1 чел.
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Мини-группа
5 часов
Выездная экскурсия в Монтсеррат в мини-группе: монастырь, скалы, хор
Путешествие в сердце Каталонии: монастырь Монтсеррат, скалы и знаменитый хор. Уникальный опыт и незабываемые впечатления
Начало: В конце улицы Рамблас, у памятника Колумбу
Расписание: понедельник, четверг в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€55 за человека
Мини-группа
9 часов
Групповая экскурсия: Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона
Отправьтесь в путешествие по миру сюрреализма и истории, посетив музей Дали и Жирону на комфортабельном автобусе
Начало: В конце улицы Рамблас, у памятника Колумбу
Расписание: По вторникам и пятницам в 9:00
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€70 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Барселона: секреты и легенды
Начало: Plaza Catalonia
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от €130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Ситжес и погреба шампанского
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€295 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Рупит и Бесалу - каталонская глубинка
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€385 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Легенды крепости Каркасон
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€450 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Поездка в Андорру
Начало: Гид заберёт вас от вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Монтсеррат и Крипта Гюэль
Начало: Ваш отель
Расписание: вторник в 10:00
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
€330 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие к святыням горы Монсеррат
Начало: Plaça de Catalunya
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€220 за всё до 2 чел.
Групповая
5 часов
Знакомство с Коста Бравой
Начало: Plaza Catalunya
Расписание: По вторникам в 9:00
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€70 за человека
Индивидуальная
7 часов
Барселона: индивидуальная пешая прогулка на целый день
Начало: Ваш отель или апартаменты
Расписание: Свободное, в любой день. Заказ не позднее, чем за 24 часа до начала.
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие на старинную винодельню
Начало: Barcelona, Passage de Gracia, 35
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Барселона за 1 день: На авто с фотопрогулкой
Начало: La Rambla 61
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€380 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Барселоной
Начало: Отель гостей или по договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €260 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOLGA28 мая 2024Большое спасибо гиду Александру. Всё было информативно, и без лишнего утомления мозга. Кратко, доходчиво и интересно, что необходимо при первом
- ССофья23 мая 2024Больше всего понравился сам гид. У нас был Александр. Интересно рассказывал, очень позитивный)… Особенно хочется сказать спасибо за то, что
- MMila4 мая 2024Были на экскурсии в музей-театр Сальвадора Дали и город Жирона. Впечатлений много, особенно от средневековой Жироны. От музея честно говоря
- ААндрей28 апреля 2024Очень понравилась экскурсия, гид Александр рассказал много интересных историй из жизни монастыря, решили поехать с ним на следующую экскурсию в музей Дали
- ММарина24 апреля 2024Это было очень здорово! Гид Александр большой молодец. Водит прекрасно, рассказывает легко, хорошо знает предмет. Крепость стоит того, чтобы ехать
- ГГалина19 апреля 2024Экскурсия прекрасна✨ Мария легко и красочно рассказывает об исторических фактах и умело миксует с сегодняшними реалиями этого великолепного города👍
- ТТатьяна17 марта 2024Мы путешествуем с 5 детьми и это очень непросто! Брали у Марии экскурсию по Готическому кварталу, и все дети прекрасно выдержали и все было очень интересно. Легенды, драконы, горгульи. Мария умеет рассказать так, что это впечатляет. Спасибо вам.
- TTetiana20 сентября 2023Монсеррат это место духовной силы, там все пропитано историей появления "Черной Мадонны". Восторженно прослушали хор мальчиков - воспитанников монастыря. Очень
- OOdincovo28 ноября 2022Монтсеррат и обед в Оливковой долине - путешествие в прошлоеОчень благодарны Анне за экскурсию. Все прошло интересно и налегке. Отдельное спасибо за красивые фото и видео.
- ММария30 сентября 2022Римская Таррагона и город искусств СитжесПрекрасная экскурсия и нам очень повезло с гидом! Все очень интересно, доступно и понятно! Мы посетили много Таррагону и Ситжес,
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Туры по Испании»
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