В Владимир Барселона за один день: Нескучная прогулка с фото Мария прекрасный экскурсовод и хорошо разбирается в городе. Прогулка была действительно не скучная и интересная. Хорошо провели время, познакомились с городом, узнали его историю и городские легенды. Однозначно советую!

Е Екатерина Барселона за один день: Нескучная прогулка с фото Мария изумительный экскурсовод. У меня был один в Барселоне и нужно все успеть. Списались,договорились и вуаля наша экскурсия началась. Четыре часа пролетели,как миг:показала,рассказала и даже фотки сделала. Спасибо большое. Рекомендую!!!!

Н Николай Барселона за 1 день: Автомобильно-пешеходная с фото Отличная экскурсия, очень много интересных скрытых мест, фактов и информации! Время пролетело незаметно! Спасибо!

В Валерий Барселона за один день: Нескучная прогулка с фото Это был незабываемый опыт, который хочется повторить снова. Спасибо за классные впечатления и за прекрасные фотографии.

В Влад Барселона за 1 день: Автомобильно-пешеходная с фото Я много где был, но экскурсия с Марией оставила особое впечатление. Барселона предстала передо мной во всей своей красе: уютные улицы, апельсиновые деревья, величественные храмы, шикарные виды. Это было совершенно незабываемо. Отдельное спасибо за устричный бар.

С Сергей Барселона за 1 день: Автомобильно-пешеходная с фото Обычно я предпочитаю ходить пешком, но в этот раз у меня была небольшая травма, Мария посоветовала эту программу. За один день увидел столько, сколько пешком не успел бы и за три. Спасибо Марии за профессионализм и прекрасное настроение!

М Михаил Барселона: секреты и легенды Мария - внимательный и отзывчивый человек и очень интересная рассказчица. Прекрасно владеет темой. Большое ей спасибо. Непременно рекомендуем.

Н Наталья Барселона: секреты и легенды Всё понравилось. Соответствовало заявленной теме и нашим ожиданиям. Спасибо гиду Марии!