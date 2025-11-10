Бенидорм: винодельня и модерн

Погрузитесь в атмосферу винодельни 18 века и узнайте о секретах виноделия. Откройте для себя уникальное святилище в стиле модерн
Экскурсия на винодельню в Бенидорме предлагает уникальную возможность узнать о традициях виноделия.
Участники увидят инструменты сельского хозяйства и предметы быта 18 века, а также узнают, почему оливки нельзя есть прямо с дерева. Прогулка по виноградникам откроет секреты борьбы с вредителями и моды в мире вина.
Завершает экскурсию посещение святилища Марии Магдалены, напоминающего творчество Гауди, с недостроенным органом внутри
Винодельня: быт 18 века и запрет на оливки с дерева
В новой части винодельни устраивают дегустации и банкеты. А старая была домом основателя этого места. Мы покажем вам инструменты для сельского хозяйства и предметы быта зажиточной семьи 18 века. Расскажем, почему нельзя есть оливки с дерева и как быстро согреть постель зимой.
Виноградники: мода и пакетики
Погуляем и обсудим, как розы помогают бороться с вредителями и как работает мода в мире вина. Вы узнаете, почему местный виноград не надо поливать и зачем надевать пакетик на растущую на лозе гроздь. А ещё — как одна невзрачная моль почти уничтожила виноградники южной Европы, а Аликанте безумно разбогател на этом.
Производство и дегустация
Полный цикл — от приёмника для свежесобранного винограда до бутылки. Вы узнаете — как, что и зачем, что определяет уровень будущего вина и из чего складывается цена. А ещё — сколько стоит дубовая бочка и что такое доля ангела.
Сможете попробовать три сорта вин и пообедать в местном ресторане. На дегустации вы узнаете о способах держать бокал и принципах сочетания вина с едой.
Святилище Марии Магдалены
Зайдём в небольшую церковь на холме — её построили в начале 20 века в стиле модерн. Она напоминает творчество Гауди и не слишком похожа на церковь. И так же, как знаменитая Саграда Фамилия, не была завершена при жизни архитектора.
Внутри святилища — недостроенный орган с трубками из мрамора: если повезёт, услышим его звучание.
Организационные детали
Едем на автомобиле Nissan NV200
Для детей нет отдельной программы и дегустации, но они могут сопровождать вас
Иногда винодельня бывает закрыта под мероприятия, поэтому, пожалуйста, бронируйте экскурсию заранее
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
Вход на винодельню: €11 за чел. (вариант с дегустацией и закусками — €20 за чел.)
Обед (по желанию): в среднем €22–30 за чел., есть детское меню. Обед увеличивает продолжительность экскурсии на 1,5 часа и общую стоимость на €40
В удобном для вас месте в в городах Бенидорм, Вильяхойоса или Кампельо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Бенидорм
Провели экскурсии для 634 туристов
Меня зовут Ирина Павлова, я лицензированный гид в Испании. Более 10 лет работаю в туризме в городе Аликанте и окрестностях. Очень люблю работать с маленькими группами до 6 человек. В читать дальше
таком формате у нас с вами получается диалог — я получаю от вас обратную связь и могу подстроиться: больше или меньше ходить, сделать необходимые остановки, акцентировать упор на на жизнь старой или современной Испании, чуть изменить маршрут, посмеяться вместе, добавить перчинку историческими интимными историями для взрослых или рассказать детям про способы обороны крепости. Работаю с коллегами-гидами. Будем рады встрече с вами!