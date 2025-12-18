Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Отправьтесь в увлекательное путешествие по Коста Дорада, где вас ждёт историческая Таррагона с её римским наследием и элегантный Сиджес, известный своими пляжами и богемной атмосферой. Прогулки по живописным улочкам, старинным церквям и уютным кафе оставят незабываемые впечатления. Завершите день на скрытом пляже Гаррафа и посетите уникальную постройку «Винные Бодеги Гуэль».

Описание экскурсии Таррагона и Сиджес: два города, полные истории и красоты Мы отправимся в сторону Африки вдоль золотистого побережья Коста Дорада к исторической столице региона — городу Таррагона, основанному римлянами во II веке до нашей эры. Древний Таррако был резиденцией наместника императора и до сих пор хранит тайны великого римского наследия. Мы увидим «Дьявольский мост», «Средиземноморский балкон», кафедральный собор XIII века, хорошо сохранившийся римский амфитеатр и множество других достопримечательностей. Следующий город на маршруте — элегантный Сиджес, местный «Сан Тропе», возникший на месте рыбацкой деревушки. Он не оставит вас равнодушными: здесь вас ждёт красивейшая набережная с чистейшими пляжами (9 из которых имеют «Голубой флаг» — символ высшего комфорта и чистоты), старая церковь Святой Фёклы, дворец Марисель и Музей романтики. Возвращаясь в Барселону, мы ненадолго свернём в старинное поселение Гарраф, где находится один из самых красивых пляжей Каталонии, а также уникальная постройка — «Винные Бодеги Гуэль», причудливый замок гения Антонио Гауди.

