Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Барселоне

Найдено 7 экскурсий в категории «Зимние» в Барселоне на русском языке, цены от €62. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вкусная Барселона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
54 отзыва
Вкусная Барселона: гастрономическое путешествие по каталонской кухне
Погрузитесь в мир вкусов Барселоны с экскурсией, где каждое блюдо расскажет свою уникальную историю. Вас ждет настоящее кулинарное приключение
Начало: На площади Каталонии
«Кроме того, во время экскурсии вы познакомитесь с главной испанской рождественской сладостью под названием «туррон»»
Сегодня в 17:30
Завтра в 12:00
187 за всё до 2 чел.
Мистическая Барселона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Мистическая Барселона
Познакомиться с теневой стороной столицы Каталонии
Начало: Около Gran Teatro del Liceo
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
62 за человека
О Саграде Фамилии - детям
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
О Саграде Фамилии - детям
Прочитать послания архитекторов и узнать историю главного символа города на интерактивной экскурсии
Начало: В районе метро Саграда Фамилия
«Фасад Рождества, Страстей и шоколадный храм»
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
130 за всё до 5 чел.
В Княжество Андорра на весь день
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
В Княжество Андорра на весь день
Природные памятники, чудесные виды и вкусная кухня - незабываемая поездка в высокогорное княжество
Начало: В вашем отеле
«Зимой температура не опускается ниже -4 градусов, а летом не бывает выше 30 градусов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 600 за всё до 20 чел.
Рисовальный тур по Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Рисовальный тур по Барселоне
Исследуйте Барселону кистью и карандашом: создайте уникальные рисунки знаменитых мест и уличных сцен вместе с экспертом
«Зимой одевайтесь в тёплую и непродуваемую одежду»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
260 за всё до 5 чел.
Всё о каталонских традициях
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Каталонские традиции: экскурсия в мир праздников и обычаев Барселоны
Откройте для себя уникальные каталонские традиции: от рождественских обрядов до карнавального веселья
Начало: В районе Собора Святого Креста и Святой Евлалии
«Вы по желанию попробуете традиционные рождественские сладости и разберётесь, как местные выбирают хамон на главном рынке Бокерия»
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
94 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
За 1 день влюбиться в город и захотеть возвращаться в него снова и снова
«Зачем местные жители бьют полено перед Рождеством»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
220 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    25 апреля 2024
    Мистическая Барселона
    Очень понравился тур! Отлично провел время, узнал много историй. Запомнил не все, но в момент тура было очень интересно. Лиля располагает к себе, много знает о городе, умеет интересно рассказывать. Рекомендую всем, узнаете Барселону с загадочной стороны.
  • В
    Виктория
    17 февраля 2024
    Вкусная Барселона
    Дарья, спасибо большое за экскурсию! Очень классно спланированный маршрут, интересные и вкусные места. Буду всем рекомендовать вашу экскурсию. Даже сын (8 лет) остался в восторге:)
  • А
    Алла
    7 февраля 2024
    О Саграде Фамилии - детям
    Спасибо большое. Это была потрясающая экскурсия. Информативная, с множеством интересных заданий для ребенка. Время пролетело незаметно.
    Спасибо большое. Это была потрясающая экскурсия. Информативная, с множеством интересных заданий для ребенка. Время пролетело незаметноСпасибо большое. Это была потрясающая экскурсия. Информативная, с множеством интересных заданий для ребенка. Время пролетело незаметно
  • Д
    Дарья
    24 декабря 2023
    Вкусная Барселона
    Экскурсия оказалась просто невероятной! Мы посетили огромное количество вкусных ресторанчиков, отведали Барселону на вкус: вермут, пинчос, кава, туррон, гребешки на
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    рынке, вкусный обед в одном из самых старых ресторанов - несколько часов пролетели незаметно, Дарья потрясающий рассказчик, создающий дружелюбную атмосферу. Большое спасибо за такой тур, уже хочется вернуться в Барселону!

  • S
    Salome
    5 декабря 2023
    Вкусная Барселона
    Спасибо большое Дарье за экскурсию. В Барселоне не первый раз. Было очень интересно и познавательно, узнали много нового.
    Спасибо большое Дарье за экскурсию. В Барселоне не первый раз. Было очень интересно и познавательно, узнали много новогоСпасибо большое Дарье за экскурсию. В Барселоне не первый раз. Было очень интересно и познавательно, узнали много новогоСпасибо большое Дарье за экскурсию. В Барселоне не первый раз. Было очень интересно и познавательно, узнали много новогоСпасибо большое Дарье за экскурсию. В Барселоне не первый раз. Было очень интересно и познавательно, узнали много нового
  • Е
    Елена
    10 апреля 2023
    О Саграде Фамилии - детям
    Всё прошло отлично, экскурсовод замечательная, дети были увлечены, нам всё понравилось, спасибо!
  • С
    Станислав
    9 апреля 2023
    В Княжество Андорра на весь день
    Уникальная жемчужина Андорры, спрятанная в глубине Пиренеев - увлекательно и познавательно. Владимир влюблен в эту страну всей душой и с радостью делится этими эмоциями с путешественниками, спасибо!
  • Д
    Дмитрий
    27 августа 2022
    В Княжество Андорра на весь день
    Здравствуйте. Хочу поблагодарить Владимира за интересную, запоминающуюся и отлично организованную поездку в государство-княжество Андорра. Экскурсия состоялась 10 августа. В 7 часов утра
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    Владимир заехал за мной в хостел в Барселоне. Путь до границы занял около 3-х часов (с остановкой на завтрак в кафе). Факт, который открылся мне только во время поездки: Андорра не входит ни в ЕС, ни в Шенген. Но гражданам России для посещения княжества с туристическими целями виза не требуется. На границе, по желанию, можно попросить испанских пограничников поставить штамп на выезд из ЕС, а пограничников Андорры поставить штамп княжества. Главный момент - это не забыть поставить штамп на пути обратно при въезде в ЕС. А т. к. граница условная (машины останавливают выборочно), такое возможно. После прибытия в столицу (город Андорра-ла-Велья) мы посетили Casa de la Vall - историческое здание Генерального совета (парламента), прошлись по улицам, зашли в супермаркеты. Здесь можно купить то же самое, что и в соседних Франции и Испании, только на 25–40, а то и на 60 процентов дешевле. Меня интересовал магазин с фототехникой, Владимир помог найти. Дальше мы отправились в горную часть княжества. Названия поселений я не запомнил, но воздух, природа и виды были потрясающие. И погода! В то время, когда в Барселоне было +33, в Андорре были комфортные +25… 27 градусов. На обед мы заехали в один семейный ресторан, который открывается в 13 часов и закрывается в 16)) Но зал всегда полон и без бронирования свободный столик не получить. После обеда продолжили нашу поездку по княжеству, посетили церковь. Уставший, но очень довольный, я прибыл в хостел в 20:30. Да, для тех кто курит, сигареты в Андорре также дешевле по сравнению с Испанией. Большое спасибо Владимиру за день и интереснейшие рассказы про жизнь в Испании и Андорре. А всем, кто приезжает в Барселону, рекомендую заглянуть в княжество: пошоппиться, подышать чистейшим воздухом, посмотреть, как можно жить. В качестве экскурсовода и проводника без сомнений выбирайте Владимира. Всем спасибо.

    ЗдравствуйтеЗдравствуйтеЗдравствуйтеЗдравствуйтеЗдравствуйтеЗдравствуйтеЗдравствуйтеЗдравствуйте
  • Д
    Дмитрий
    24 августа 2022
    В Княжество Андорра на весь день
    Это была прекрасная, эмоциональная поездка которая нам не забудется никогда. Замечательный маршрут по чудесным местам. Было очень интересно и максимально комфортно благодаря Владимиру. Мы посоветуем туры Владимира друзьям и сами поедем с ним еще раз!
    Это была прекрасная, эмоциональная поездка которая нам не забудется никогда. Замечательный маршрут по чудесным местам. Было

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Зимние»

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