам

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Самое интересное в Виланове

Вы осмотрите старинный замок 13 века, модернистские особняки и пройдете по местной улице Рамбле (самой длинной в Каталонии). Прогуляетесь по чудесным пляжам с мелкой прозрачной водой и шелковистым песком, посетите музей искусств (с картинами Пикассо и египетской мумией) и морской музей. А также увидите рыбацкий порт и оборонительную сторожевую башню на берегу.

Жизнь в каталонской провинции

Вы посетите настоящий нетуристический рынок, куда привозят свежевыловленную рыбу, зайдете в бодеги с бочками, наполненными вином, попробуете каталонское шампанское — каву. Я расскажу вам красивую легенду о любви, благодаря которой у города и появилось такое длинное название. Кстати, другое неофициальное название городка — Маленькая Гавана — возникло тоже не просто так…

Отличное место для отдыха с детьми

После экскурсии вы можете остаться на обед в одном из рыбных ресторанчиков или пиццерии, где хозяйка-итальянка приготовит детям пиццу с Микки Маусом. Для детей так же будет интересен самый большой в Европе музей поездов, где по воскресеньям оживает старинный паровоз и катает детей по железной дороге в миниатюре. В городе также есть очень хорошие детские пляжи с прозрачной водой и мелким песком. Они такие большие, что толпы загорающих и купающихся нет даже в сезон.

Приятный бонус

После прогулки со мной вас ждет подарок: электронная «Книга рецептов каталонской кухни». Многое из того, что вы попробуете в Испании, потом сможете приготовить дома.

Организационные детали

В цену экскурсии не входит переезд из Барселоны. Встречаемся на станции Виланова. Добраться очень просто (я дам вам подробные инструкции).