Собор Святого Креста и Святой Евлалии – экскурсии в Барселоне

Найдено 4 экскурсии в категории «Собор Святого Креста и Святой Евлалии» в Барселоне на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Барселона: секреты и легенды
Пешая
1.5 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Барселона: секреты и легенды
Начало: Plaza Catalonia
Сегодня в 09:00
3 апр в 09:00
€160 за экскурсию
Барселона за 1 день: Автомобильно-пешеходная с фото
На машине
3.5 часа
28 отзывов
Фотопрогулка
до 1 чел.
Барселона за 1 день: Автомобильно-пешеходная с фото
Начало: La Rambla 61
Сегодня в 08:30
3 апр в 08:30
€380 за экскурсию
Барселона за один день: Нескучная прогулка с фото
Пешая
4 часа
48 отзывов
Фотопрогулка
до 1 чел.
Барселона за один день: Нескучная прогулка с фото
Начало: Rambla 61
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€280 за экскурсию
Фотопрогулка по Барселоне
Пешая
2 часа
Фотопрогулка
до 1 чел.
Фотопрогулка по Барселоне
Начало: Французский вокзал
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    12 февраля 2025
    Барселона за один день: Нескучная прогулка с фото
    Мария прекрасный экскурсовод и хорошо разбирается в городе. Прогулка была действительно не скучная и интересная. Хорошо провели время, познакомились с городом, узнали его историю и городские легенды. Однозначно советую!
  • Е
    Екатерина
    6 февраля 2025
    Барселона за один день: Нескучная прогулка с фото
    Мария изумительный экскурсовод. У меня был один в Барселоне и нужно все успеть. Списались,договорились и вуаля наша экскурсия началась. Четыре часа пролетели,как миг:показала,рассказала и даже фотки сделала. Спасибо большое. Рекомендую!!!!
  • Н
    Николай
    20 января 2025
    Барселона за 1 день: Автомобильно-пешеходная с фото
    Отличная экскурсия, очень много интересных скрытых мест, фактов и информации! Время пролетело незаметно! Спасибо!
  • В
    Валерий
    14 декабря 2024
    Барселона за один день: Нескучная прогулка с фото
    Это был незабываемый опыт, который хочется повторить снова. Спасибо за классные впечатления и за прекрасные фотографии.
  • В
    Влад
    8 декабря 2024
    Барселона за 1 день: Автомобильно-пешеходная с фото
    Я много где был, но экскурсия с Марией оставила особое впечатление. Барселона предстала передо мной во всей своей красе: уютные улицы, апельсиновые деревья, величественные храмы, шикарные виды. Это было совершенно незабываемо. Отдельное спасибо за устричный бар.
  • С
    Сергей
    7 декабря 2024
    Барселона за 1 день: Автомобильно-пешеходная с фото
    Обычно я предпочитаю ходить пешком, но в этот раз у меня была небольшая травма, Мария посоветовала эту программу. За один день увидел столько, сколько пешком не успел бы и за три. Спасибо Марии за профессионализм и прекрасное настроение!
  • М
    Михаил
    5 декабря 2024
    Барселона: секреты и легенды
    Мария - внимательный и отзывчивый человек и очень интересная рассказчица. Прекрасно владеет темой. Большое ей спасибо. Непременно рекомендуем.
  • Н
    Наталья
    29 августа 2024
    Барселона: секреты и легенды
    Всё понравилось. Соответствовало заявленной теме и нашим ожиданиям. Спасибо гиду Марии!
  • О
    Ольга
    18 августа 2024
    Барселона: секреты и легенды
    Это была восхитительная экскурсия! Очень позитивная, спокойная, содержательная! Впервые дети (9 и 11 лет) сами сказали «мама, это самый лучший гид и самая интересная экскурсия»!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Собор Святого Креста и Святой Евлалии»

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Сколько стоит экскурсия по Барселоне в апреле 2025
Сейчас в Барселоне в категории "Собор Святого Креста и Святой Евлалии" можно забронировать 4 экскурсии от 160 до 380. Туристы уже оставили гидам 93 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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