читать дальше а Лилия, по ходу маршрута, смогла эмоционально, с многочисленными подробностями из жизни музыкантов раскрыть это живое разнообразие! Мы узнали много о разных музыкальных жанрах в разные эпохи города, освежили свое представление о танце Фламенко, прослушали ключевые фрагменты знаковых музыкальных произведений, связанных с городом! Осталось хорошее послевкусие - что-нибудь из всего этого иногда слушать и вспоминать Барселону!

Мы выбрали экскурсию «Музыкальная Барселона», так как в нашей группе из трех человек у каждого оказались свои музыкальные предпочтения, но у нас было интуитивное ощущение Барселоны, что она очень разнообразна,