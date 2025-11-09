Лëгкое романтическое путешествие в городе всех влюбленных — Барселоне.
Следуем маршрутами героев доброго, красивого художественного кинофильма «Tinto de verano» — «Летнее вино».
Пересекаясь по пути с персонажами и знаковыми местами, известными по другим кинолентам, снимавшимся в замечательном городе! Знакомимся с Испанией и испанцами, познаем настоящий испанский характер вместе с персонажами увлекательного кино!
Описание экскурсии
По следам героев романтического фильма
В этом есть некий курьёз, но эту самую экскурсию подарил мне дед Мороз! Или, папа Ноэль — наш местный испанский дед Мороз! Она родилась утром 1-го января 2025 года. Первое, что попалось мне на глаза, когда я открыл интернет, было — «Восхитительное кино. Воспитание чувств. Романтический фильм на вечер. Tinto de verano». По-русски — «Летнее вино». Фильм захватил меня именно тем, что его романтические события развивались именно в Испании. А ещё точнее — в Барселоне, моей любимой Барселоне! Это было для меня главным в этом фильме, а дальше… А дальше я стал наслаждаться красотой моего любимого города глазами героев фильма! Режиссёру удалось показать романтическую, волшебную Барселону во всей её замечательной красе! И тут я решил: вы тоже должны это увидеть! Тем более, что главный герой фильма приехал сюда познать и понять испанский характер. Вот этим самым мы с вами и займёмся, отправившись в путешествие по знаковым местам, которые посещали герои этого доброго фильма.
От заглавных до финальных титров
В начале путешествия, как и главный герой фильма, «приедем в Барселону» на Французский вокзал. Отправимся в тот самый отель «Adagio». По пути насладимся красотами и прелестями старых, античных районов Борн и ла Рибера. Пройдёмся по их живописным узким улочкам, попетляем в лабиринтах средневековья Готического квартала. Посетим знаменитую площадь Сант Фелип Нери. Без неё, пожалуй, не обходится ни один фильм снятый в Барселоне. Посетим рестораны, бары, и магазины, где побывали герои нашего фильма. И тот самый дом — casa Joaquim Espalter i Rosas, где жила первая любовь знаменитого автора пьес. И где наконец - таки, они встретились. И кажется, теперь уже для того, чтобы навсегда быть вместе! Вы - романтик? Вы готовы отправиться в романтическое путешествие? И я тоже! Тогда - не медлим ни минуты! Перед тем как мы отправимся в наше путешествие, обязательно посмотрите фильм! Он так и называется — «Летнее вино».
В любой день по индивидуальной договоренности
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Французский вокзал
- Отель Adagio
- Районы Борн и ла Рибера
- Готический квартал
- Площадь Сант Фелип Нери
- Рестораны, бары и магазины
- Casa Joaquim Espalter i Rosas
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Напитки, закуски в барах
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Французский вокзал
Завершение: Бар Confiteria
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день по индивидуальной договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
