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Вся Барселона с крыш

Ирина М.
Ирина М. – Гид из Барселоны
Вся Барселона с крыш
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €130 за экскурсию

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Вся Барселона с крыш
Вся Барселона с крыш

Что вы увидите

  • Мы увидим с терасс Барселоны центр и порт с яхтами и лайнерами
  • Кафедральный собор
  • панораму города на все 360 градусов и завершим нашу прогулку с видом на Саграда Фамилия
Приглашаю вас на увлекательный маршрут увидеть Барселону с нового ракурса — с ее терасс! Неважно, первый раз вы в Барселоне или уже бывали здесь неоднократно, вы удивитесь, как по-новому вам откроется этот прекрасный город!
Я выбрала для вас самые интересные терассы, которые непросто отыскать путешественникому и вы точно не найдете их, просто гуляя по городу.
Мы увидим Старый город 🏙️ и порт, Кафедральный собор, панораму города на все 360 градусов завершим нашу прогулку 👣 с видом на Саграда Фамилия
Захватывающие виды и ваши красивые 🤩 фотографии
В ходе прогулки мы увидим с крыш все основные достопримечательности 🏛️ Барселоны, вы сможете увидеть ее на 360 градусов, увидеть достопримечательности с новых, необычных ракурсов, на любой терассе по желанию вы можете заказать напиток или перекусить и сделать красивые фото.
Мы можем дополнить нашу экскурсию ⛳ профессиональной фотосессией, с последующей ретушью фото с использованием профессиональной фототехники Sony или просто красиво поснимаю вас на телефон или ваш фотоаппарат
Достопримечательности Барселоны и ее жители
Любуясь потрясающими панорамными видами вы узнаете об истории 📖 и достопримечательностях Барселоны, о жизни испанцев, об удивительных местах, которые вам непременно стоит посетить, это будет приятная, легкая и увлекательная экскурсия от которой у вас останутся замечательные фотографии 📸 с панорамными видами
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • фотосессия на терассах с использованием профессиональной фототехники и ретушью фото (доплата 90 евро)
  • напитки на терассах (3-10 евро)
Начало
🚩 по договоренности, возможно от вашего отеля
Место завершения
🏁 Саграда Фамилия
Вся Барселона с крыш
Вся Барселона с крыш

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина М.
Ирина М.
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Ирина М. проводит ещё 5 экскурсий

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