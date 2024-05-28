Начало: В конце улицы Рамблас, у памятника Колумбу

Путешествие в сердце Каталонии: монастырь Монтсеррат, скалы и знаменитый хор. Уникальный опыт и незабываемые впечатления

Расписание: По вторникам и пятницам в 9:00

Начало: В конце улицы Рамблас, у памятника Колумбу

Отправьтесь в путешествие по миру сюрреализма и истории, посетив музей Дали и Жирону на комфортабельном автобусе

за всё до 3 чел.

от € 130 за всё до 3 чел.

за всё до 5 чел.

€ 295 за всё до 5 чел.

Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля

за всё до 5 чел.

€ 385 за всё до 5 чел.

Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля

за всё до 5 чел.

€ 450 за всё до 5 чел.

Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля

за всё до 6 чел.

€ 450 за всё до 6 чел.

Начало: Гид заберёт вас от вашего отеля

за всё до 6 чел.

€ 330 за всё до 6 чел.

за всё до 2 чел.

€ 220 за всё до 2 чел.

Расписание: По вторникам в 9:00

🚶 Пешая

Индивидуальная

7 часов

Барселона: индивидуальная пешая прогулка на целый день Начало: Ваш отель или апартаменты

Расписание: Свободное, в любой день. Заказ не позднее, чем за 24 часа до начала.