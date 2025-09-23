Ла-ла-ла! Пара-па-пам! Эта экскурсия для тех, кто любит музыку и хочет узнать, как звучит Барселона. Вы побываете там, где была слышна каталанская румба и пела Элла Фицджеральд.
Заглянете в легендарный виниловый магазин, выясните, где бурлеск соседствовал с авангардом, и услышите истории, в которых каждая нота — часть городской души.
Описание экскурсии
- Улица Parallel — когда-то центр бурлеска и фривольных шоу, а сейчас барселонский Мулен Руж, улица клубов и баров
- Квартал Raval — родина каталанской румбы, где жили и играли легенды местной сцены Перет и Чичо
- Легендарный магазин пластинок — один из старейших в Барселоне, настоящий рай для меломанов, где можно найти кассеты, диски и редкие винилы
- Самый известный театр Барселоны — с тёмной историей и плохой репутацией
- Исторические фламенко-таблао — небольшие аутентичные залы на улице Carrer dels Escudellers
- Площадь Reial — место, где когда-то пела Элла Фицджеральд
- Район El Born — богемный квартал с фламенко в барочном дворце, арт-галереями, мастерскими и атмосферой творческой свободы
Организационные детали
На всякий случай возьмите с собой немного наличных для собственных расходов.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около станции метро Parellel
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 118 туристов
Привет! Меня зовут Лилия. Я живу в Барселоне с 2018 года и развиваю здесь свой проект для путешественников. Чем он отличается от других? Я предлагаю нишевые темы, на 100 % индивидуальный подход, необычный взгляд на привычные достопримечательности. Хотите получить уникальный опыт с уникальным подходом? Забронируйте экскурсию или тур — и до скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
I
Igor
23 сен 2025
Мы выбрали экскурсию «Музыкальная Барселона», так как в нашей группе из трех человек у каждого оказались свои музыкальные предпочтения, но у нас было интуитивное ощущение Барселоны, что она очень разнообразна,
