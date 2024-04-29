Необычные маршруты по Барселоне

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Рупит и душевная Каталония: взгляд изнутри

Открыть один из самых красивых уголков региона, где сохранились традиции, быт и архитектура 16 века
В 100 км от Барселоны, высоко-высоко в горах притаился необыкновенный городок, к которому ведет лишь крутой серпантин.

Здесь вы откроете обаяние каталонской старины, посетите ремесленные мастерские и деревенские лавки, познакомитесь с интересными людьми.

А в местном Гран-Каньоне с водопадами, озерами и орлиными гнездами устроим пикник с вином и тапасами.
5
3 отзыва
Рупит и душевная Каталония: взгляд изнутри
Рупит и душевная Каталония: взгляд изнутри
Рупит и душевная Каталония: взгляд изнутри

Описание экскурсии

Душевная атмосфера и открыточные виды

Путешествие начнется с небольшой прогулки по городу старинных каменных домов, мощеных улочек, бесконечных цветочных балконов и деревенских магазинов, где витают ароматы хлеба и колбас. Без лишних исторических фактов и сомнительных легенд про ведьм я расскажу, чем живут местные и как устроен быт сообщества, в котором всего-то около 150 человек. Покажу уютную приходскую церковь Архангела Михаила и заведу в самые атмосферные закоулки Рупита.

Деревенские лавки и ремесленные мастерские

Во всем регионе эта местность славится натуральными мясными деликатесами, сырами и медом. И если вы хотите попробовать аутентичную каталонскую кухню, то Рупит — самое подходящее место. Вы посетите семейную мясную лавку, где готовят только натуральные продукты и только по традиционным рецептам. Навестите местного жителя, который печет галеты ручной работы так, как это делали его предки. В деревенской сыроварне сможете приобрести прекрасные сыры. При желании, отведаете ореховый бальзам «ротафию» и выпьете вино из поррона. А также познакомитесь с авторскими работами из керамики в гончарной мастерской.

Фантастическая природа и дружеский пикник

Еще по пути из Барселоны вы заметите активный и живописный рельеф местности — он был сформирован после извержения вулканов более 11 тысяч лет назад! После прогулки по городу я приглашу вас в местный Гран-Каньон, где вы увидите 80-метровый водопад El Salt de Sallent, красивые ракурсы озер и лесов, а если повезет — и величественный полет орла, ведь здесь немало их гнезд. В одном из живописных мест устроим пикник с каталонскими закусками и вином. И поговорим о тихой, размеренной и гармоничной жизни вдали от шумных мегаполисов.

Организационные детали

Вопросы трансфера

До Рупита мы добираемся на автомобиле от указанной точки сбора. Дорога из Барселоны займëт примерно 1,5 часа.

Условия экскурсии

  • Ремесленная мастерская закрыта в понедельник и вторник, а сыроварня не работает в выходные
  • Лëгкие закуски и вино для пикника входят в стоимость экскурсии
  • В случае дождливой погоды мы можем договориться о переносе экскурсии

Дополнительные опции

Если вы решите остаться на ночь, то посиделки у камина в нашем гостевой доме вам обеспечены. На завтрак мы подадим наш домашний творожок с чашечкой ароматного кофе и деревенским круассаном.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Станция метро La Taixonera
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 48 туристов
Меня зовут Павел и я живу на два города: в Барселоне и Рупите. С недавних пор обзавелся домом в Рупите, в том самом, который принято считать «городом ведьм». Я с
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радостью принимаю у себя друзей и гостей, знакомлюсь с новыми людьми, организую походы к водопадам, каньонам и закатам. В городе проживает всего 150 жителей и один из них я, ваш покорный слуга. Местные меня так и прозвали «El Ruso». Рупит он особенный. Здесь первозданная природа, множество маршрутов и красивых мест. Приглашаю и вас открыть для себя «Сакральную Каталонию». Приехав сюда однажды, вы обязательно захотите вернуться вновь!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Чудесное романтическое путешествие в Средневековье. Так понравилось, что осталась на второй день! Павел, вам огромное спасибо! За прогулки по горам, рассказы о необыкновенной деревне Рупит, заботу и внимание. Павел заехал
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за мной в отель в Барселоне, показал Рупит, красивейшие места в горах, треккинговые тропы. Поедете в Рупит - не забудьте купить по дороге лучшую в Испании местную колбасу. Такой нигде нет! Я была в Рупите в феврале. Представляю, как там замечательно летом! Рекомендую!

Чудесное романтическое путешествие в Средневековье. Так понравилось, что осталась на второй день! Павел, вам огромное спасибо!
Чудесное романтическое путешествие в Средневековье. Так понравилось, что осталась на второй день! Павел, вам огромное спасибо!
Чудесное романтическое путешествие в Средневековье. Так понравилось, что осталась на второй день! Павел, вам огромное спасибо!
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Антон
Вероника, несомненно, гид высшего уровня. Сочетание глубочайшего знания предмета с прекрасной коммуникабельностью с ее способностью к эмпатии приводит к тому, что экскурсия похожа на прекрасный водопад нового, непрерывно льющийся тебе
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в уши.) Она завораживает как сирена, просто тонешь в мире вина, в который она влюблена.) И кроме того, она просто прекрасный мудрый собеседник, с ней приятно посидеть потом в кафе, сообщит много нового о Испании и испанцах, например.) Искренне рекомендую всем.

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Елена
Очень душевная и атмосферная экскурсия, особенно в отсутсвие огромного количества туристов. Павел с большой любовью рассказал о местный жителях и их повседневном укладе. Очень понравилось и взрослым и детям. Спасибо!
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