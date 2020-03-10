106 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Всем доброго дня! Если Вы хотите душевно провести время, узнать потрясающее количество новых и интересных фактов о Барселоне, Вам надо увидеть этот город с Евгением. Если Вы с детьми, Вам точно к нему! Он смог заинтересовать моего непоседу (10 лет), на ходу перестроил план экскурсии, чтобы ребенок мог погулять на площадке, и дальше продолжил слушать. Очень чутко следит за тем, что вызывает интерес и дает больше информации. Нам очень понравилось, рекомендуем! Евгений, Вам отдельно огромное спасибо за яркие впечатления!!!