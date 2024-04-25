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Владимир заехал за мной в хостел в Барселоне. Путь до границы занял около 3-х часов (с остановкой на завтрак в кафе). Факт, который открылся мне только во время поездки: Андорра не входит ни в ЕС, ни в Шенген. Но гражданам России для посещения княжества с туристическими целями виза не требуется. На границе, по желанию, можно попросить испанских пограничников поставить штамп на выезд из ЕС, а пограничников Андорры поставить штамп княжества. Главный момент - это не забыть поставить штамп на пути обратно при въезде в ЕС. А т. к. граница условная (машины останавливают выборочно), такое возможно. После прибытия в столицу (город Андорра-ла-Велья) мы посетили Casa de la Vall - историческое здание Генерального совета (парламента), прошлись по улицам, зашли в супермаркеты. Здесь можно купить то же самое, что и в соседних Франции и Испании, только на 25–40, а то и на 60 процентов дешевле. Меня интересовал магазин с фототехникой, Владимир помог найти. Дальше мы отправились в горную часть княжества. Названия поселений я не запомнил, но воздух, природа и виды были потрясающие. И погода! В то время, когда в Барселоне было +33, в Андорре были комфортные +25… 27 градусов. На обед мы заехали в один семейный ресторан, который открывается в 13 часов и закрывается в 16)) Но зал всегда полон и без бронирования свободный столик не получить. После обеда продолжили нашу поездку по княжеству, посетили церковь. Уставший, но очень довольный, я прибыл в хостел в 20:30. Да, для тех кто курит, сигареты в Андорре также дешевле по сравнению с Испанией. Большое спасибо Владимиру за день и интереснейшие рассказы про жизнь в Испании и Андорре. А всем, кто приезжает в Барселону, рекомендую заглянуть в княжество: пошоппиться, подышать чистейшим воздухом, посмотреть, как можно жить. В качестве экскурсовода и проводника без сомнений выбирайте Владимира. Всем спасибо.