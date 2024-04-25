1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Вкусная Барселона: гастрономическое путешествие по каталонской кухне
Погрузитесь в мир вкусов Барселоны с экскурсией, где каждое блюдо расскажет свою уникальную историю. Вас ждет настоящее кулинарное приключение
Начало: На площади Каталонии
«Кроме того, во время экскурсии вы познакомитесь с главной испанской рождественской сладостью под названием «туррон»»
Сегодня в 17:30
Завтра в 12:00
€187 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мистическая Барселона
Познакомиться с теневой стороной столицы Каталонии
Начало: Около Gran Teatro del Liceo
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€62 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
О Саграде Фамилии - детям
Прочитать послания архитекторов и узнать историю главного символа города на интерактивной экскурсии
Начало: В районе метро Саграда Фамилия
«Фасад Рождества, Страстей и шоколадный храм»
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
В Княжество Андорра на весь день
Природные памятники, чудесные виды и вкусная кухня - незабываемая поездка в высокогорное княжество
Начало: В вашем отеле
«Зимой температура не опускается ниже -4 градусов, а летом не бывает выше 30 градусов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €600 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
7 часов
Рисовальный тур по Барселоне
Исследуйте Барселону кистью и карандашом: создайте уникальные рисунки знаменитых мест и уличных сцен вместе с экспертом
«Зимой одевайтесь в тёплую и непродуваемую одежду»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€260 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Каталонские традиции: экскурсия в мир праздников и обычаев Барселоны
Откройте для себя уникальные каталонские традиции: от рождественских обрядов до карнавального веселья
Начало: В районе Собора Святого Креста и Святой Евлалии
«Вы по желанию попробуете традиционные рождественские сладости и разберётесь, как местные выбирают хамон на главном рынке Бокерия»
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
€94 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
За 1 день влюбиться в город и захотеть возвращаться в него снова и снова
«Зачем местные жители бьют полено перед Рождеством»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€220 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий25 апреля 2024Очень понравился тур! Отлично провел время, узнал много историй. Запомнил не все, но в момент тура было очень интересно. Лиля располагает к себе, много знает о городе, умеет интересно рассказывать. Рекомендую всем, узнаете Барселону с загадочной стороны.
- ВВиктория17 февраля 2024Дарья, спасибо большое за экскурсию! Очень классно спланированный маршрут, интересные и вкусные места. Буду всем рекомендовать вашу экскурсию. Даже сын (8 лет) остался в восторге:)
- ААлла7 февраля 2024Спасибо большое. Это была потрясающая экскурсия. Информативная, с множеством интересных заданий для ребенка. Время пролетело незаметно.
- ДДарья24 декабря 2023Экскурсия оказалась просто невероятной! Мы посетили огромное количество вкусных ресторанчиков, отведали Барселону на вкус: вермут, пинчос, кава, туррон, гребешки на
- SSalome5 декабря 2023Спасибо большое Дарье за экскурсию. В Барселоне не первый раз. Было очень интересно и познавательно, узнали много нового.
- ЕЕлена10 апреля 2023Всё прошло отлично, экскурсовод замечательная, дети были увлечены, нам всё понравилось, спасибо!
- ССтанислав9 апреля 2023Уникальная жемчужина Андорры, спрятанная в глубине Пиренеев - увлекательно и познавательно. Владимир влюблен в эту страну всей душой и с радостью делится этими эмоциями с путешественниками, спасибо!
- ДДмитрий27 августа 2022Здравствуйте. Хочу поблагодарить Владимира за интересную, запоминающуюся и отлично организованную поездку в государство-княжество Андорра. Экскурсия состоялась 10 августа. В 7 часов утра
- ДДмитрий24 августа 2022Это была прекрасная, эмоциональная поездка которая нам не забудется никогда. Замечательный маршрут по чудесным местам. Было очень интересно и максимально комфортно благодаря Владимиру. Мы посоветуем туры Владимира друзьям и сами поедем с ним еще раз!
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Зимние»
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