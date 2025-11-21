Начнём путешествие с погружения в многослойную архитектуру и атмосферу Барселоны. Прогуляемся по извилистым улицам Готического квартала — той самой римской Барсино, где каждый угол хранит отпечатки прошлых эпох. Познакомимся с модернистскими фасадами Гауди: Дома Мила и Батльо. Вы узнаете, почему Саграда Фамилия всё ещё строится, а в районе Эйшампле почувствуете дух буржуазной Каталонии.

После обеда в тапас-ресторане посетим знаменитый Парк Гуэль. Завершим день в гастрономическом центре, где вы сможете попробовать локальные деликатесы.