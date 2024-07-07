Встречаем Новый Год 2025 в Барселоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Новогодние 2025» в Барселоне на русском языке, цены от €94, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
О Саграде Фамилии - детям
Пешая
4 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
О Саграде Фамилии - детям
Прочитать послания архитекторов и узнать историю главного символа города на интерактивной экскурсии
Начало: В районе метро Саграда Фамилия
«Фасад Рождества, Страстей и шоколадный храм»
Завтра в 09:00
10 сен в 09:00
130 за всё до 5 чел.
Мистическая Барселона
Пешая
скидка
10%
1 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Мистическая Барселона
Познакомиться с теневой стороной столицы Каталонии
Начало: Около Gran Teatro del Liceo
Сегодня в 10:30
Завтра в 12:30
160144 за всё до 8 чел.
Всё о каталонских традициях
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Каталонские традиции: экскурсия в мир праздников и обычаев Барселоны
Откройте для себя уникальные каталонские традиции: от рождественских обрядов до карнавального веселья
Начало: В районе Собора Святого Креста и Святой Евлалии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
94 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    7 июля 2024
    О Саграде Фамилии - детям
    Отличная экскурсия, Наталья - очень приятный человек! Экскурсия отлично структурирована, пропитана необычными фактами и просто очень интересная. Дети в восторге! Однозначно рекомендую! Считаю, Наталья - лучший экскурсовод в Барселоне и окрестностях! Спасибо большое за все!
  • K
    Katalina
    18 июня 2024
    О Саграде Фамилии - детям
    Все было интересно, дети были в восторге.
  • Д
    Дмитрий
    25 апреля 2024
    Мистическая Барселона
    Очень понравился тур! Отлично провел время, узнал много историй. Запомнил не все, но в момент тура было очень интересно. Лиля располагает к себе, много знает о городе, умеет интересно рассказывать. Рекомендую всем, узнаете Барселону с загадочной стороны.
  • А
    Алла
    7 февраля 2024
    О Саграде Фамилии - детям
    Спасибо большое. Это была потрясающая экскурсия. Информативная, с множеством интересных заданий для ребенка. Время пролетело незаметно.
    Спасибо большое. Это была потрясающая экскурсия. Информативная, с множеством интересных заданий для ребенка. Время пролетело незаметноСпасибо большое. Это была потрясающая экскурсия. Информативная, с множеством интересных заданий для ребенка. Время пролетело незаметно

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Новогодние 2025»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Всё о каталонских традициях
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в сентябре 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 94 до 144 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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