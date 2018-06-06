2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В 50 км от Барселоны находится Виланова-и-ла-Желтру - город с богатой историей и культурой. Узнайте, почему его называют Маленькой Гаваной
Виланова-и-ла-Желтру - это место, где сочетаются история и современность. Город славится своими замками, модернистскими особняками и длинной улицей Рамбле.
Здесь можно насладиться пляжами с прозрачной водой и посетить музеи с уникальными читать дальшеуменьшить
экспонатами, такими как картины Пикассо и египетская мумия.
Не упустите шанс попробовать местные деликатесы на нетуристическом рынке и насладиться каталонским шампанским в бодегах. Отличное место для семейного отдыха с детьми благодаря музею поездов и просторным пляжам
Лучшее время для посещения Виланова-и-ла-Желтру - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная, а пляжи наиболее привлекательны. В эти месяцы можно насладиться всеми достопримечательностями на свежем воздухе. Октябрь и апрель также подходят для посещения, хотя погода может быть менее предсказуемой. В остальные месяцы город менее загружен, что позволяет насладиться спокойствием и уединением.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Старинный замок
Модернистские особняки
Улица Рамбле
Музей искусств
Морской музей
Рыбацкий порт
Сторожевая башня
Описание экскурсии
Самое интересное в Виланове
Вы осмотрите старинный замок 13 века, модернистские особняки и пройдете по местной улице Рамбле (самой длинной в Каталонии). Прогуляетесь по чудесным пляжам с мелкой прозрачной водой и шелковистым песком, посетите музей искусств (с картинами Пикассо и египетской мумией) и морской музей. А также увидите рыбацкий порт и оборонительную сторожевую башню на берегу.
Жизнь в каталонской провинции
Вы посетите настоящий нетуристический рынок, куда привозят свежевыловленную рыбу, зайдете в бодеги с бочками, наполненными вином, попробуете каталонское шампанское — каву. Я расскажу вам красивую легенду о любви, благодаря которой у города и появилось такое длинное название. Кстати, другое неофициальное название городка — Маленькая Гавана — возникло тоже не просто так…
Отличное место для отдыха с детьми
После экскурсии вы можете остаться на обед в одном из рыбных ресторанчиков или пиццерии, где хозяйка-итальянка приготовит детям пиццу с Микки Маусом. Для детей так же будет интересен самый большой в Европе музей поездов, где по воскресеньям оживает старинный паровоз и катает детей по железной дороге в миниатюре. В городе также есть очень хорошие детские пляжи с прозрачной водой и мелким песком. Они такие большие, что толпы загорающих и купающихся нет даже в сезон.
Приятный бонус
После прогулки со мной вас ждет подарок: электронная «Книга рецептов каталонской кухни». Многое из того, что вы попробуете в Испании, потом сможете приготовить дома.
Организационные детали
В цену экскурсии не входит переезд из Барселоны. Встречаемся на станции Виланова. Добраться очень просто (я дам вам подробные инструкции).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 494 туристов
Я журналистка, гид (закончила высшую школу туризма Барселоны), блогер и собирательница историй. Моя Барселона населена разными персонажами, а ещё я покажу вам… невидимое! Вы узнаете, как устроена Барселона на самом читать дальшеуменьшить
деле, а не так, как кажется при взгляде на какое-то из её зданий. А ещё я обожаю Каталонскую провинцию и приглашаю вас в городки, которые никак нельзя не посетить: в Таррагону и Ситжес. И, конечно, в пешие прогулки по каталонскому побережью.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дарья
Всё очень понравилось, городок очень приятный для прогулок. Всего 40 минут от Барселоны и вы в тихом уютном городке с узкими вымощенными улицами. Если вы хотите отдохнуть от Барселоны с читать дальшеуменьшить
ее толпами туристов, то вам сюда:)Помимо массы кафешек на главной улице и прилежащих,в которых местные жители неспешно распивают кофе и вино в течение всего дня и моря с тихим пляжем, Юлия познакомила нас и с историческим центром и легендами,связанными с городом.
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И
Ирина
Спасибо большое Юлии за проведенное время с нами. И за интересную информацию о Виланова - тихий городок с 5-ю музеями не далеко от Барселоны на побережье Балеарского моря. Рекомендую для посещения.
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Ирина
Спасибо за экскурсию
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