Познакомьтесь с Барселоной во всей её красе — за одно утро или вечер. Мы пройдём по знаковым местам, заглянем в скрытые уголки и узнаем истории, которые обычно остаются за кадром.
Описание экскурсииПриглашаем вас на прогулку по Барселоне, где вы откроете для себя все грани этого удивительного города. Мы начнем у величественной Саграды Фамилии, где поговорим о прошлом, настоящем и будущем храма, его символике и причинах непрерывного строительства. Затем пройдемся по элегантному проспекту Пасео-де-Грасия, и вы узнаете, как Гауди и другие гении модерна превратили Барселону в мировую столицу этого архитектурного направления. В Готическом квартале вас ждет погружение в атмосферу Старого города. Вы почувствуете биение сердца Барселоны на Главной площади, услышите драматические истории Площади с трагедией и восхититесь готическим величием Собора Святого Креста. Вы увидите знаменитый мурал, являющийся символом любви и свободы, и посетите место первых выставок Пикассо. Завершим мы наше путешествие на секретной локации, где у вас будет возможность поучаствовать в подлинной местной культурной активности, доступной всего два дня в неделю. Важная информация:
- Пешая прогулка ~20 000 шагов • Экскурсия не подходит для детей • Переезд от Саграды Фамилии до центра — на метро (наличные или банковская карта) • По желанию — автобус, метро или такси Дополнительные расходы:.
- Билет на метро — €2,60 / чел.
- Такси (по желанию) — около €12 / машина • Местные сладости (по желанию) — €3 • Напитки в исторических барах (по желанию) — €3–3,5.
- Саграда Фамилия
- Пасео-де-Грасия
- Готический квартал
- Собор Святого Креста
- Услуги гида
- Личные расходы
У храма Саграда Фамилия
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
