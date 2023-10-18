Прокатиться по городу в мини-группе и послушать истории о ведьмах, бизнесменах и Олимпийских играх
Многоликую Барсу приятнее и интереснее разглядывать из седла велосипеда. Кататься по ней — уже удовольствие! Слушать нескучные истории о её жителях — двойное. Мы притормозим у дворцов эпохи модерна и на узких улочках Старого города. Попытаемся разгадать шифр Саграды Фамилии. А на набережной сыграем в догонялки с бризом и рассмотрим красочный стрит-арт.
Ближайшие даты:
18
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Начнём путешествие с Готического квартала, откуда и зарождалась Барселона. Вы узнаете, как Каталония примкнула к составу Испании и почему после этого все стали бояться Святой инквизиции. Я расскажу, как в городе появился профессиональный палач и по каким признакам выискивали ведьм.
Затем мы уедем в Барселону модерна. Прокатимся по самой дорогой улице Passeig de Gràcia с её разноцветными дворцами авторства известных архитекторов. Рассмотрим творения Гауди (дома Мила и Батльо), Льюиса Доменек-и-Монтанера, Жозепа Пуч-и-Кадафалка. Я расскажу захватывающие бизнес-истории, связанные с постройками на этой улице.
Доедем до уникальной Саграды Фамилии и попробуем расшифровывать каждую яркую деталь этого удивительного храма. Строительство ведётся несколько столетий, с каждым годом небо пронизывает всё больше шпилей, поэтому архитектурный шедевр Гауди всякий раз можно разглядывать как в первый.
Спустимся к морю и подышим свежим солоноватым воздухом. Я расскажу об Олимпийских играх, которые полностью изменили облик города. В завершении прогулки мы неспешно прокатимся по набережной, над украшением которой потрудились признанные мастера стрит-арта.
Организационные детали
- В экскурсии могут принять участие дети от 7 лет.
- Аренда электрического велосипеда входит в стоимость.
в среду в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у собора Св. Евлалии и Св. Креста
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду в 10:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ludmila — ваш гид в Барселоне
Провёл экскурсии для 1399 туристов
Меня зовут Людмила — в прошлой жизни я российский журналист, преподносящий информацию завораживающе интересно. Я влюблена в этот чудесный город и поделюсь всеми вехами его жизни. Легенды оживают в декорациях Барселоны, и каждая история пронизана интригой. Этот город перенес множество важных событий, решений, открытий. Его любили великие безумцы — Колумб, Сальвадор Дали, Пикассо и Гауди. И я вам расскажу, за что.
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