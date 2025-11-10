Бенидорм: винодельня и модерн

Экскурсия на винодельню в Бенидорме предлагает уникальную возможность узнать о традициях виноделия. Участники увидят инструменты сельского хозяйства и предметы быта 18 века, а также узнают, почему оливки нельзя есть прямо с дерева. Прогулка по виноградникам откроет секреты борьбы с вредителями и моды в мире вина. Завершает экскурсию посещение святилища Марии Магдалены, напоминающего творчество Гауди, с недостроенным органом внутри

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Винодельня: быт 18 века и запрет на оливки с дерева

В новой части винодельни устраивают дегустации и банкеты. А старая была домом основателя этого места. Мы покажем вам инструменты для сельского хозяйства и предметы быта зажиточной семьи 18 века. Расскажем, почему нельзя есть оливки с дерева и как быстро согреть постель зимой.

Виноградники: мода и пакетики

Погуляем и обсудим, как розы помогают бороться с вредителями и как работает мода в мире вина. Вы узнаете, почему местный виноград не надо поливать и зачем надевать пакетик на растущую на лозе гроздь. А ещё — как одна невзрачная моль почти уничтожила виноградники южной Европы, а Аликанте безумно разбогател на этом.

Производство и дегустация

Полный цикл — от приёмника для свежесобранного винограда до бутылки. Вы узнаете — как, что и зачем, что определяет уровень будущего вина и из чего складывается цена. А ещё — сколько стоит дубовая бочка и что такое доля ангела.

Сможете попробовать три сорта вин и пообедать в местном ресторане. На дегустации вы узнаете о способах держать бокал и принципах сочетания вина с едой.

Святилище Марии Магдалены

Зайдём в небольшую церковь на холме — её построили в начале 20 века в стиле модерн. Она напоминает творчество Гауди и не слишком похожа на церковь. И так же, как знаменитая Саграда Фамилия, не была завершена при жизни архитектора.

Внутри святилища — недостроенный орган с трубками из мрамора: если повезёт, услышим его звучание.

Организационные детали

Едем на автомобиле Nissan NV200

Для детей нет отдельной программы и дегустации, но они могут сопровождать вас

Иногда винодельня бывает закрыта под мероприятия, поэтому, пожалуйста, бронируйте экскурсию заранее

С вами буду я или другой гид из нашей команды

