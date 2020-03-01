Nata проводит ещё 5 экскурсий

«Сладкая десятка» Барселоны В Готическом квартале и колоритном районе Борн вы услышите о местных кулинарных традициях и попробуете самые вкусные каталонские десерты. В программе экскурсии:
Бульвар Рамбла — одна из самых известных улиц города. В былые времена горожане стекались сюда похвастаться нарядами и насладиться лучшими лакомствами — например, крема каталана.
Рынок Бокерия — старейший Европе, возникший еще в 13 веке. Здесь я расскажу, что связывает Александра Македонского и современный «сладкий стол» каталонцев.
«Шоколадная улица» — так местные называют улицу Петричоль. Вы увидите десятки мемориальных досок, напоминающих о ее прославленных жителях, и шоколадниц, собирающих очереди у входа уже не один десяток лет.
Еврейские бани 14 века, ныне уютная чайная, выпечку для которой готовят исключительно испанские монастыри. Они же делают невероятные ликеры, печенье и конфеты ручной работы, которые вы сможете купить в уютной местной лавочке.
Итальянское мороженое — вы познакомитесь с потомственным мороженщиком Марко, придумывающим все новые и новые вкусы для этого старинного десерта.
Конфетный улей — именно так называется одна из старинных конфетных лавок. Здесь предлагают карамель ручной работы с медом, розмарином и тимьяном.
Турронная Дона Франсиско — семейная фабрика, более 120 лет изготавливающая туррон, главную рождественскую сладость Испании. Вы услышите о его разновидностях и о связанной с ним романтической легенде.
Лучший круассан в Испании — этой награды была удостоена кондитерская, открытая немецкой женой одного барселонца. Вы насладитесь сногсшибательным круассаном с маскарпоне и раскроете неожиданную историю этой булочки.
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура на площади Каталонии.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Привет! Меня зовут Наталия, мне 38 лет. Почти 20 лет я составляю экскурсионные программы, в Каталонию переехала 4 года назад, закончила школу туризма в Барселоне и каждый день продолжаю расширять знания об этом чудесном крае. Я мама самостоятельной большой девочки и маленького любителя путешествовать, а в далеком прошлом — педагог. С удовольствием провожу интерактивные экскурсии для детей. До встречи!
Прочитать послания архитекторов и узнать историю главного символа города на интерактивной экскурсии
О шедевре, над которым ломает голову не одно поколение ученых и энтузиастов, я расскажу легко, понятно и увлекательно. Дети научатся читать «комиксы» 2000-летней давности и поймут, что значит библия в камне. Узнают, зачем Гауди изобразил фрукты и чем храму полезны лягушки с ящерицами. Соберут свои фасады и увидят шоколадную модель достроенного собора.
Познакомиться с «визитными карточками» Барселоны в игровом формате
Вы «пробежитесь» по страницам истории каталонской столицы и перенесетесь в волшебный мир сказок, которыми наполнен город. Увидите свободолюбивого равальского кота, услышите легенду белых гусей Кафедрального собора и разгадаете все главные городские загадки!
Посетить духовный центр Каталонии и услышать о местных легендах и традициях
Вы узнаете, когда, кем и при каких обстоятельствах был построен монастырь Монсеррат, какие события в нем происходили и почему в него стремятся паломники со всего мира. Насладитесь чудесными горными видами со смотровых площадок и попробуете фермерские продукты.
Оживить сногсшибательные памятники неожиданными фактами, бородатыми историями и секретными деталями
На легкой и вдохновляющей экскурсии по самой знаменитой улице Барселоны и культовому Готическому кварталу вы лицом к лицу встретитесь с мощью двухтысячелетней истории, отыщете символы каталонских мастеров и услышите старинные городские легенды. А на красочном рынке пуститесь в гастрономический загул в лучших испанских традициях.
Прикоснуться к таинству создания кавы на семейной винодельне и отведать шоколад на фабрике 19 века
Вы отправитесь в городок, где жителей чуть больше десятка тысяч, а виноделен при этом — почти сотня! Это столица региона, где на свет появилась каталонская гордость: игристое вино кава. Вы узнаете историю и секреты элитного напитка, продегустируете его в компании винодела, а в завершение посетите старинную фабрику шоколада.
Побывать в лучших барах города и попробовать местные деликатесы
Это приключение на один вечер превратит вас в истинного каталонца и научит отдыхать, как это делают местные! Вы попробуете испанские напитки и традиционные тапас в пяти необычных барах Барселоны, на пару часов перенесетесь в Андалусию и страну Басков, отведаете хамон, научитесь правильно наливать сидр и пить вино из сосуда «поррон». Все краски, нравы и особенности вечерней жизни каталонской столицы сложатся для вас в цельный образ, который поможет увидеть и понять настоящую Барселону.
Кулинарные традиции Каталонии в гастрономическом туре по городу
Мы уверены, что познать культуру других стран и народов невозможно без местной кухни. При этом традиционные блюда испанской кухни — тортилью, гаспачо, паэлью — в каждом регионе готовят по-разному. Мы расскажем вам об особенностях каталонской кухни, откроем историю ее самых популярных яств в самых подходящих для этого местах города и научим правильной, с точки зрения испанцев, последовательности трапезы.
Увидеть Чёрную Мадонну и загадать желание и продегустировать лучшие вина Каталонии
На живописной горе Монсеррат расположился Бенедиктский монастырь, куда уже несколько столетий стремятся паломники любых религий, чтобы загадать желание у Чёрной Мадонны. Побудьте одним из них, вдохните глубже чистый горный воздух Каталонии, чтобы после открыть для себя вкус лучшего местного вина и все секреты производства этого напитка, отправившись в гости к винному дому Торрес.
Знакомство с местным виноделием, дегустация кавы и мастер-класс по производству каталонского вина
Хотите привести из Барселоны самый необычный сувенир? Предлагаю вам отправиться на старинную винодельню, где вам откроются главные секреты производства каталонской кавы. Вы узнаете всё самое интересное из истории испанского игристого вина, продегустируете несколько видов напитка, а после — своими руками приготовите и заберете с собой бутылочку настоящей кавы!
Оценить каталонские деликатесы на прогулке от рынка Бокерия до тапас-баров Готического квартала
Войти во вкус Барселоны, побаловать себя устрицами с кавой, выбрать идеальный хамон, отыскать лучшие испанские десерты и попробовать тапас с вермутом — за пару часов мы успеем всё! Приготовьтесь отправиться на поиски каталонских деликатесов, которые уже ждут нас на рынке Бокерия, в кондитерских Готического квартала и тавернах Старого города.
Знакомство с винными традициями испанцев и дегустация лучших вин в компании сомелье
Всего за пару часов вы не только откроете для себя прекрасную Барселону, но и совершите увлекательный экскурс в мир виноделия Испании. Я научу вас разбираться в богатом разнообразии испанских и каталонских вин, познакомлю с лучшими «представителями» модерна великолепного района Эшампле. Вы прогуляетесь по старинным вермутериям, оригинальным винным барам и малоизвестным винотекам, попробуете различные сорта вин и ощутите настоящий вкус Средиземноморья в бокале!