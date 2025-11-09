По следам героев романтического фильма

В этом есть некий курьёз, но эту самую экскурсию подарил мне дед Мороз! Или, папа Ноэль — наш местный испанский дед Мороз! Она родилась утром 1-го января 2025 года. Первое, что попалось мне на глаза, когда я открыл интернет, было — «Восхитительное кино. Воспитание чувств. Романтический фильм на вечер. Tinto de verano». По-русски — «Летнее вино». Фильм захватил меня именно тем, что его романтические события развивались именно в Испании. А ещё точнее — в Барселоне, моей любимой Барселоне! Это было для меня главным в этом фильме, а дальше… А дальше я стал наслаждаться красотой моего любимого города глазами героев фильма! Режиссёру удалось показать романтическую, волшебную Барселону во всей её замечательной красе! И тут я решил: вы тоже должны это увидеть! Тем более, что главный герой фильма приехал сюда познать и понять испанский характер. Вот этим самым мы с вами и займёмся, отправившись в путешествие по знаковым местам, которые посещали герои этого доброго фильма.

От заглавных до финальных титров

В начале путешествия, как и главный герой фильма, «приедем в Барселону» на Французский вокзал. Отправимся в тот самый отель «Adagio». По пути насладимся красотами и прелестями старых, античных районов Борн и ла Рибера. Пройдёмся по их живописным узким улочкам, попетляем в лабиринтах средневековья Готического квартала. Посетим знаменитую площадь Сант Фелип Нери. Без неё, пожалуй, не обходится ни один фильм снятый в Барселоне. Посетим рестораны, бары, и магазины, где побывали герои нашего фильма. И тот самый дом — casa Joaquim Espalter i Rosas, где жила первая любовь знаменитого автора пьес. И где наконец - таки, они встретились. И кажется, теперь уже для того, чтобы навсегда быть вместе! Вы - романтик? Вы готовы отправиться в романтическое путешествие? И я тоже! Тогда - не медлим ни минуты! Перед тем как мы отправимся в наше путешествие, обязательно посмотрите фильм! Он так и называется — «Летнее вино».