Отправьтесь в увлекательное путешествие по Коста Дорада, где вас ждёт историческая Таррагона с её римским наследием и элегантный Сиджес, известный своими пляжами и богемной атмосферой. Прогулки по живописным улочкам, старинным церквям и уютным кафе оставят незабываемые впечатления. Завершите день на скрытом пляже Гаррафа и посетите уникальную постройку «Винные Бодеги Гуэль».
Описание экскурсииТаррагона и Сиджес: два города, полные истории и красоты Мы отправимся в сторону Африки вдоль золотистого побережья Коста Дорада к исторической столице региона — городу Таррагона, основанному римлянами во II веке до нашей эры. Древний Таррако был резиденцией наместника императора и до сих пор хранит тайны великого римского наследия. Мы увидим «Дьявольский мост», «Средиземноморский балкон», кафедральный собор XIII века, хорошо сохранившийся римский амфитеатр и множество других достопримечательностей. Следующий город на маршруте — элегантный Сиджес, местный «Сан Тропе», возникший на месте рыбацкой деревушки. Он не оставит вас равнодушными: здесь вас ждёт красивейшая набережная с чистейшими пляжами (9 из которых имеют «Голубой флаг» — символ высшего комфорта и чистоты), старая церковь Святой Фёклы, дворец Марисель и Музей романтики. Возвращаясь в Барселону, мы ненадолго свернём в старинное поселение Гарраф, где находится один из самых красивых пляжей Каталонии, а также уникальная постройка — «Винные Бодеги Гуэль», причудливый замок гения Антонио Гауди.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Таррагона
- Дьявольский Мост
- Средиземноморский Балкон
- Кафедральный Собор
- Римский Амфитеатр
- Сиджес
- Старинная церковь «Святой Фёклы»
- Дворец Марисель
- Музей Романтики
- Старинное поселение «Гарраф»
- Винные Бодеги Гуэль (замок Антонио Гауди)
- Пляжи
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Аренда легкового автомобиля: 300€
- Аренда микроавтобуса MERCEDES V: 500€
- Входные билеты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
