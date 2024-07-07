А Алексей О Саграде Фамилии - детям Отличная экскурсия, Наталья - очень приятный человек! Экскурсия отлично структурирована, пропитана необычными фактами и просто очень интересная. Дети в восторге! Однозначно рекомендую! Считаю, Наталья - лучший экскурсовод в Барселоне и окрестностях! Спасибо большое за все!

K Katalina О Саграде Фамилии - детям Все было интересно, дети были в восторге.

Д Дмитрий Мистическая Барселона Очень понравился тур! Отлично провел время, узнал много историй. Запомнил не все, но в момент тура было очень интересно. Лиля располагает к себе, много знает о городе, умеет интересно рассказывать. Рекомендую всем, узнаете Барселону с загадочной стороны.