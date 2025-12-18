Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Екатерина Ваш гид в Барселоне Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-4 человека Как проходит Пешком €100 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты:

Описание экскурсии Это не просто прогулка — это погружение в волшебную атмосферу Рождественской Барселоны, когда город преображается и становится по-настоящему сказочным. Мы пройдём по местам, которые особенно прекрасны в это время, — огни, украшения и ароматы создают то самое неповторимое настроение. 🔹 Огни проспекта Грасия. Мы начнем с блеска и роскоши на самом элегантном бульваре Барселоны. Мы полюбуемся дизайнерской рождественской иллюминацией и сказочными витринами магазинов, на фоне которых даже дома Гауди кажутся еще волшебнее. 🔹 Портал в Рождество. Мы нырнем в Готический квартал и заглянем в удивительное место — волшебный магазин, где Рождество живет 365 дней в году. Это настоящий портал в детство, полный невероятных игрушек и украшений. 🔹 Сердце каталонского Рождества. Наш путь лежит к величественному Кафедральному собору, у стен которого раскинулась главная и старейшая ярмарка — Fira de Santa Llúcia. Здесь, среди сотен огней и запаха хвои, мы познакомимся с рождественским персонажем Кага Тио, который дарит детям подарки необычным способом. 🔹 Главная площадь города. Мы дойдем до политического центра Каталонии, чтобы увидеть главную елку города и отправимся на поиски Кагонеров, спрятанных в рождественских беленах. 🔹 Финал у моря: чуррос и глинтвейн! Завершим нашу прогулку на современной и очень уютной ярмарке в порту Vell. Под яркой подсветкой выясним, когда на самом деле приходят подарки: 25 декабря или 6 января? И кто главнее — Папа Ноэль или Три Короля?

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату