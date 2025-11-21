Описание тура
Организационные детали
Маршрут может быть адаптирован под пожелания путешественников: сокращение программы, замена объектов или изменение продолжительности. Отели подбираются по согласованию. Оптимальный формат — маленькая группа и личный подход.
Программа тура по дням
Барселона: готика, модерн и каталонские вкусы
Начнём путешествие с погружения в многослойную архитектуру и атмосферу Барселоны. Прогуляемся по извилистым улицам Готического квартала — той самой римской Барсино, где каждый угол хранит отпечатки прошлых эпох. Познакомимся с модернистскими фасадами Гауди: Дома Мила и Батльо. Вы узнаете, почему Саграда Фамилия всё ещё строится, а в районе Эйшампле почувствуете дух буржуазной Каталонии.
После обеда в тапас-ресторане посетим знаменитый Парк Гуэль. Завершим день в гастрономическом центре, где вы сможете попробовать локальные деликатесы.
Барселона и искусство
Этот день начнём с посещения культовой Саграда Фамилия с подъёмом на колокольни и погружения в мир символизма Гауди. Затем направимся в район Борн, где заглянем в музей Пабло Пикассо и познакомимся с ранними этапами его творчества. После обеда из свежих морепродуктов в одном из старейших ресторанов прогуляемся по набережной и пляжу Барселонета.
Во второй половине дня поднимемся на гору Монжуик, откуда открываются панорамные виды на город, и побываем в Испанской деревне — архитектурном музее под открытым небом с копиями домов со всей Испании. Вечером — ужин в старом квартале.
Таррагона, монастырь Поблет и вино
Сегодня мы отправимся в древнеримскую Таррагону, где сохранились амфитеатр, цирк, форум, крепостные стены и кафедральный собор. Вы узнаете о связи Таррагоны с Понтием Пилатом. Выйдя на набережную, «потрогаем железо» на знаменитом балконе Средиземноморья — это одна из самых узнаваемых традиций жителей и гостей Таррагоны, связанная со средневековыми завоеваниями Арагонского королевства.
Пообедав традиционными сардинами в рыбацком порту, направимся в монастырь Поблет — выдающийся объект наследия ЮНЕСКО. Здесь находятся готические усыпальницы королей Арагона, а также виноградники и масличные рощи, заложенные ещё в 14 веке. Закончим день дегустацией в винном погребке в регионе.
Ситчжес: море, модерн и Монтсеррат
Утром мы приедем в Ситчжес — город художников, архитекторов и буржуазии начала 20 века. Прогуляемся по старинному центру, зайдём в музеи Кау Феррат и Марисоль, узнаем об истории модерна в Каталонии.
На обед заглянем в стеклянный ресторан на набережной, где подают паэлью Перейяда, она же «ленивая» паэлья, получившая название в честь гурмана из Барселоны, который не любил пачкать руки — в такой паэлье все морепродукты очищенные.
После поедем в Монтсеррат — священное место Каталонии. Посетим монастырь, поговорим о жизни монахов-бенедиктинцев, прикоснёмся к Чёрной Мадонне и попробуем монастырские ликёры и сыр мато с мёдом. Ночь — в гостинице при монастыре.
Вик и Рупит - гастрономия и горы
В этот день поедем в город Вик — гастрономическую столицу Каталонии, славящуюся производством колбас и ветчины. Город впечатляет архитектурным разнообразием: от крепостных стен до барочных зданий и модернистских особняков. Прогуляемся по центральной площади, зайдём в собор с фресками, поговорим о культуре местных крестьян.
После обеда в ресторане, где вы сможете попробовать наваристый местный суп Эскудейя, разнообразные мясные продукты и кондитерские изделия, мы направимся в Рупит — горную деревню, словно застывшую во времени. Здесь сохранились вывески ремесленников, старинный мост и источники с родниковой водой. Вечером — ужин в одной из местных таверен и ночь в отеле в горах.
Средневековый Бесалу и сюрреализм Дали
Сегодня вас ждёт Бесалу — один из красивейших средневековых городков Каталонии. Мы прогуляемся по мосту через Флувию, исследуем старинные кварталы и микве 13 века. Вы услышите легенды о графах Бесалу, желающие отведают телятину с ореховым ликёром Ратафия, макая в него миндальные сухарики.
После обеда отправимся в Фигерас, в музей Сальвадора Дали — сюрреалистичное пространство, наполненное образами, иллюзиями, символами и детскими воспоминаниями художника. Ночь проведём в отеле на побережье Коста-Брава.
Бегур, Калелья де Палафрюжель и Жирона
В финале тура отправимся в Бегур и Калелью де Палафрюжель — прибрежные городки, где смешались средневековое наследие, особняки «американцев» и природная красота бухт. После обеда в ресторане у маяка — переезд в Жирону.
Пройдёмся по римским и средневековым стенам, зайдём в еврейский квартал, сохранившийся в почти первозданном виде. Обсудим легенды «города тысячи осад», попробуем горячее мороженое и трёхслойный кофе с пирожным шуйшу. Тур завершится вечером в Жироне, откуда можно уехать в Барселону.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€2800
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги аккредитованного лицензированного гида
- Русскоязычный водитель
- Минивэн с кондиционером
- Наушники в музеях и у монументов
- Сопровождение по маршруту и в объектах посещения
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Барселоны и обратно из Жироны
- Проживание - €60-70 в сутки при 1-местном размещении
- Питание - примерно €150-170 в день на человека
- Входные билеты