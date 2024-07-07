1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
О Саграде Фамилии - детям
Прочитать послания архитекторов и узнать историю главного символа города на интерактивной экскурсии
Начало: В районе метро Саграда Фамилия
«Фасад Рождества, Страстей и шоколадный храм»
Завтра в 09:00
10 сен в 09:00
€130 за всё до 5 чел.
скидка
10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Мистическая Барселона
Познакомиться с теневой стороной столицы Каталонии
Начало: Около Gran Teatro del Liceo
Сегодня в 10:30
Завтра в 12:30
160€144 за всё до 8 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Каталонские традиции: экскурсия в мир праздников и обычаев Барселоны
Откройте для себя уникальные каталонские традиции: от рождественских обрядов до карнавального веселья
Начало: В районе Собора Святого Креста и Святой Евлалии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€94 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей7 июля 2024Отличная экскурсия, Наталья - очень приятный человек! Экскурсия отлично структурирована, пропитана необычными фактами и просто очень интересная. Дети в восторге! Однозначно рекомендую! Считаю, Наталья - лучший экскурсовод в Барселоне и окрестностях! Спасибо большое за все!
- KKatalina18 июня 2024Все было интересно, дети были в восторге.
- ДДмитрий25 апреля 2024Очень понравился тур! Отлично провел время, узнал много историй. Запомнил не все, но в момент тура было очень интересно. Лиля располагает к себе, много знает о городе, умеет интересно рассказывать. Рекомендую всем, узнаете Барселону с загадочной стороны.
- ААлла7 февраля 2024Спасибо большое. Это была потрясающая экскурсия. Информативная, с множеством интересных заданий для ребенка. Время пролетело незаметно.
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Новогодние 2025»
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