106 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

читать дальше уменьшить

слушать. Евгений - просто потрясающий рассказчик, такого артистизма я еще не встречала!

Невозможно не испытывать восхищение профессионализмом и талантом этого человека, и радость, что именно так ты знакомишься с прекрасной Каталонией, ее судьбой, ее жизнью.

Маршрут Евгением был построен прекрасно, с органично в него встроенными остановками на технические паузы, отдых и перекусы в очень уютных, атмосферных местах.

У моего 11-ти летнего сына СДВГ, и, честно говоря, у меня было очень много опасений, как он выдержит такую длительную экскурсию.., но все прошло просто замечательно. Он был очарован повествованием также как и я, очень много запомнил информации и по завершении нашей поездки сказал:"Мама, Евгений - это первое место!" -)

Также хочу поблагодарить Евгения за все подробные рекомендации по местам для посещения, которые он нам дал - как в части культурных и исторических достопримечательностей (парк Гуэль был прекрасен!), так и в части радости вкуса:-) Спросите его про лучшие кондитерские, и обязательно посетите места, которые он порекомендует - вы никогда этого уже не сможете забыть, это божественно:-)

Огромное Спасибо Евгению за чудесную Каталонию и незабываемое время нашего с ним по ней путешествия!