Приглашаю вас на увлекательный маршрут увидеть Барселону с нового ракурса — с ее терасс! Неважно, первый раз вы в Барселоне или уже бывали здесь неоднократно, вы удивитесь, как по-новому вам откроется этот прекрасный город!

Я выбрала для вас самые интересные терассы, которые непросто отыскать путешественникому и вы точно не найдете их, просто гуляя по городу.

Мы увидим Старый город 🏙️ и порт, Кафедральный собор, панораму города на все 360 градусов завершим нашу прогулку 👣 с видом на Саграда Фамилия

Захватывающие виды и ваши красивые 🤩 фотографии

В ходе прогулки мы увидим с крыш все основные достопримечательности 🏛️ Барселоны, вы сможете увидеть ее на 360 градусов, увидеть достопримечательности с новых, необычных ракурсов, на любой терассе по желанию вы можете заказать напиток или перекусить и сделать красивые фото.

Мы можем дополнить нашу экскурсию ⛳ профессиональной фотосессией, с последующей ретушью фото с использованием профессиональной фототехники Sony или просто красиво поснимаю вас на телефон или ваш фотоаппарат

Достопримечательности Барселоны и ее жители

Любуясь потрясающими панорамными видами вы узнаете об истории 📖 и достопримечательностях Барселоны, о жизни испанцев, об удивительных местах, которые вам непременно стоит посетить, это будет приятная, легкая и увлекательная экскурсия от которой у вас останутся замечательные фотографии 📸 с панорамными видами