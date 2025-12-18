Описание экскурсииЭто не просто прогулка — это погружение в волшебную атмосферу Рождественской Барселоны, когда город преображается и становится по-настоящему сказочным. Мы пройдём по местам, которые особенно прекрасны в это время, — огни, украшения и ароматы создают то самое неповторимое настроение. 🔹 Огни проспекта Грасия. Мы начнем с блеска и роскоши на самом элегантном бульваре Барселоны. Мы полюбуемся дизайнерской рождественской иллюминацией и сказочными витринами магазинов, на фоне которых даже дома Гауди кажутся еще волшебнее. 🔹 Портал в Рождество. Мы нырнем в Готический квартал и заглянем в удивительное место — волшебный магазин, где Рождество живет 365 дней в году. Это настоящий портал в детство, полный невероятных игрушек и украшений. 🔹 Сердце каталонского Рождества. Наш путь лежит к величественному Кафедральному собору, у стен которого раскинулась главная и старейшая ярмарка — Fira de Santa Llúcia. Здесь, среди сотен огней и запаха хвои, мы познакомимся с рождественским персонажем Кага Тио, который дарит детям подарки необычным способом. 🔹 Главная площадь города. Мы дойдем до политического центра Каталонии, чтобы увидеть главную елку города и отправимся на поиски Кагонеров, спрятанных в рождественских беленах. 🔹 Финал у моря: чуррос и глинтвейн! Завершим нашу прогулку на современной и очень уютной ярмарке в порту Vell. Под яркой подсветкой выясним, когда на самом деле приходят подарки: 25 декабря или 6 января? И кто главнее — Папа Ноэль или Три Короля?
Что можно увидеть на экскурсии?
- Проспект Пассеч-де-Грасия (Passeig de Gràcia): Главный проспект города в роскошной рождественской иллюминации
- Квартал Разногласий (Illa de la Discòrdia): Знаменитые дома модернизма (включая Дом Бальо) в праздничной подсветке
- Дом Мила (Casa Milà / La Pedrera): Волнообразный фасад Гауди, подсвеченный вечерними огнями
- Площадь Каталонии (Plaça de Catalunya): Сияющее «сердце» города с главной световой инсталляцией
- Бульвар Лас-Рамблас (Las Ramblas): Атмосфера самого известного бульвара в праздничных огнях
- Готический Квартал (Barri Gòtic): Лабиринт средневековых улочек в свете гирлянд и фонарей
- Кафедральный Собор и Ярмарка Santa Llúcia: Главный собор города и старейшая рождественская ярмарка (с 1786 г.)
- Площадь Святого Иакова (Plaça de Sant Jaume): Центральная площадь, где устанавливают главный городской вертеп (Belén)
- Старый Порт (Port Vell): Современная ярмарка на воде, колесо обозрения и огни гавани
Что включено
- - Авторская пешеходная прогулка по сказочному рождественскому маршруту/n - Маленький рождественский сюрприз (угощаю вас традиционным лакомством, чтобы прогулка была еще теплее!)
Что не входит в цену
- Личные расходы и покупки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Испания, автономное сообщество Каталония, Барселона, Эшампле, Эшампле
Завершение: Port Vell
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
