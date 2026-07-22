106 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Вся Барселона за 1 день

Обзорная экскурсия по самым впечатляющим местам города
Эта экскурсия идеально подходит тем, кто собирается провести в столице Каталонии всего один день.

Ведь Барселона хранит слишком много историй, чтобы раскрыть их самому! Я помогу сложить образ город воедино: древнеримские стены и легенды Готического квартала, тайны Саграда Фамилия, модернистские шедевры Пассео де Грасиа и шумные улочки Барселонеты.
5
159 отзывов
Вся Барселона за 1 день
Вся Барселона за 1 день
Вся Барселона за 1 день

Описание экскурсии

  • Готический квартал — древнеримские стены и колонны, площадь Инквизиции, двор Кафедрального собора и легенда о мученице.
  • Легенды старого города — улица красных фонарей, бар Хемингуэя и Пикассо, дом «барселонской вампирши», госпиталь, где умер Гауди.
  • Тапас-бар и Монтжуик — обед в колоритном баре «для своих», панорамы города, площадь Испании и волшебные фонтаны.
  • Пассео де Грасиа — прогулка по главному проспекту с домами эпохи модернизма.
  • Саграда Фамилия — символ Барселоны, его фасады и легенды о Гауди.
  • Триумфальная арка и парк Цитадели — прогулка по зелёному парку и визит в район Борн за гастрономическими сувенирами.
  • Барселонета и море — порт, рыбацкий район и пляжная набережная.

Я расскажу:

  • кто основал Барселону и почему колонны Августа сохранились почти 2 000 лет.
  • зачем средневековые жители выпрашивали у палача стопы казнённых.
  • почему в Кафедральном соборе всегда 13 гусей.
  • где выпивали Хемингуэй, Пикассо и Дали.
  • чем прославилась «барселонская вампирша».
  • почему Саграда Фамилия до сих пор остаётся долгостроем.

Организационные детали

  • Вся наша прогулка займёт от 4 до 6 часов в зависимости от вашего желания.
  • Дополнительные расходы: проезд на метро (3€) и обед в тапас-баре (от 10€).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провёл экскурсии для 9513 туристов
Журналист. Сценарист. Собиратель городских историй. Живу в Барселоне с 2012 года. Провожу необычные экскурсии и устраиваю приключения по всей Каталонии — в монастырь Монтсеррат, по местам Сальвадора Дали, в Таррагону, в средневековые города региона… А также могу организовать для вас и ваших друзей увлекательную игру-квест с поиском «сокровищ» в самых интересных районах города.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 159 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
156
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2
3
2
1
К
мы провели с Евгением целый день по Барселоне, это было приключение на 5 баллов; Евгений увлекательный и эмоциональный рассказчик, очень погруженный в материал, с большим интересом и невероятной харизмой вовлекал нас в исторические эпохи. Подростку тоже интересно было». Рекомендуем от всей души!!!!!
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Светлана
Сердечно Благодарю Евгения за незабываемое путешествие в мир истории и искусства Каталонии, которое он провёл для нас с сыном! Это было необыкновенно! 6 часов пролетели незаметно, и хотелось слушать и
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слушать. Евгений - просто потрясающий рассказчик, такого артистизма я еще не встречала!
Невозможно не испытывать восхищение профессионализмом и талантом этого человека, и радость, что именно так ты знакомишься с прекрасной Каталонией, ее судьбой, ее жизнью.
Маршрут Евгением был построен прекрасно, с органично в него встроенными остановками на технические паузы, отдых и перекусы в очень уютных, атмосферных местах.
У моего 11-ти летнего сына СДВГ, и, честно говоря, у меня было очень много опасений, как он выдержит такую длительную экскурсию.., но все прошло просто замечательно. Он был очарован повествованием также как и я, очень много запомнил информации и по завершении нашей поездки сказал:"Мама, Евгений - это первое место!" -)
Также хочу поблагодарить Евгения за все подробные рекомендации по местам для посещения, которые он нам дал - как в части культурных и исторических достопримечательностей (парк Гуэль был прекрасен!), так и в части радости вкуса:-) Спросите его про лучшие кондитерские, и обязательно посетите места, которые он порекомендует - вы никогда этого уже не сможете забыть, это божественно:-)
Огромное Спасибо Евгению за чудесную Каталонию и незабываемое время нашего с ним по ней путешествия!

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Анастасия
Я была в Барселоне всего 2 дня и не прогадала, заказав у Евгения 2 индивидуальные экскурсии. Это было очень захватывающе, объемно и интересно. Даже на индивидуальных экскурсиях Евгений предоставляет наушник
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с передатчиком - так удобнее гулять и обозревать прекрасный, но шумный город Барселону. Безупречное владение материалом, хорошо поставленная речь, приятный голос и структурированный рассказ, подкрепленный историческими фактами. Приятно поразила подготовленность гида - наглядная карта города, презентации и слайды на телефоне. От некоторых историй у меня шли мурашки)) не заметила, как прошли 6 часов нашей экскурсии, погружение в историю и архитектуру было мощным, именно то, что я хотела. Огромная благодарность Евгению за эти чудесные экскурсии, сделанные фотографии и за рекомендации мест, которые нужно посетить. Я влюбилась в Барселону и Каталонию, обязательно вернусь еще (:

Я была в Барселоне всего 2 дня и не прогадала, заказав у Евгения 2 индивидуальные экскурсии.
Я была в Барселоне всего 2 дня и не прогадала, заказав у Евгения 2 индивидуальные экскурсии.
Я была в Барселоне всего 2 дня и не прогадала, заказав у Евгения 2 индивидуальные экскурсии.
Я была в Барселоне всего 2 дня и не прогадала, заказав у Евгения 2 индивидуальные экскурсии.
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Юлия
Брали экскурсию" Вся Барселона за один день" Получили огромное удовольствие. Евгений за 6 часов просто влюбил нас в Барселону. Отлично составленный маршрут, шикарная подача информации. Евгений - замечательный рассказчик и
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интересный собеседник. Евгений - профессионал с большой буквы. Он так интересно и эмоционально рассказывал историю, традиции, легенды этого города. Нам безумно понравилось. Всем рекомендуем. Планируем вернуться в Барселону и обязательно съездить с Евгением в места, которые не успели посетить.

Брали экскурсию" Вся Барселона за один день" Получили огромное удовольствие. Евгений за 6 часов просто влюбил
Брали экскурсию" Вся Барселона за один день" Получили огромное удовольствие. Евгений за 6 часов просто влюбил
Брали экскурсию" Вся Барселона за один день" Получили огромное удовольствие. Евгений за 6 часов просто влюбил
Брали экскурсию" Вся Барселона за один день" Получили огромное удовольствие. Евгений за 6 часов просто влюбил
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B
Редкий случай, когда в гиде всё прекрасно: глубокие знания предмета, эрудиция, прекрасная литературная речь, артистичность и просто человеческое обояние!
Провели 8-ми часовую экскурсию!
Редкий случай, когда в гиде всё прекрасно: глубокие знания предмета, эрудиция, прекрасная литературная речь, артистичность и
Редкий случай, когда в гиде всё прекрасно: глубокие знания предмета, эрудиция, прекрасная литературная речь, артистичность и
Редкий случай, когда в гиде всё прекрасно: глубокие знания предмета, эрудиция, прекрасная литературная речь, артистичность и
Редкий случай, когда в гиде всё прекрасно: глубокие знания предмета, эрудиция, прекрасная литературная речь, артистичность и
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С
Мы провели замечательный день в Барселоне с Евгением. Он очень профессиональный экскурсовод и замечательный рассказчик. Нам удалось посмотреть очень много интересных мест и услышать интересные истории о Барселоне. Мы остались в полном восторге от нашего дня с Евгением! Огромное спасибо!
Мы провели замечательный день в Барселоне с Евгением. Он очень профессиональный экскурсовод и замечательный рассказчик. Нам
Мы провели замечательный день в Барселоне с Евгением. Он очень профессиональный экскурсовод и замечательный рассказчик. Нам
Мы провели замечательный день в Барселоне с Евгением. Он очень профессиональный экскурсовод и замечательный рассказчик. Нам
Мы провели замечательный день в Барселоне с Евгением. Он очень профессиональный экскурсовод и замечательный рассказчик. Нам
Мы провели замечательный день в Барселоне с Евгением. Он очень профессиональный экскурсовод и замечательный рассказчик. Нам
Мы провели замечательный день в Барселоне с Евгением. Он очень профессиональный экскурсовод и замечательный рассказчик. Нам
Мы провели замечательный день в Барселоне с Евгением. Он очень профессиональный экскурсовод и замечательный рассказчик. Нам
Мы провели замечательный день в Барселоне с Евгением. Он очень профессиональный экскурсовод и замечательный рассказчик. Нам+1
Мы провели замечательный день в Барселоне с Евгением. Он очень профессиональный экскурсовод и замечательный рассказчик. Нам
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