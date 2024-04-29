Необычные маршруты по Барселоне

Путешествие начнется с небольшой прогулки по городу старинных каменных домов, мощеных улочек, бесконечных цветочных балконов и деревенских магазинов, где витают ароматы хлеба и колбас. Без лишних исторических фактов и сомнительных легенд про ведьм я расскажу, чем живут местные и как устроен быт сообщества, в котором всего-то около 150 человек. Покажу уютную приходскую церковь Архангела Михаила и заведу в самые атмосферные закоулки Рупита.
Деревенские лавки и ремесленные мастерские
Во всем регионе эта местность славится натуральными мясными деликатесами, сырами и медом. И если вы хотите попробовать аутентичную каталонскую кухню, то Рупит — самое подходящее место. Вы посетите семейную мясную лавку, где готовят только натуральные продукты и только по традиционным рецептам. Навестите местного жителя, который печет галеты ручной работы так, как это делали его предки. В деревенской сыроварне сможете приобрести прекрасные сыры. При желании, отведаете ореховый бальзам «ротафию» и выпьете вино из поррона. А также познакомитесь с авторскими работами из керамики в гончарной мастерской.
Фантастическая природа и дружеский пикник
Еще по пути из Барселоны вы заметите активный и живописный рельеф местности — он был сформирован после извержения вулканов более 11 тысяч лет назад! После прогулки по городу я приглашу вас в местный Гран-Каньон, где вы увидите 80-метровый водопад El Salt de Sallent, красивые ракурсы озер и лесов, а если повезет — и величественный полет орла, ведь здесь немало их гнезд. В одном из живописных мест устроим пикник с каталонскими закусками и вином. И поговорим о тихой, размеренной и гармоничной жизни вдали от шумных мегаполисов.
Организационные детали
Вопросы трансфера
До Рупита мы добираемся на автомобиле от указанной точки сбора. Дорога из Барселоны займëт примерно 1,5 часа.
Условия экскурсии
Ремесленная мастерская закрыта в понедельник и вторник, а сыроварня не работает в выходные
Лëгкие закуски и вино для пикника входят в стоимость экскурсии
В случае дождливой погоды мы можем договориться о переносе экскурсии
Дополнительные опции
Если вы решите остаться на ночь, то посиделки у камина в нашем гостевой доме вам обеспечены. На завтрак мы подадим наш домашний творожок с чашечкой ароматного кофе и деревенским круассаном.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Станция метро La Taixonera
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 48 туристов
Меня зовут Павел и я живу на два города: в Барселоне и Рупите. С недавних пор обзавелся домом в Рупите, в том самом, который принято считать «городом ведьм». Я с читать дальшеуменьшить
радостью принимаю у себя друзей и гостей, знакомлюсь с новыми людьми, организую походы к водопадам, каньонам и закатам. В городе проживает всего 150 жителей и один из них я, ваш покорный слуга. Местные меня так и прозвали «El Ruso». Рупит он особенный. Здесь первозданная природа, множество маршрутов и красивых мест. Приглашаю и вас открыть для себя «Сакральную Каталонию». Приехав сюда однажды, вы обязательно захотите вернуться вновь!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Чудесное романтическое путешествие в Средневековье. Так понравилось, что осталась на второй день! Павел, вам огромное спасибо! За прогулки по горам, рассказы о необыкновенной деревне Рупит, заботу и внимание. Павел заехал читать дальшеуменьшить
за мной в отель в Барселоне, показал Рупит, красивейшие места в горах, треккинговые тропы. Поедете в Рупит - не забудьте купить по дороге лучшую в Испании местную колбасу. Такой нигде нет! Я была в Рупите в феврале. Представляю, как там замечательно летом! Рекомендую!
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Антон
Вероника, несомненно, гид высшего уровня. Сочетание глубочайшего знания предмета с прекрасной коммуникабельностью с ее способностью к эмпатии приводит к тому, что экскурсия похожа на прекрасный водопад нового, непрерывно льющийся тебе читать дальшеуменьшить
в уши.) Она завораживает как сирена, просто тонешь в мире вина, в который она влюблена.) И кроме того, она просто прекрасный мудрый собеседник, с ней приятно посидеть потом в кафе, сообщит много нового о Испании и испанцах, например.) Искренне рекомендую всем.
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Елена
Очень душевная и атмосферная экскурсия, особенно в отсутсвие огромного количества туристов. Павел с большой любовью рассказал о местный жителях и их повседневном укладе. Очень понравилось и взрослым и детям. Спасибо!
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