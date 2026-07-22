106 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта экскурсия идеально подходит тем, кто собирается провести в столице Каталонии всего один день.
Ведь Барселона хранит слишком много историй, чтобы раскрыть их самому! Я помогу сложить образ город воедино: древнеримские стены и легенды Готического квартала, тайны Саграда Фамилия, модернистские шедевры Пассео де Грасиа и шумные улочки Барселонеты.
Ведь Барселона хранит слишком много историй, чтобы раскрыть их самому! Я помогу сложить образ город воедино: древнеримские стены и легенды Готического квартала, тайны Саграда Фамилия, модернистские шедевры Пассео де Грасиа и шумные улочки Барселонеты.
Описание экскурсии
- Готический квартал — древнеримские стены и колонны, площадь Инквизиции, двор Кафедрального собора и легенда о мученице.
- Легенды старого города — улица красных фонарей, бар Хемингуэя и Пикассо, дом «барселонской вампирши», госпиталь, где умер Гауди.
- Тапас-бар и Монтжуик — обед в колоритном баре «для своих», панорамы города, площадь Испании и волшебные фонтаны.
- Пассео де Грасиа — прогулка по главному проспекту с домами эпохи модернизма.
- Саграда Фамилия — символ Барселоны, его фасады и легенды о Гауди.
- Триумфальная арка и парк Цитадели — прогулка по зелёному парку и визит в район Борн за гастрономическими сувенирами.
- Барселонета и море — порт, рыбацкий район и пляжная набережная.
Я расскажу:
- кто основал Барселону и почему колонны Августа сохранились почти 2 000 лет.
- зачем средневековые жители выпрашивали у палача стопы казнённых.
- почему в Кафедральном соборе всегда 13 гусей.
- где выпивали Хемингуэй, Пикассо и Дали.
- чем прославилась «барселонская вампирша».
- почему Саграда Фамилия до сих пор остаётся долгостроем.
Организационные детали
- Вся наша прогулка займёт от 4 до 6 часов в зависимости от вашего желания.
- Дополнительные расходы: проезд на метро (3€) и обед в тапас-баре (от 10€).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провёл экскурсии для 9513 туристов
Журналист. Сценарист. Собиратель городских историй. Живу в Барселоне с 2012 года. Провожу необычные экскурсии и устраиваю приключения по всей Каталонии — в монастырь Монтсеррат, по местам Сальвадора Дали, в Таррагону, в средневековые города региона… А также могу организовать для вас и ваших друзей увлекательную игру-квест с поиском «сокровищ» в самых интересных районах города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 159 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
мы провели с Евгением целый день по Барселоне, это было приключение на 5 баллов; Евгений увлекательный и эмоциональный рассказчик, очень погруженный в материал, с большим интересом и невероятной харизмой вовлекал нас в исторические эпохи. Подростку тоже интересно было». Рекомендуем от всей души!!!!!
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Сердечно Благодарю Евгения за незабываемое путешествие в мир истории и искусства Каталонии, которое он провёл для нас с сыном! Это было необыкновенно! 6 часов пролетели незаметно, и хотелось слушать и
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Я была в Барселоне всего 2 дня и не прогадала, заказав у Евгения 2 индивидуальные экскурсии. Это было очень захватывающе, объемно и интересно. Даже на индивидуальных экскурсиях Евгений предоставляет наушник
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Брали экскурсию" Вся Барселона за один день" Получили огромное удовольствие. Евгений за 6 часов просто влюбил нас в Барселону. Отлично составленный маршрут, шикарная подача информации. Евгений - замечательный рассказчик и
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B
Редкий случай, когда в гиде всё прекрасно: глубокие знания предмета, эрудиция, прекрасная литературная речь, артистичность и просто человеческое обояние!
Провели 8-ми часовую экскурсию!
Провели 8-ми часовую экскурсию!
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С
Мы провели замечательный день в Барселоне с Евгением. Он очень профессиональный экскурсовод и замечательный рассказчик. Нам удалось посмотреть очень много интересных мест и услышать интересные истории о Барселоне. Мы остались в полном восторге от нашего дня с Евгением! Огромное спасибо!
+1
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