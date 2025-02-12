Индивидуальная
до 1 чел.
Барселона: секреты и легенды
Начало: Plaza Catalonia
Сегодня в 09:00
3 апр в 09:00
€160 за экскурсию
Фотопрогулка
до 1 чел.
Барселона за 1 день: Автомобильно-пешеходная с фото
Начало: La Rambla 61
Сегодня в 08:30
3 апр в 08:30
€380 за экскурсию
Фотопрогулка
до 1 чел.
Барселона за один день: Нескучная прогулка с фото
Начало: Rambla 61
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€280 за экскурсию
Фотопрогулка
до 1 чел.
Фотопрогулка по Барселоне
Начало: Французский вокзал
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир12 февраля 2025Мария прекрасный экскурсовод и хорошо разбирается в городе. Прогулка была действительно не скучная и интересная. Хорошо провели время, познакомились с городом, узнали его историю и городские легенды. Однозначно советую!
- ЕЕкатерина6 февраля 2025Мария изумительный экскурсовод. У меня был один в Барселоне и нужно все успеть. Списались,договорились и вуаля наша экскурсия началась. Четыре часа пролетели,как миг:показала,рассказала и даже фотки сделала. Спасибо большое. Рекомендую!!!!
- ННиколай20 января 2025Отличная экскурсия, очень много интересных скрытых мест, фактов и информации! Время пролетело незаметно! Спасибо!
- ВВалерий14 декабря 2024Это был незабываемый опыт, который хочется повторить снова. Спасибо за классные впечатления и за прекрасные фотографии.
- ВВлад8 декабря 2024Я много где был, но экскурсия с Марией оставила особое впечатление. Барселона предстала передо мной во всей своей красе: уютные улицы, апельсиновые деревья, величественные храмы, шикарные виды. Это было совершенно незабываемо. Отдельное спасибо за устричный бар.
- ССергей7 декабря 2024Обычно я предпочитаю ходить пешком, но в этот раз у меня была небольшая травма, Мария посоветовала эту программу. За один день увидел столько, сколько пешком не успел бы и за три. Спасибо Марии за профессионализм и прекрасное настроение!
- ММихаил5 декабря 2024Мария - внимательный и отзывчивый человек и очень интересная рассказчица. Прекрасно владеет темой. Большое ей спасибо. Непременно рекомендуем.
- ННаталья29 августа 2024Всё понравилось. Соответствовало заявленной теме и нашим ожиданиям. Спасибо гиду Марии!
- ООльга18 августа 2024Это была восхитительная экскурсия! Очень позитивная, спокойная, содержательная! Впервые дети (9 и 11 лет) сами сказали «мама, это самый лучший гид и самая интересная экскурсия»!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Собор Святого Креста и Святой Евлалии»
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