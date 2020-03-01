Nata проводит ещё 5 экскурсий

Из Барселоны — в мир игристого вина и шоколада

Прикоснуться к таинству создания кавы на семейной винодельне и отведать шоколад на фабрике 19 века

Вы отправитесь в городок, где жителей чуть больше десятка тысяч, а виноделен при этом — почти сотня! Это столица региона, где на свет появилась каталонская гордость: игристое вино кава. Вы узнаете историю и секреты элитного напитка, продегустируете его в компании винодела, а в завершение посетите старинную фабрику шоколада.