Мои заказы

Красавица Каталония в индивидульном туре: гастрономия, история, пейзажи

Побывать в музеях Дали и Пикассо, подняться к Чёрной Мадонне и увидеть, где родился Понтий Пилат
Я покажу вам Каталонию во всём её многообразии и познакомлю с её историей. Мы прогуляемся по мистическим улочкам Готического квартала Барселоны. Поднимемся на гору Монтсеррат и заглянем в римский амфитеатр
читать дальше

Таррагоны.

Я расскажу, почему Рупит называют ведьминым городом, и имена каких деятелей культуры связаны с городом Ситчжес, где до наших дней сохраняется атмосфера утончённости и изящества.

Вы сможете отведать колбаски в Вике и ликёр Ратафия в Бесалу, пообедать традиционными сардинами в рыбацком порту, узнаете отличие «ленивой» паэльи от классической и ещё много интересного о гастрономии и прошлом региона.

Уединённые деревушки, величественные монастыри, узкие еврейские кварталы и живописное побережье Средиземноморья — всё это ждёт вас в компании лицензированного гида, с трансферами на комфортабельном минивэне и в ритме, который будет только вашим.

Красавица Каталония в индивидульном туре: гастрономия, история, пейзажи
Красавица Каталония в индивидульном туре: гастрономия, история, пейзажи
Красавица Каталония в индивидульном туре: гастрономия, история, пейзажи

Описание тура

Организационные детали

Маршрут может быть адаптирован под пожелания путешественников: сокращение программы, замена объектов или изменение продолжительности. Отели подбираются по согласованию. Оптимальный формат — маленькая группа и личный подход.

Программа тура по дням

1 день

Барселона: готика, модерн и каталонские вкусы

Начнём путешествие с погружения в многослойную архитектуру и атмосферу Барселоны. Прогуляемся по извилистым улицам Готического квартала — той самой римской Барсино, где каждый угол хранит отпечатки прошлых эпох. Познакомимся с модернистскими фасадами Гауди: Дома Мила и Батльо. Вы узнаете, почему Саграда Фамилия всё ещё строится, а в районе Эйшампле почувствуете дух буржуазной Каталонии.

После обеда в тапас-ресторане посетим знаменитый Парк Гуэль. Завершим день в гастрономическом центре, где вы сможете попробовать локальные деликатесы.

Барселона: готика, модерн и каталонские вкусыБарселона: готика, модерн и каталонские вкусыБарселона: готика, модерн и каталонские вкусы
2 день

Барселона и искусство

Этот день начнём с посещения культовой Саграда Фамилия с подъёмом на колокольни и погружения в мир символизма Гауди. Затем направимся в район Борн, где заглянем в музей Пабло Пикассо и познакомимся с ранними этапами его творчества. После обеда из свежих морепродуктов в одном из старейших ресторанов прогуляемся по набережной и пляжу Барселонета.

Во второй половине дня поднимемся на гору Монжуик, откуда открываются панорамные виды на город, и побываем в Испанской деревне — архитектурном музее под открытым небом с копиями домов со всей Испании. Вечером — ужин в старом квартале.

Барселона и искусствоБарселона и искусствоБарселона и искусство
3 день

Таррагона, монастырь Поблет и вино

Сегодня мы отправимся в древнеримскую Таррагону, где сохранились амфитеатр, цирк, форум, крепостные стены и кафедральный собор. Вы узнаете о связи Таррагоны с Понтием Пилатом. Выйдя на набережную, «потрогаем железо» на знаменитом балконе Средиземноморья — это одна из самых узнаваемых традиций жителей и гостей Таррагоны, связанная со средневековыми завоеваниями Арагонского королевства.

Пообедав традиционными сардинами в рыбацком порту, направимся в монастырь Поблет — выдающийся объект наследия ЮНЕСКО. Здесь находятся готические усыпальницы королей Арагона, а также виноградники и масличные рощи, заложенные ещё в 14 веке. Закончим день дегустацией в винном погребке в регионе.

Таррагона, монастырь Поблет и виноТаррагона, монастырь Поблет и виноТаррагона, монастырь Поблет и виноТаррагона, монастырь Поблет и виноТаррагона, монастырь Поблет и вино
4 день

Ситчжес: море, модерн и Монтсеррат

Утром мы приедем в Ситчжес — город художников, архитекторов и буржуазии начала 20 века. Прогуляемся по старинному центру, зайдём в музеи Кау Феррат и Марисоль, узнаем об истории модерна в Каталонии.

На обед заглянем в стеклянный ресторан на набережной, где подают паэлью Перейяда, она же «ленивая» паэлья, получившая название в честь гурмана из Барселоны, который не любил пачкать руки — в такой паэлье все морепродукты очищенные.

После поедем в Монтсеррат — священное место Каталонии. Посетим монастырь, поговорим о жизни монахов-бенедиктинцев, прикоснёмся к Чёрной Мадонне и попробуем монастырские ликёры и сыр мато с мёдом. Ночь — в гостинице при монастыре.

Ситчжес: море, модерн и МонтсерратСитчжес: море, модерн и МонтсерратСитчжес: море, модерн и МонтсерратСитчжес: море, модерн и Монтсеррат
5 день

Вик и Рупит - гастрономия и горы

В этот день поедем в город Вик — гастрономическую столицу Каталонии, славящуюся производством колбас и ветчины. Город впечатляет архитектурным разнообразием: от крепостных стен до барочных зданий и модернистских особняков. Прогуляемся по центральной площади, зайдём в собор с фресками, поговорим о культуре местных крестьян.

После обеда в ресторане, где вы сможете попробовать наваристый местный суп Эскудейя, разнообразные мясные продукты и кондитерские изделия, мы направимся в Рупит — горную деревню, словно застывшую во времени. Здесь сохранились вывески ремесленников, старинный мост и источники с родниковой водой. Вечером — ужин в одной из местных таверен и ночь в отеле в горах.

Вик и Рупит - гастрономия и горыВик и Рупит - гастрономия и горыВик и Рупит - гастрономия и горыВик и Рупит - гастрономия и горыВик и Рупит - гастрономия и горыВик и Рупит - гастрономия и горы
6 день

Средневековый Бесалу и сюрреализм Дали

Сегодня вас ждёт Бесалу — один из красивейших средневековых городков Каталонии. Мы прогуляемся по мосту через Флувию, исследуем старинные кварталы и микве 13 века. Вы услышите легенды о графах Бесалу, желающие отведают телятину с ореховым ликёром Ратафия, макая в него миндальные сухарики.

После обеда отправимся в Фигерас, в музей Сальвадора Дали — сюрреалистичное пространство, наполненное образами, иллюзиями, символами и детскими воспоминаниями художника. Ночь проведём в отеле на побережье Коста-Брава.

Средневековый Бесалу и сюрреализм ДалиСредневековый Бесалу и сюрреализм ДалиСредневековый Бесалу и сюрреализм ДалиСредневековый Бесалу и сюрреализм ДалиСредневековый Бесалу и сюрреализм Дали
7 день

Бегур, Калелья де Палафрюжель и Жирона

В финале тура отправимся в Бегур и Калелью де Палафрюжель — прибрежные городки, где смешались средневековое наследие, особняки «американцев» и природная красота бухт. После обеда в ресторане у маяка — переезд в Жирону.

Пройдёмся по римским и средневековым стенам, зайдём в еврейский квартал, сохранившийся в почти первозданном виде. Обсудим легенды «города тысячи осад», попробуем горячее мороженое и трёхслойный кофе с пирожным шуйшу. Тур завершится вечером в Жироне, откуда можно уехать в Барселону.

Бегур, Калелья де Палафрюжель и ЖиронаБегур, Калелья де Палафрюжель и ЖиронаБегур, Калелья де Палафрюжель и ЖиронаБегур, Калелья де Палафрюжель и ЖиронаБегур, Калелья де Палафрюжель и ЖиронаБегур, Калелья де Палафрюжель и Жирона

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€2800
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги аккредитованного лицензированного гида
  • Русскоязычный водитель
  • Минивэн с кондиционером
  • Наушники в музеях и у монументов
  • Сопровождение по маршруту и в объектах посещения
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Барселоны и обратно из Жироны
  • Проживание - €60-70 в сутки при 1-местном размещении
  • Питание - примерно €150-170 в день на человека
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Барселона, с 10:00 (возможна корректировка времени по договорённости)
Завершение: Жирона, около 19:00 (возможно изменение по согласованию)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Барселоне
Hola! Я одна из немногих русскоязычных гидов в Каталонии с официальной лицензией, дающей право вести экскурсии во всех музеях, соборах, памятниках ЮНЕСКО и объектах Гауди — без очередей и с
читать дальше

бесплатным входом для гида. Я живу в Испании с 1988 г., здесь получила высшее образование в сфере туризма и аккредитацию экскурсовода. Барселона и Жирона — мои основные города, но также провожу авторские туры по всей Испании и на юге Франции. Я говорю на 5 языках и более 30-ти лет работаю с туристами со всего мира. Мои экскурсии проходят в тёплой, дружеской атмосфере — как прогулка с человеком, который искренне любит своё дело. Я стараюсь найти индивидуальный подход и адаптируюсь под ваши интересы и ритм. Выбирая меня, вы выбираете гарантию приятных впечатлений и желания вернуться!

Тур входит в следующие категории Барселоны

Похожие туры из Барселоны

Барселона, Каталония и шоу фламенко. Индивидуальный тур
На машине
3 дня
Барселона, Каталония и шоу фламенко. Индивидуальный тур
Увидеть творения Гауди, окунуться в мир Сальвадора Дали и загадать желание у горы Монтсеррат
Начало: Барселона, ваш отель проживания, утро (точное врем...
21 ноя в 10:00
25 ноя в 10:00
€1080 за всё до 6 чел.
Солнечная Каталония: наследие Дали, город Ведьм, Бесалу и Монтсеррат
На машине
4 дня
Солнечная Каталония: наследие Дали, город Ведьм, Бесалу и Монтсеррат
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 08:00
20 ноя в 08:00
€1606 за всё до 8 чел.
Тур 3 в 1 с комфортом и треккингом: Испания, Португалия и Мадейра, архитектура, океан и вулканы
На машине
11 дней
Тур 3 в 1 с комфортом и треккингом: Испания, Португалия и Мадейра, архитектура, океан и вулканы
Погулять по горам Пиренеи, исходить улочки Барселоны и Лиссабона, подняться на пик Арейро
Начало: Барселона, точное место по договорённости, 14:00
14 мая в 14:00
$2957 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Барселоне
Все туры из Барселоны