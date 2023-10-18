Что вас ожидает

Начнём путешествие с Готического квартала, откуда и зарождалась Барселона. Вы узнаете, как Каталония примкнула к составу Испании и почему после этого все стали бояться Святой инквизиции. Я расскажу, как в городе появился профессиональный палач и по каким признакам выискивали ведьм.

Затем мы уедем в Барселону модерна. Прокатимся по самой дорогой улице Passeig de Gràcia с её разноцветными дворцами авторства известных архитекторов. Рассмотрим творения Гауди (дома Мила и Батльо), Льюиса Доменек-и-Монтанера, Жозепа Пуч-и-Кадафалка. Я расскажу захватывающие бизнес-истории, связанные с постройками на этой улице.

Доедем до уникальной Саграды Фамилии и попробуем расшифровывать каждую яркую деталь этого удивительного храма. Строительство ведётся несколько столетий, с каждым годом небо пронизывает всё больше шпилей, поэтому архитектурный шедевр Гауди всякий раз можно разглядывать как в первый.

Спустимся к морю и подышим свежим солоноватым воздухом. Я расскажу об Олимпийских играх, которые полностью изменили облик города. В завершении прогулки мы неспешно прокатимся по набережной, над украшением которой потрудились признанные мастера стрит-арта.

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