Вся Барселона на велосипеде

Прокатиться по городу в мини-группе и послушать истории о ведьмах, бизнесменах и Олимпийских играх

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Ответы на вопросы
Многоликую Барсу приятнее и интереснее разглядывать из седла велосипеда. Кататься по ней — уже удовольствие! Слушать нескучные истории о её жителях — двойное. Мы притормозим у дворцов эпохи модерна и на узких улочках Старого города. Попытаемся разгадать шифр Саграды Фамилии. А на набережной сыграем в догонялки с бризом и рассмотрим красочный стрит-арт.
Вся Барселона на велосипеде
Вся Барселона на велосипеде
Вся Барселона на велосипеде
Вся Барселона на велосипеде
Вся Барселона на велосипеде
Вся Барселона на велосипеде
Вся Барселона на велосипеде
Вся Барселона на велосипеде
Вся Барселона на велосипеде
Вся Барселона на велосипеде
Вся Барселона на велосипеде
Вся Барселона на велосипеде
Ближайшие даты:
18
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Начнём путешествие с Готического квартала, откуда и зарождалась Барселона. Вы узнаете, как Каталония примкнула к составу Испании и почему после этого все стали бояться Святой инквизиции. Я расскажу, как в городе появился профессиональный палач и по каким признакам выискивали ведьм.
Затем мы уедем в Барселону модерна. Прокатимся по самой дорогой улице Passeig de Gràcia с её разноцветными дворцами авторства известных архитекторов. Рассмотрим творения Гауди (дома Мила и Батльо), Льюиса Доменек-и-Монтанера, Жозепа Пуч-и-Кадафалка. Я расскажу захватывающие бизнес-истории, связанные с постройками на этой улице.
Доедем до уникальной Саграды Фамилии и попробуем расшифровывать каждую яркую деталь этого удивительного храма. Строительство ведётся несколько столетий, с каждым годом небо пронизывает всё больше шпилей, поэтому архитектурный шедевр Гауди всякий раз можно разглядывать как в первый.
Спустимся к морю и подышим свежим солоноватым воздухом. Я расскажу об Олимпийских играх, которые полностью изменили облик города. В завершении прогулки мы неспешно прокатимся по набережной, над украшением которой потрудились признанные мастера стрит-арта.

Организационные детали

  • В экскурсии могут принять участие дети от 7 лет.
  • Аренда электрического велосипеда входит в стоимость.

в среду в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у собора Св. Евлалии и Св. Креста
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Дом Бальо
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