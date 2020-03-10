106 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Обзорная экскурсия по самым впечатляющим местам города

Евгений
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Евгений – ваш гид
Эта экскурсия идеально подходит тем, кто собирается провести в столице Каталонии всего один день.

Я покажу вам самые впечатляющие места города.
От 234 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии106 отзывов
4.99
Вся Барселона за один день
Вся Барселона за один день

Программа

  • Вы увидите Готический квартал и узнаете, кто и как основал Барселону. Своими руками потрогаете стену, которую строили ещё древние римляне, и колонны, которые возводились под присмотром императора Августа — им почти две тысячи лет! Пройдёте по площади, на которой сжигали ведьм служители святой Инквизиции. Узнаете, зачем жители средневекового города выпрашивали у палача стопы казнённых. Посчитаете гусей в дворике Кафедрального собора — их должно быть ровно столько, сколько лет было девочке, которую замучили язычники (эту историю я вам тоже расскажу).
  • Вы увидите дома, в которых живут горожане с X века до наших дней. Попьёте воды из волшебного фонтана. Поторгуетесь с путанами (при желании, конечно) на местной «улице красных фонарей». Увидите бар, в котором напивались Хемингуэй и Пикассо, Дали и Оруэлл. Потрогаете двери дома, в котором жила Барселонская вампирша, державшая детский публичный дом. Мы с вами погуляем по внутреннему дворику госпиталя, в который привезли умирающего Антонио Гауди.
  • Затем пообедаем в маленьком, но необычайно колоритном тапас-баре, куда обычно не доходят ноги туристов, и где готовят тапасы «для своих». После обеда нас ждут красивейшие виды на город со смотровой площадки, расположенной на горе Монтжуик. Мы пройдём мимо Музея национального искусства Каталонии и мимо волшебных фонтанов к не менее волшебной по красоте площади Испании.
  • Далее — на метро (ведь это тоже местный колорит!) — мы вновь приедем в центр города. Пройдём по знаменитому Пассео де Грасиа мимо красивейших домов, которые строили лучшие архитекторы периода модернизма.
  • Мы выпьем кофе в баре, где любят сидеть звёзды Голливуда и, возможно, увидим Вуди Аллена или Джастина Тимберлейка. А потом направимся к главному символу города, великому долгострою — храму Саграда Фамилия. Посмотрим на все его фасады и я расскажу, почему до сих пор внутри храма посетители видят призрак Антонио Гауди.
  • Потом мы — опять же на метро — доедем до Триумфальной арки, пройдём через парк Цитадели и выйдем в район Борн, где я помогу вам купить вкусные сувениры.
    Далее на нашем пути — порт, рыбацкий район Барселонета и набережная с пляжами.

Организационные детали

  • Вся наша прогулка займёт от 4 до 6 часов в зависимости от вашего желания
  • Дополнительные расходы: проезд на метро и обед в тапас-баре
Вся Барселона за один день
Вся Барселона за один день
Вся Барселона за один день
Вся Барселона за один день
Вся Барселона за один день
Вся Барселона за один день
Вся Барселона за один день
Вся Барселона за один день
Вся Барселона за один день
Вся Барселона за один день
Вся Барселона за один день
Вся Барселона за один день
Вся Барселона за один день
Вся Барселона за один день

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгений
Евгений
Журналист. Сценарист. Собиратель городских историй. Живу в Барселоне с 2012 года. Провожу необычные экскурсии и устраиваю приключения по всей Каталонии — в монастырь Монтсеррат, по местам Сальвадора Дали, в Таррагону, в средневековые города региона... А также могу организовать для вас и ваших друзей увлекательную игру-квест с поиском «сокровищ» в самых интересных районах города.
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106 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Взяли экскурсию в первый день в Барселоне и очень довольны! Евгений интересно рассказывал об истории, местной культуре и жителях. Остались самые приятные впечатления. Не вижу смысла писать много слов, ведь лучше попробовать все на личном опыте. Однозначно порекомендуем гида друзьям и когда будем в городе ещё раз - обратится сами. Спасибо за знакомство с Барселоной!
25 февраля 2020
Были в Барселоне в первый раз. Для знакомства с городом воспользовались услугами Евгения. Евгений показал нам город, объяснил, как ориентироваться в нем, рассказал о его районах. Экскурсия была красочной и интересной. В течении экскурсии подстраивался под нас. Показывал не туристические места. Экскурсия была выстроена очень лаконично, и мы перемещались из одного места в другое как по разным историческим эпохам. После завершения экскурсии не было чувства усталости и перегруженности.
8 ноября 2019
Всем доброго дня! Если Вы хотите душевно провести время, узнать потрясающее количество новых и интересных фактов о Барселоне, Вам надо увидеть этот город с Евгением. Если Вы с детьми, Вам точно к нему! Он смог заинтересовать моего непоседу (10 лет), на ходу перестроил план экскурсии, чтобы ребенок мог погулять на площадке, и дальше продолжил слушать. Очень чутко следит за тем, что вызывает интерес и дает больше информации. Нам очень понравилось, рекомендуем! Евгений, Вам отдельно огромное спасибо за яркие впечатления!!!
14 октября 2019
Все понравилось. Евгений молодец. Маршрут составлен замечательно. Рассказ интересный. На мой взгляд не хватает только дружеского отношения. Речь идет не о братании, а о том, что русские за границей, к великому сожалению, не рады друг другу. Но, это не проблема отдельно взятого Евгения, это общая проблема. Уважайте друг друга и самих себя. Мы Великий народ.
1 октября 2019
Наверно, самая интересная экскурсия, на которой я была. Евгений интересно рассказывает, очень познавательно, хочется его слушать. Маршрут продуман хорошо, не успеваешь устать. Рекомендую всем!
Екатерина
25 сентября 2019
Невероятно насыщенная и интересная экскурсия. Рекомендую всем желающим познакомиться с городом!
14 сентября 2019
Очень познавательная экскурсия. Знающий и предупредительный гид. Экскурсия полезна всем, кто любит пешие продолжительные прогулки насыщенные исторической информацией, перемежающиеся небольшими, но технологичными перемещениями на общественном транспорте.
2 августа 2019
Замечательная экскурсия! Очень содержательно, интересно . Действительно проникаешься атмосферой города. Для меня особенно важно, сто понравилось детям. Подростков заинтересовать крайне сложно, но от экскурсии с Евгением они в восторге!
27 июля 2019
Экскурсия понравилась, информативно, хороший голос. Чувствуется, что мистика - тема Евгения))
Можно ещё добавить больше фактов и будет супер.
6 июля 2019
Наша экскурсия была шестичасовая.пешеходная, с переездами в метро. Евгений супер классный гид. Рассказы о Барселоне из его уст звучали как сказка. Знакомились с Барселоной не торопясь,в удобном для нас ритме. Экскурсией с Евгением остались очень довольны. Очень его рекомендуем. В следующий приезд в Барселону, обязательно снова встретимся с Евгением, с удовольствием послушаем его истории о Барселоне.
Ещё 96 отзывов

Евгений проводит ещё 10 экскурсий

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